Yunan Adalarına Kapıda Vize Dönemi Mart Ayında Başlıyor! Peki Yunanistan Kapı Vizesi Nasıl ve Nereden Alınır?
Yunan Adalarına Kapıda Vize Dönemi Mart Ayında Başlıyor! Peki Yunanistan Kapı Vizesi Nasıl ve Nereden Alınır?
Yunanistan tarafından yürütülen; Türklerin, Yunan adalarında kapı vizesine ilişikin çalışmalar AB Komisyonu tarafından onaylanmıştı. Yunan adalarında, Türk turistlere kapı vizesi uygulamasını başlatıyor. Mart ayından itibaren geçerli olacak kapı vizesine ilişkin pek çok detay ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, kapı vizesiyle hangi Yunan adalarına gidiliyor? Kapı vizesi için hangi evraklar gerekiyor?
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yunan Adaları'na kapı vizesi ile geçiş Mart ayından itibaren başlıyor!
Peki, Yunanistan Kapı Vizesi ile Hangi Adalara Gidilebilir?
Yunanistan Kapı Vizesi Ücreti Ne Kadar?
Yunanistan Kapı Vizesi Almak için Gereken Evraklar Nelerdir?
İşte, kapı vizesi ile gidilen Yunan Adaları'na geçiş için tercih edebileceğiniz feribot limanları
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