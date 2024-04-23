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EOL Listesinde Yer Alan Xiaomi Modelleri Belli Oldu! Peki Hangi Xiaomi Modellerinin Güncelleme Desteği Bitti?

EOL Listesinde Yer Alan Xiaomi Modelleri Belli Oldu! Peki Hangi Xiaomi Modellerinin Güncelleme Desteği Bitti?

Akıllı telefon
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
23.04.2024 - 15:43

2010 yılında Pekin'de kurulan Xiaomi, dört yıl içerisinde Çin'de en büyük akıllı telefon markası haline heldi. Genç bir şirket olmasına rağmen hızlı bir büyüme elde eden şirket, kısa zamanda tüm dünyada öncü akıllı telefon markaları arasında yerini aldı. Akıllı telefon satın almak üzere piyasa araştırması yapanların merak ettiği soruya yanıt ise yine Xiaomi'nin resmi internet sitesinde yer alan EOS (Destek Sonu) listesine yer aldı. 

İşte, Nisan 2024 tarihinden itibaren güncelleme desteği almayacak olan Xiaomi modelleri...

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Teknolojik yeniliklere ve güvenlik zorluklarına ayak uydurabilmek için güncel ve desteklenen cihazlara geçiş yapmayı tercih edenler, akıllı telefonların EOL listelerini yakından takip ediyor.

Teknolojik yeniliklere ve güvenlik zorluklarına ayak uydurabilmek için güncel ve desteklenen cihazlara geçiş yapmayı tercih edenler, akıllı telefonların EOL listelerini yakından takip ediyor.

Peki, Xiaomi Satışa Sunduğu Akıllı Telefonlara Kaç Yıl Boyunca Yazılım Desteği Veriyor?

Peki, Xiaomi Satışa Sunduğu Akıllı Telefonlara Kaç Yıl Boyunca Yazılım Desteği Veriyor?

Xiaom akıllı telefonları için geliştirilen Redmi ve POCO markalarını kapsayan güvenlik güncellemeleri genellikle en son güvenlik yamalarını, güvenlik açığı düzeltmelerini ve diğer güvenlik iyileştirmelerini içeriyor. Marka tipik olarak, güvenlik güncellemelerini belirli bir cihaz modelinin ilk gönderiminden sonra en az 2 yıl boyunca sürdürüyor.

Teknoloji devi, kullanıcılarının, hangi akıllı telefonların güvenlik güncellemelerini alıp almadığını kontrol etmesi amacıyla düzenli olarak kullanım ömrü sonu (EOL) ürün listesini yayınlıyor ve güncelliyor.

Güncelleme Desteği Biten Xiaomi Modellerini Nerede Bulabilirim?

Güncelleme Desteği Biten Xiaomi Modellerini Nerede Bulabilirim?

Xiaomi resmi internet sitesinde yer alan EOL (End of Life) listesinde, artık herhangi bir yazılım veya donanım yazılımı güncellemesi (güvenlik güncellemeleri dahil) sunulmayan ve bunlara ilişkin güvenlik açığı raporlarına da artık yanıt verilmeyen tüm modeller yerini aldı. 

Listede Mi, Redmi ve POCO markalarının çeşitli akıllı telefon modelleri bulunuyor. Gelin birlikte tüm listeyi görelim 👇

Xiaomi Akıllı Telefonlarının Güncelleme Desteği Biten Mi Modelleri

Xiaomi Akıllı Telefonlarının Güncelleme Desteği Biten Mi Modelleri

Xiaomi Akıllı Telefonlarının Güncelleme Desteği Biten Redmi Modelleri

Xiaomi Akıllı Telefonlarının Güncelleme Desteği Biten Redmi Modelleri
İçeriğin Devamı Aşağıda

Xiaomi Akıllı Telefonlarının Güncelleme Desteği Biten POCO Modelleri

Xiaomi Akıllı Telefonlarının Güncelleme Desteği Biten POCO Modelleri

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