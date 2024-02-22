Yunan Adalarına Kapıda Vize Dönemi Mart Ayında Başlıyor! Peki Yunanistan Kapı Vizesi Nasıl ve Nereden Alınır?

Kapı vizesi için yaklaşık bir hafta kadar önce vize başvurusu yapmak gerekiyor. Vize işlemlerinin ardından; Türk vatandaşları ve Türkiye’de oturum izni bulunan bazı yabancı uyruklu vatandaşlar, Yunanistan kapı vizesi alarak 10 adayı ziyaret edebilecekler.

Kıyılarımıza çok yakın konumda yer alan Doğu Ege Adaları'nı ziyaret etme imkanı sağlayan kısa süreli vize statüsünde olan kapı vizesi, en fazla 7 gün tek giriş veya çoklu giriş olarak verilecek. Kapı vizesiyle Yunanistan'ın diğer şehirleri ya da farklı Schengen ülkelerine seyahat etmek ise mümkün değil. Bunun yanı sıra Yunanistan kapı vizesinin uzatılması da söz konusu değil. Bunun için Türkiye'ye dönerek yeniden vize almak gerekiyor.