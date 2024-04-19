Abone Sayısı 270 Milyona Yaklaştı: Netflix'in Şifre Paylaşımının Sona Ermesi Abone Sayısını Artırdı!

Ücretli paylaşım sisteminde kullanıcılar birden fazla IP adresi ve konumdan uygulamaya bağlanabiliyorlardı. Bu yılın başında yapılan hamle ile bu durum da değişti. Netflix, platformu kullanan üyelerin IP adreslerini ve konumlarını kontrol ederek ödeme yapan hanenin bir parçası olmayan cihazları bloke ediyor. Bu sayede her kullanıcı kendi hesabını oluşturmak zorunda kalıyor.

Şirketin açıklanan bilançoları ve yılın ilk çeyreğine ait abonelik sayılarına bakılırsa, yeni sistem işe yaradı. Oysa, uygulama ilk başladığında pek çok kişi, şirketin kullanıcı kaybedeceğini düşünmüştü.