Artık Daha İlgi Çekici: Ray-Ban Meta Akıllı Gözlüklere Görüntülü Görüşme ve Çok Modlu Yapay Zeka Geliyor!

Yapay zeka çalışmalarına hız veren teknoloji devi Meta, EssilorLuxottica ile birlikte geliştirdikleri ikinci nesil akıllı gözlüklere yenilerini ekleyecek! Meta tarafından yapılan güncelleme duyurusuyla, Ray-Ban Meta Akıllı Gözlüklerinin yeni özellikleri de belli oldu. Ray-Ban Meta Akıllı Gözlükleri, görebilen, duyabilen ve konuşabilen bir yapay zeka asistanı ile donatılıyor. Meta AI sayesinde gerçek zamanlı bilgiye erişebilecek akıllı gözlüklerde ilk görüntülü görüşme de gerçekleştirildi!

İşte, detaylar...