Artık Daha İlgi Çekici: Ray-Ban Meta Akıllı Gözlüklere Görüntülü Görüşme ve Çok Modlu Yapay Zeka Geliyor!
Artık Daha İlgi Çekici: Ray-Ban Meta Akıllı Gözlüklere Görüntülü Görüşme ve Çok Modlu Yapay Zeka Geliyor!
Yapay zeka çalışmalarına hız veren teknoloji devi Meta, EssilorLuxottica ile birlikte geliştirdikleri ikinci nesil akıllı gözlüklere yenilerini ekleyecek! Meta tarafından yapılan güncelleme duyurusuyla, Ray-Ban Meta Akıllı Gözlüklerinin yeni özellikleri de belli oldu. Ray-Ban Meta Akıllı Gözlükleri, görebilen, duyabilen ve konuşabilen bir yapay zeka asistanı ile donatılıyor. Meta AI sayesinde gerçek zamanlı bilgiye erişebilecek akıllı gözlüklerde ilk görüntülü görüşme de gerçekleştirildi!
İşte, detaylar...
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Amerikan teknoloji şirketi Meta tarafından geliştirilen ikinci nesil Ray-Ban Meta Akıllı Gözlükler, 'firmanın üretebildiğinden daha hızlı bir şekilde satılmaya devam ediyor'!
Akıllı gözlük pazarında sessiz sedasız ilerleyen teknoloji devi, adeta yeniliklerine yenilik ekliyor. Durmaksızın gelişen ve ilerleyen bir teknoloji ile Ray-Ban Meta Akıllı Gözlük koleksiyonu genişliyor.
Ray-Ban'ın resmi internet sitesi üzerinden tüketicinin beğenisine sunulan vintage görünümlü Skyler çerçeveler, daha küçük köprüye sahip Headliner çerçeveler ile farklı cam ve çerçevelerle yüzlerce farklı kombinasyon oluşturuluyor.
Peki, Ray-Ban Meta Akıllı Gözlükleri'nin Yeni Özellikleri Arasında Neler Var?
Akıllı gözlüklerin bir diğer özelliği ise Apple Music uyumluluğu olacak.
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Tüm bunların yanında Meta, çok modlu yapay zekası için de döğmeye bastı. Bugünden itibaren ABD ve Kanada'da gözlük sahibi olan herkese beta olarak sunuluyor.
CEO Mark Zuckerberg, Ray-Ban Meta özelliklerini denemek için moda sorumlusu Eva Chen ile Instagram'da buluştu. 👇
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