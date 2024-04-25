Önemli Bir Amaç Uğruna Google Street View Arabasının Peşinden Koşan Adama 'Google Türkiye'den Yanıt!
Önemli Bir Amaç Uğruna Google Street View Arabasının Peşinden Koşan Adama 'Google Türkiye'den Yanıt!
Google Maps Street View arabası dükkanını kapalı çekmesin diye peşinden koşan '@enesguler34' adlı sosyal medya kullanıcısına, Google Türkiye'den yanıt geldi! Twitter (X) üzerinden paylaşılan o görüntüler ise kısa zamanda sosyal medya kullanıcılarının mizah yetenekleri ile birleşti.
Gelin, Google Türkiye'nin yanıtına ve X üzerinden dönen bu muhabbete biz de dahil olalım.
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İlk kez 2007 yılında ABD'nin çeşitli şehirlerinde başlayan ve o günden beri kırsal alanları da kapsayacak şekilde neredeyse dünyayı dolaşıyor diyebileceğimiz Google Street View aracı, bu kez önünden geçtiği mekan sahibine yakalandı.
Google Haritalarda dükkanının kapalı şekilde yer almasını istemeyen galeri sahibi hedefine kısmen de olsa ulaştı.
"Dükkanı kapalı çekmesin diye koşmaya başladım ve sonuç." diyen sosyal medya kullanıcısı Google Haritalardaki görüntüsünü paylaşmayı da ihmal etmedi.
'Tamam yetiştin tamam'
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Bazı yorumlar bizi biraz şaşırttı.👇
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Açıkçası 'Gasp' endişesi de bize pek mantıksız gelmedi.👇
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Görünen o ki erken kalkan gerçekten haritada da yol alıyormuş.👇
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