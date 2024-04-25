Önemli Bir Amaç Uğruna Google Street View Arabasının Peşinden Koşan Adama 'Google Türkiye'den Yanıt!

Google Maps Street View arabası dükkanını kapalı çekmesin diye peşinden koşan '@enesguler34' adlı sosyal medya kullanıcısına, Google Türkiye'den yanıt geldi! Twitter (X) üzerinden paylaşılan o görüntüler ise kısa zamanda sosyal medya kullanıcılarının mizah yetenekleri ile birleşti.

Gelin, Google Türkiye'nin yanıtına ve X üzerinden dönen bu muhabbete biz de dahil olalım.