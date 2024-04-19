Tesla'dan Türkiye Hamlesi! Türkiye'ye Özel Yeni Sürümüyle Tesla Model Y ÖTV İndiriminden Yararlanıyor mu?

Bildiğiniz gibi, bir aracın ÖTV muafiyetli alımlarında uygulanan üst limitle birlikte motor özellikleri de dikkate alınıyor. Buna göre, ÖTV muafiyetli alımlarında motor silindir hacmi 1600cc ve altı binek otomobiller ile 2800cc ve altı hafif ticari ve tüm motosikletler tercih edilebiliyor.

Tesla, sadece Türkiye'ye özel olarak, tek motorlu ve gücü ÖTV sistemi nedeniyle sınırlandırılmış Tesla Model Y'yi bugünden itibaren satışa sundu!