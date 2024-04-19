Tesla'dan Türkiye Hamlesi! Türkiye'ye Özel Yeni Sürümüyle Tesla Model Y ÖTV İndiriminden Yararlanıyor mu?
Tesla'dan Türkiye Hamlesi! Türkiye'ye Özel Yeni Sürümüyle Tesla Model Y ÖTV İndiriminden Yararlanıyor mu?
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Tesla, Türkiye otomotiv pazarına özel bir hamle yaptı!
Tesla, tek motorlu Model Y SR RWD'yi Türkiye'ye özel olarak satışa çıkarttı.
İşte, Turgut Yüksekdağ tarafından yapılan Tesla Model Y paylaşımı 👇
Şu anda ülkemizde en uygun fiyata sahip olan Tesla Model Y, yüzde 10 ÖTV limitinde kalıyor. İnternet sitesinde ön satışa sunulan modelin başlangıç fiyatı ise 1.791.541 TL olarak açıklandı.
Gazeteci Emre Özpeynirci Tesla'nın hamlesiyle ilgili, yorumda bulundu: "Tesla, yeniden tempoyu artırmak adına Nisan'da yeniden düğmeye bastı."
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İşte, Emre Özpeynirci'nin son dakika notuyla yaptığı o paylaşım 👇
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