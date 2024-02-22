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Yunan Adalarına Kapıda Vize Dönemi Mart Ayında Başlıyor! Peki Yunanistan Kapı Vizesi Nasıl ve Nereden Alınır?

Yunan Adalarına Kapıda Vize Dönemi Mart Ayında Başlıyor! Peki Yunanistan Kapı Vizesi Nasıl ve Nereden Alınır?

Yunanistan
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
23.02.2024 - 00:19

Yunanistan tarafından yürütülen; Türklerin, Yunan adalarında kapı vizesine ilişikin çalışmalar AB Komisyonu tarafından onaylanmıştı. Yunan adalarında, Türk turistlere kapı vizesi uygulamasını başlatıyor. Mart ayından itibaren geçerli olacak kapı vizesine ilişkin pek çok detay ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, kapı vizesiyle hangi Yunan adalarına gidiliyor? Kapı vizesi için hangi evraklar gerekiyor? 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yunan Adaları'na kapı vizesi ile geçiş Mart ayından itibaren başlıyor!

Yunan Adaları'na kapı vizesi ile geçiş Mart ayından itibaren başlıyor!

Kapı vizesi için yaklaşık bir hafta kadar önce vize başvurusu yapmak gerekiyor. Vize işlemlerinin ardından; Türk vatandaşları ve Türkiye’de oturum izni bulunan bazı yabancı uyruklu vatandaşlar, Yunanistan kapı vizesi alarak 10 adayı ziyaret edebilecekler. 

Kıyılarımıza çok yakın konumda yer alan Doğu Ege Adaları'nı ziyaret etme imkanı sağlayan kısa süreli vize statüsünde olan kapı vizesi, en fazla 7 gün tek giriş veya çoklu giriş olarak verilecek. Kapı vizesiyle Yunanistan'ın diğer şehirleri ya da farklı Schengen ülkelerine seyahat etmek ise mümkün değil. Bunun yanı sıra Yunanistan kapı vizesinin uzatılması da söz konusu değil. Bunun için Türkiye'ye dönerek yeniden vize almak gerekiyor.

Peki, Yunanistan Kapı Vizesi ile Hangi Adalara Gidilebilir?

Peki, Yunanistan Kapı Vizesi ile Hangi Adalara Gidilebilir?

Yunanistan kapı vizesiyle, Doğu Ege Yunan Adaları'na seyahat edilebilir. İşte adalar: 

  • Rodos

  • Midilli (Lesvos)

  • Sakız (Chios)

  • Sisam (Samos)

  • Patmos

  • Leros (İleryoz)

  • Kalimnos

  • Kos (İstanköy)

  • Simi (Sömbeki)

  • Meis (Kastellorizo)

Yunanistan Kapı Vizesi Ücreti Ne Kadar?

Yunanistan Kapı Vizesi Ücreti Ne Kadar?

Vize ücreti ise 60 euro olarak açıklandı. Schengen vize formuyla aynı olan Yunanistan kapı vizesi ise İngilizce olarak doldurulmalıdır. Vize formunda yer alan fotoğrafın güncel, formun ıslak imzalı olması gerekmektedir.

Yunanistan Kapı Vizesi Almak için Gereken Evraklar Nelerdir?

Yunanistan Kapı Vizesi Almak için Gereken Evraklar Nelerdir?

  • En az 6 ay geçerliliği olan ve boş sayfa bulunan bordo pasaport

  • 2 adet biyometrik fotoğraf

  • Nüfus cüzdanı ve arkalı önlü fotokopisi

  • Seyahat sigortası

  • Gidiş-dönüş feribot bileti

  • Otel rezervasyonu (konaklayacaksan)

  • 3 aylık banka hesap dökümü (konaklayacaksan)

  • Vize başvuru formu (acenteler tarafından verilecektir)

  • Pasaportta KKTC vize damgasının bulunmaması

İşte, kapı vizesi ile gidilen Yunan Adaları'na geçiş için tercih edebileceğiniz feribot limanları

İşte, kapı vizesi ile gidilen Yunan Adaları'na geçiş için tercih edebileceğiniz feribot limanları

Pegasus'un Blog sayfasında yer alan habere göre;

  • Ayvalık'tan: Midilli

  • Bodum'dan: Patmos, Leros, Kos, Kalimnos ve Simi

  • Çeşme'den: Sakız

  • Kuşadası'ndan: Sisam

  • Turgutreis'ten: Kos

  • Datça'dan: Simi

  • Kaş'tan: Meis

  • Marmaris veya Fethiye'den: Rodos'a geçilebiliyor.

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