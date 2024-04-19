Instagram'da Nostaljik Özellik: MSN'in 'Dürtme' Özelliği Instagram ile Geri mi Dönüyor?
Instagram'da Nostaljik Özellik: MSN'in 'Dürtme' Özelliği Instagram ile Geri mi Dönüyor?
Instagram'a nostaljik özellik geliyor! Bir dönemin vazgeçilmezi MSN'in efsaneleşmiş özelliği 'dürtme', Instagram ile geri dönüyor. Bağımsız yazılımcı Alessandro Paluzzi, tarafından duyurulan özellik hakkında dikkat çeken bazı detaylar da ortaya çıktı.
İşte, detaylar...
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Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, günden güne yenilenmeye devam ediyor.
Bilmeyenler için dürtme özelliği, uzunca bir dönem MSN ve Facebook gibi platformların popüler özellikleri arasındaydı.
Instagram'a gelen özellikleri önceden paylaşmasıyla ünlenen bağımsız yazılımcı Alessandro Paluzzi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla; Instagram'ın dürtme gönderme özelliği üzerine çalıştığını duyurdu.
Kullanıcıların profil sayfalarında yer alacağına işaret edilen 'Poke' özelliği, ekranın üst kısmına yerleştirilecek 'el' şeklinde bir buton olacak. Tahminlere göre, dürttüğünüz kullanıcıya bildirim mesajlaşma bölümü üzerinden gidecek.
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