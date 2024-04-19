Instagram'da Nostaljik Özellik: MSN'in 'Dürtme' Özelliği Instagram ile Geri mi Dönüyor?

15 yıl önce hayatımızdan çıkan bu nostaljik özelliğe ilişkin henüz Meta'dan bir açıklama gelmedi. Şimdilik bu özellik de Facebook'a gelen 'Reels' özelliğinin WhatsApp'a gelmesi gibi beklemede kalacak.

Ne dersiniz, sizce 'poke' (dürtme) özelliği Instagram'da nasıl olur? Yorumlarda buluşalım. 👇