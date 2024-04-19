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Instagram'da Nostaljik Özellik: MSN'in 'Dürtme' Özelliği Instagram ile Geri mi Dönüyor?

Instagram'da Nostaljik Özellik: MSN'in 'Dürtme' Özelliği Instagram ile Geri mi Dönüyor?

Facebook Instagram
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
19.04.2024 - 15:23 Son Güncelleme: 19.04.2024 - 17:16

Instagram'a nostaljik özellik geliyor! Bir dönemin vazgeçilmezi MSN'in efsaneleşmiş özelliği 'dürtme', Instagram ile geri dönüyor. Bağımsız yazılımcı Alessandro Paluzzi, tarafından duyurulan özellik hakkında dikkat çeken bazı detaylar da ortaya çıktı. 

İşte, detaylar...

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Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, günden güne yenilenmeye devam ediyor.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, günden güne yenilenmeye devam ediyor.

Son günlerde TikTok Notes ile rekabete hazırlanan Instagram'dan bu kez de pek çok kullanıcıyı geçmişe götüren 'dürtme' özelliğine ilişkin haber var!

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Bilmeyenler için dürtme özelliği, uzunca bir dönem MSN ve Facebook gibi platformların popüler özellikleri arasındaydı.

Bilmeyenler için dürtme özelliği, uzunca bir dönem MSN ve Facebook gibi platformların popüler özellikleri arasındaydı.

Instagram'a gelen özellikleri önceden paylaşmasıyla ünlenen bağımsız yazılımcı Alessandro Paluzzi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla; Instagram'ın dürtme gönderme özelliği üzerine çalıştığını duyurdu.

Instagram'a gelen özellikleri önceden paylaşmasıyla ünlenen bağımsız yazılımcı Alessandro Paluzzi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla; Instagram'ın dürtme gönderme özelliği üzerine çalıştığını duyurdu.
twitter.com

Kullanıcıların profil sayfalarında yer alacağına işaret edilen 'Poke' özelliği, ekranın üst kısmına yerleştirilecek 'el' şeklinde bir buton olacak. Tahminlere göre, dürttüğünüz kullanıcıya bildirim mesajlaşma bölümü üzerinden gidecek.

Kullanıcıların profil sayfalarında yer alacağına işaret edilen 'Poke' özelliği, ekranın üst kısmına yerleştirilecek 'el' şeklinde bir buton olacak. Tahminlere göre, dürttüğünüz kullanıcıya bildirim mesajlaşma bölümü üzerinden gidecek.

15 yıl önce hayatımızdan çıkan bu nostaljik özelliğe ilişkin henüz Meta'dan bir açıklama gelmedi. Şimdilik bu özellik de Facebook'a gelen 'Reels' özelliğinin WhatsApp'a gelmesi gibi beklemede kalacak. 

Ne dersiniz, sizce 'poke' (dürtme) özelliği Instagram'da nasıl olur? Yorumlarda buluşalım. 👇

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