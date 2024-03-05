Konya'nın mı Sivas'ın mı Derken İşe Yunanistan da Karıştı! Dünyada İlk Etli Ekmek Yunanistan'da mı Yapıldı?
Konya'nın mı Sivas'ın mı Derken İşe Yunanistan da Karıştı! Dünyada İlk Etli Ekmek Yunanistan'da mı Yapıldı?
Son yıllarda sık sık gündeme gelen Yunan mutfağı, Türk mutfağı tartışmasına bir yenisi daha eklendi. Yunanistan, bu kez de etli ekmeğin Yunan mutfağına ait bir lezzet olduğunu iddia etti. İddialara yanıt ise Sivas'tan geldi: 'Yıllar önce aldıkları cevabı tekrar alırlar'
İşte detaylar...
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Türk mutfağına özgü pek çok lezzeti sahiplenmek için kamuoyu oluşturan Yunanistan, bu kez de 'etli ekmeğin' Yunan mutfağına ait bir lezzet olduğunu iddia etti.
Dünyada ilk kez etli ekmeğin Yunanistan'da yapıldığı iddasına Sivas'tan gelen yanıtta "Etli ekmek Türkiye'nin, Türkiye'de de Sivas'ın" ifadelerine yer verildi.
Sivaslı etli ekmek ustasından gelen açıklamada, Yunanistan'ın lokuma, baklava ve cacığa da sahip çıkmaya çalıştığını hatırlatıldı: "Bunun nedeni Yunanistan’ın oldubitti bizi gıpta ile izlemesinden kaynaklı."
Ali Kara, iddiaların sahibi Yunanistan halkını Türkiye'ye davet etmeyi de ihmal etmedi: "Zaten Türkleri çok iyi bilirler, gelsinler gezsinler. Lezzetlerimizi tatsınlar kesinlikle pişman olmazlar"
"Bu gidişle Türkiye’yi sahiplenme düşünceleri olacak gibi duruyor. Ama öyle bir durumda yıllar önce aldıkları cevabı tekrar alırlar..."
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Peki, ekmek Konya'nın mı yoksa Sivas'ın mı?
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