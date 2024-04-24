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Artık Daha İlgi Çekici: Ray-Ban Meta Akıllı Gözlüklere Görüntülü Görüşme ve Çok Modlu Yapay Zeka Geliyor!

Artık Daha İlgi Çekici: Ray-Ban Meta Akıllı Gözlüklere Görüntülü Görüşme ve Çok Modlu Yapay Zeka Geliyor!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
25.04.2024 - 01:33

Yapay zeka çalışmalarına hız veren teknoloji devi Meta, EssilorLuxottica ile birlikte geliştirdikleri ikinci nesil akıllı gözlüklere yenilerini ekleyecek! Meta tarafından yapılan güncelleme duyurusuyla, Ray-Ban Meta Akıllı Gözlüklerinin yeni özellikleri de belli oldu. Ray-Ban Meta Akıllı Gözlükleri, görebilen, duyabilen ve konuşabilen bir yapay zeka asistanı ile donatılıyor. Meta AI sayesinde gerçek zamanlı bilgiye erişebilecek akıllı gözlüklerde ilk görüntülü görüşme de gerçekleştirildi! 

İşte, detaylar...

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Amerikan teknoloji şirketi Meta tarafından geliştirilen ikinci nesil Ray-Ban Meta Akıllı Gözlükler, 'firmanın üretebildiğinden daha hızlı bir şekilde satılmaya devam ediyor'!

Amerikan teknoloji şirketi Meta tarafından geliştirilen ikinci nesil Ray-Ban Meta Akıllı Gözlükler, 'firmanın üretebildiğinden daha hızlı bir şekilde satılmaya devam ediyor'!

Akıllı gözlük pazarında sessiz sedasız ilerleyen teknoloji devi, adeta yeniliklerine yenilik ekliyor. Durmaksızın gelişen ve ilerleyen bir teknoloji ile Ray-Ban Meta Akıllı Gözlük koleksiyonu genişliyor.

Akıllı gözlük pazarında sessiz sedasız ilerleyen teknoloji devi, adeta yeniliklerine yenilik ekliyor. Durmaksızın gelişen ve ilerleyen bir teknoloji ile Ray-Ban Meta Akıllı Gözlük koleksiyonu genişliyor.

Ray-Ban'ın resmi internet sitesi üzerinden tüketicinin beğenisine sunulan vintage görünümlü Skyler çerçeveler, daha küçük köprüye sahip Headliner çerçeveler ile farklı cam ve çerçevelerle yüzlerce farklı kombinasyon oluşturuluyor.

Ray-Ban'ın resmi internet sitesi üzerinden tüketicinin beğenisine sunulan vintage görünümlü Skyler çerçeveler, daha küçük köprüye sahip Headliner çerçeveler ile farklı cam ve çerçevelerle yüzlerce farklı kombinasyon oluşturuluyor.

Akıllı Gözlükler, Avrupa'dan, ABD'den, Kanada'dan ve Avustralya'dan satın alımlara açık.

Peki, Ray-Ban Meta Akıllı Gözlükleri'nin Yeni Özellikleri Arasında Neler Var?

Peki, Ray-Ban Meta Akıllı Gözlükleri'nin Yeni Özellikleri Arasında Neler Var?

Yapılan güncelleme ile görüntülü görüşme sırasında, eller serbest olarak görüşünüzü WhatsApp ve Messenger aracılığıyla paylaşma özelliğini geliyor. Zaten akıllı gözlüklerin üzerinde 12 MP kamera bulunuyordu. 

Meta'nın bloğunda, bu özelliğin kademeli olarak kullanıma sunulması nedeniyle her kullanıcının özelliği hemen göremeyebileceği de belirtiliyor.

Akıllı gözlüklerin bir diğer özelliği ise Apple Music uyumluluğu olacak.

Akıllı gözlüklerin bir diğer özelliği ise Apple Music uyumluluğu olacak.

Bu özellik, gözlüklerle eşleşen Meta View uygulamasında yeni ortaya çıktı. Talimatlar, herhangi bir şarkıyı, çalma listesini, istasyonu veya sanatçıyı çalmak için Apple Music'i eller serbest olarak kontrol edilebileceğini gösteriyor. Ayrıca gözlüğünüzden, dinleme geçmişinize göre öneriler de isteyebileceksiniz.

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Tüm bunların yanında Meta, çok modlu yapay zekası için de döğmeye bastı. Bugünden itibaren ABD ve Kanada'da gözlük sahibi olan herkese beta olarak sunuluyor.

Tüm bunların yanında Meta, çok modlu yapay zekası için de döğmeye bastı. Bugünden itibaren ABD ve Kanada'da gözlük sahibi olan herkese beta olarak sunuluyor.

Bu özellik, gözlüklerle fotoğraf çekmenize ve Meta'nın yapay zekasının size daha fazla bağlam sunmasına olanak tanıyor. Örneğin, ondan bir bitki türünü tanımlamasını, Instagram altyazıları bulmasını ve yabancı dilde yazılmış bir tabelayı tercüme etmesini isteyebileceksiniz.

CEO Mark Zuckerberg, Ray-Ban Meta özelliklerini denemek için moda sorumlusu Eva Chen ile Instagram'da buluştu. 👇

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