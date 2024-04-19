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Abone Sayısı 270 Milyona Yaklaştı: Netflix'in Şifre Paylaşımının Sona Ermesi Abone Sayısını Artırdı!

Abone Sayısı 270 Milyona Yaklaştı: Netflix'in Şifre Paylaşımının Sona Ermesi Abone Sayısını Artırdı!

Netflix
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
19.04.2024 - 14:29 Son Güncelleme: 19.04.2024 - 14:32

Küresel internet televizyon ağı Netflix'in taktiği işe yaradı! Merkezi Kaliforniya, Los Gatos'ta bulunan Amerikalı teknoloji, medya hizmetleri sağlayıcısı ve yapım şirketi Netflix'in geçtiğimiz aylarda gündeme getirdiği şifre paylaşım kısıtlaması, kullanıcı sayısını artırdı. Platforma üç ayda 9,3 milyon yeni üye kaydoldu. 

İşte, detaylar...

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ABD’li streaming devi Netflix, 2023 yılının ilk çeyreğinde 1,3 milyar dolar olan karını, bu yıl aynı dönemde 2,3 milyar doların üzerine çıkardı.

ABD’li streaming devi Netflix, 2023 yılının ilk çeyreğinde 1,3 milyar dolar olan karını, bu yıl aynı dönemde 2,3 milyar doların üzerine çıkardı.

Şirketin, yılın ilk çeyreğine ilişkin abonelik beklentisi 4,8 milyondu. Şifre paylaşımına kısıtlama hamlesiyle 9,3 milyon yeni abone kazanan Netflix, hedefinin neredeyse iki katına ulaştı! Şirket ayrıca bu dönemde 1,7 milyon ücretli abone de kazandı.

Şirketin, yılın ilk çeyreğine ilişkin abonelik beklentisi 4,8 milyondu. Şifre paylaşımına kısıtlama hamlesiyle 9,3 milyon yeni abone kazanan Netflix, hedefinin neredeyse iki katına ulaştı! Şirket ayrıca bu dönemde 1,7 milyon ücretli abone de kazandı.

Toplam abone sayısı 269,6 milyona ulaşan Netflix, gelecek yıldan itibaren abone sayısını raporlamayacağını açıkladı.

Toplam abone sayısı 269,6 milyona ulaşan Netflix, gelecek yıldan itibaren abone sayısını raporlamayacağını açıkladı.

Netflix, ilk kez 2020 yılında net müşteri kaybına uğramıştı. Yatırımcıları tedirgin eden bu durum, şirketin ücretli paylaşım sistemine geçmesine neden olmuştu.

Netflix, ilk kez 2020 yılında net müşteri kaybına uğramıştı. Yatırımcıları tedirgin eden bu durum, şirketin ücretli paylaşım sistemine geçmesine neden olmuştu.

Ücretli paylaşım sisteminde kullanıcılar birden fazla IP adresi ve konumdan uygulamaya bağlanabiliyorlardı. Bu yılın başında yapılan hamle ile bu durum da değişti. Netflix, platformu kullanan üyelerin IP adreslerini ve konumlarını kontrol ederek ödeme yapan hanenin bir parçası olmayan cihazları bloke ediyor. Bu sayede her kullanıcı kendi hesabını oluşturmak zorunda kalıyor. 

Şirketin açıklanan bilançoları ve yılın ilk çeyreğine ait abonelik sayılarına bakılırsa, yeni sistem işe yaradı. Oysa, uygulama ilk başladığında pek çok kişi, şirketin kullanıcı kaybedeceğini düşünmüştü.

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