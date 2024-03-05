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Konya'nın mı Sivas'ın mı Derken İşe Yunanistan da Karıştı! Dünyada İlk Etli Ekmek Yunanistan'da mı Yapıldı?

Konya'nın mı Sivas'ın mı Derken İşe Yunanistan da Karıştı! Dünyada İlk Etli Ekmek Yunanistan'da mı Yapıldı?

Konya Sivas
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
05.03.2024 - 12:04

Son yıllarda sık sık gündeme gelen Yunan mutfağı, Türk mutfağı tartışmasına bir yenisi daha eklendi. Yunanistan, bu kez de etli ekmeğin Yunan mutfağına ait bir lezzet olduğunu iddia etti. İddialara yanıt ise Sivas'tan geldi: 'Yıllar önce aldıkları cevabı tekrar alırlar' 

İşte detaylar...

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Türk mutfağına özgü pek çok lezzeti sahiplenmek için kamuoyu oluşturan Yunanistan, bu kez de 'etli ekmeğin' Yunan mutfağına ait bir lezzet olduğunu iddia etti.

Türk mutfağına özgü pek çok lezzeti sahiplenmek için kamuoyu oluşturan Yunanistan, bu kez de 'etli ekmeğin' Yunan mutfağına ait bir lezzet olduğunu iddia etti.

Baklava, sarma, dolma kebap ve cacıktan sonra şimdi de etli etmek tartışmaları başladı. Tüm Türkiye'de dikkat çeken tartışmaya yanıt gecikmedi! 

İlk olarak Sivaslılar tepki verdi! İHA'nın haberine göre etli ekmek ustası Ali Kara, iddiaların sahibi Yunanistan vatandaşlarını Sivas'a davet etti.

Dünyada ilk kez etli ekmeğin Yunanistan'da yapıldığı iddasına Sivas'tan gelen yanıtta "Etli ekmek Türkiye'nin, Türkiye'de de Sivas'ın" ifadelerine yer verildi.

Dünyada ilk kez etli ekmeğin Yunanistan'da yapıldığı iddasına Sivas'tan gelen yanıtta "Etli ekmek Türkiye'nin, Türkiye'de de Sivas'ın" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'de Sivas'a mı, yoksa Konya'ya mı özgü diye tartışılıyordu. Şimdi işe bir de Yunanistan karıştı. İHA'da yer alan röportaja göre, etli ekmek ustası Ali Kara, 'etli ekmek Sivas'a has yöresel bir lezzettir' dedi.

Sivaslı etli ekmek ustasından gelen açıklamada, Yunanistan'ın lokuma, baklava ve cacığa da sahip çıkmaya çalıştığını hatırlatıldı: "Bunun nedeni Yunanistan’ın oldubitti bizi gıpta ile izlemesinden kaynaklı."

Sivaslı etli ekmek ustasından gelen açıklamada, Yunanistan'ın lokuma, baklava ve cacığa da sahip çıkmaya çalıştığını hatırlatıldı: "Bunun nedeni Yunanistan’ın oldubitti bizi gıpta ile izlemesinden kaynaklı."

'Başka şehirlerimizde de yapılıyor ama Sivas’ın kendine has özellikleri var. Etli ekmeğimiz Sivas’ımızın vazgeçilmezleri arasında. Biz etli ekmeğimizi genellikle dişi büyükbaş hayvanların etlerinden yaparız. Yağlı kaburga etlerinden iç harcını hazırlayarak meydana getirdiğimiz bir lezzet. Çok rağbet gören yöresel bir lezzetimiz. Son zamanlarda bizim kültürel varlıklarımıza sahip çıkmaya çalışan Yunanistan’dan ses çıktı. Lokuma, baklavaya, cacığa sahip çıkmaya çalıştıkları gibi şimdi de etli ekmeğimize sahip çıkmaya çalışıyorlar. Bunun nedeni Yunanistan’ın oldubitti bizi gıpta ile izlemesinden kaynaklı. Kuyruk acıları hiç sönmeyecek onların. Bizim kültürel varlıklarımıza geçmişte olduğu gibi bugünde sahip çıkmaya çalışacaklar. Yarın da başka bir şey üzerinde hak iddia edecekler.

Ali Kara, iddiaların sahibi Yunanistan halkını Türkiye'ye davet etmeyi de ihmal etmedi: "Zaten Türkleri çok iyi bilirler, gelsinler gezsinler. Lezzetlerimizi tatsınlar kesinlikle pişman olmazlar"

Ali Kara, iddiaların sahibi Yunanistan halkını Türkiye'ye davet etmeyi de ihmal etmedi: "Zaten Türkleri çok iyi bilirler, gelsinler gezsinler. Lezzetlerimizi tatsınlar kesinlikle pişman olmazlar"

'Sonuç itibariyle elde edebilecekleri bir şey değil. Yunanistan’ın zaman zaman böyle şeyleri olacak. Biz bunlara zaten alışığız. Türkiye’nin her şeyine geçmişte olduğu gibi bugünde hak iddia edecekler ama sadece boş konuşmakla yetinecekler. Elde edecekleri hiçbir şey yok. Etli ekmek Türkiye’nin, Türkiye’de de Sivas’ın. Yunanlıları da davet ediyoruz. Gelsinler, lezzetlerimizi tatsınlar. Sivas’ı görsünler, Türkiye’yi gezsinler. Zaten Türkleri çok iyi bilirler, gelsinler gezsinler. Lezzetlerimizi tatsınlar kesinlikle pişman olmazlar'

"Bu gidişle Türkiye’yi sahiplenme düşünceleri olacak gibi duruyor. Ama öyle bir durumda yıllar önce aldıkları cevabı tekrar alırlar..."

"Bu gidişle Türkiye’yi sahiplenme düşünceleri olacak gibi duruyor. Ama öyle bir durumda yıllar önce aldıkları cevabı tekrar alırlar..."

Yunanların etli ekmeği sahiplenmesine şaşırmayan bir diğer isim de Burak Yücetağ oldu. Yücetağ, “Daha önceki yıllarda bazı yemeklerimizi sahiplenmeye çalışmışlardı. Hatta dün kokoreçi de sahiplenmişler. Bu gidişle Türkiye’yi sahiplenme düşünceleri olacak gibi duruyor. Ama öyle bir durumda yıllar önce aldıkları cevabı tekrar alırlar diye düşünüyoruz. Türk milleti olarak lezzetimizle her zaman ön plandayız. Sivas için de etli ekmek çok meşhur bir yiyecek” ifadelerine yer verdi.

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Peki, ekmek Konya'nın mı yoksa Sivas'ın mı?

Peki, ekmek Konya'nın mı yoksa Sivas'ın mı?

Etli ekmek Türk mutfağına has bir lezzettir. Peki, sizce hangi yöreye ait? Yorumlarda buluşalım.

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