EOL Listesinde Yer Alan Xiaomi Modelleri Belli Oldu! Peki Hangi Xiaomi Modellerinin Güncelleme Desteği Bitti?
EOL Listesinde Yer Alan Xiaomi Modelleri Belli Oldu! Peki Hangi Xiaomi Modellerinin Güncelleme Desteği Bitti?
2010 yılında Pekin'de kurulan Xiaomi, dört yıl içerisinde Çin'de en büyük akıllı telefon markası haline heldi. Genç bir şirket olmasına rağmen hızlı bir büyüme elde eden şirket, kısa zamanda tüm dünyada öncü akıllı telefon markaları arasında yerini aldı. Akıllı telefon satın almak üzere piyasa araştırması yapanların merak ettiği soruya yanıt ise yine Xiaomi'nin resmi internet sitesinde yer alan EOS (Destek Sonu) listesine yer aldı.
İşte, Nisan 2024 tarihinden itibaren güncelleme desteği almayacak olan Xiaomi modelleri...
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Teknolojik yeniliklere ve güvenlik zorluklarına ayak uydurabilmek için güncel ve desteklenen cihazlara geçiş yapmayı tercih edenler, akıllı telefonların EOL listelerini yakından takip ediyor.
Peki, Xiaomi Satışa Sunduğu Akıllı Telefonlara Kaç Yıl Boyunca Yazılım Desteği Veriyor?
Güncelleme Desteği Biten Xiaomi Modellerini Nerede Bulabilirim?
Xiaomi Akıllı Telefonlarının Güncelleme Desteği Biten Mi Modelleri
Xiaomi Akıllı Telefonlarının Güncelleme Desteği Biten Redmi Modelleri
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Xiaomi Akıllı Telefonlarının Güncelleme Desteği Biten POCO Modelleri
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