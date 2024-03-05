Konya'nın mı Sivas'ın mı Derken İşe Yunanistan da Karıştı! Dünyada İlk Etli Ekmek Yunanistan'da mı Yapıldı?

'Başka şehirlerimizde de yapılıyor ama Sivas’ın kendine has özellikleri var. Etli ekmeğimiz Sivas’ımızın vazgeçilmezleri arasında. Biz etli ekmeğimizi genellikle dişi büyükbaş hayvanların etlerinden yaparız. Yağlı kaburga etlerinden iç harcını hazırlayarak meydana getirdiğimiz bir lezzet. Çok rağbet gören yöresel bir lezzetimiz. Son zamanlarda bizim kültürel varlıklarımıza sahip çıkmaya çalışan Yunanistan’dan ses çıktı. Lokuma, baklavaya, cacığa sahip çıkmaya çalıştıkları gibi şimdi de etli ekmeğimize sahip çıkmaya çalışıyorlar. Bunun nedeni Yunanistan’ın oldubitti bizi gıpta ile izlemesinden kaynaklı. Kuyruk acıları hiç sönmeyecek onların. Bizim kültürel varlıklarımıza geçmişte olduğu gibi bugünde sahip çıkmaya çalışacaklar. Yarın da başka bir şey üzerinde hak iddia edecekler.