EOL Listesinde Yer Alan Xiaomi Modelleri Belli Oldu! Peki Hangi Xiaomi Modellerinin Güncelleme Desteği Bitti?

Xiaom akıllı telefonları için geliştirilen Redmi ve POCO markalarını kapsayan güvenlik güncellemeleri genellikle en son güvenlik yamalarını, güvenlik açığı düzeltmelerini ve diğer güvenlik iyileştirmelerini içeriyor. Marka tipik olarak, güvenlik güncellemelerini belirli bir cihaz modelinin ilk gönderiminden sonra en az 2 yıl boyunca sürdürüyor.

Teknoloji devi, kullanıcılarının, hangi akıllı telefonların güvenlik güncellemelerini alıp almadığını kontrol etmesi amacıyla düzenli olarak kullanım ömrü sonu (EOL) ürün listesini yayınlıyor ve güncelliyor.