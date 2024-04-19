Abone Sayısı 270 Milyona Yaklaştı: Netflix'in Şifre Paylaşımının Sona Ermesi Abone Sayısını Artırdı!
Abone Sayısı 270 Milyona Yaklaştı: Netflix'in Şifre Paylaşımının Sona Ermesi Abone Sayısını Artırdı!
Küresel internet televizyon ağı Netflix'in taktiği işe yaradı! Merkezi Kaliforniya, Los Gatos'ta bulunan Amerikalı teknoloji, medya hizmetleri sağlayıcısı ve yapım şirketi Netflix'in geçtiğimiz aylarda gündeme getirdiği şifre paylaşım kısıtlaması, kullanıcı sayısını artırdı. Platforma üç ayda 9,3 milyon yeni üye kaydoldu.
İşte, detaylar...
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ABD’li streaming devi Netflix, 2023 yılının ilk çeyreğinde 1,3 milyar dolar olan karını, bu yıl aynı dönemde 2,3 milyar doların üzerine çıkardı.
Şirketin, yılın ilk çeyreğine ilişkin abonelik beklentisi 4,8 milyondu. Şifre paylaşımına kısıtlama hamlesiyle 9,3 milyon yeni abone kazanan Netflix, hedefinin neredeyse iki katına ulaştı! Şirket ayrıca bu dönemde 1,7 milyon ücretli abone de kazandı.
Toplam abone sayısı 269,6 milyona ulaşan Netflix, gelecek yıldan itibaren abone sayısını raporlamayacağını açıkladı.
Netflix, ilk kez 2020 yılında net müşteri kaybına uğramıştı. Yatırımcıları tedirgin eden bu durum, şirketin ücretli paylaşım sistemine geçmesine neden olmuştu.
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