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Tesla'dan Türkiye Hamlesi! Türkiye'ye Özel Yeni Sürümüyle Tesla Model Y ÖTV İndiriminden Yararlanıyor mu?

Tesla'dan Türkiye Hamlesi! Türkiye'ye Özel Yeni Sürümüyle Tesla Model Y ÖTV İndiriminden Yararlanıyor mu?

Tesla otomobil ÖTV
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
19.04.2024 - 09:16 Son Güncelleme: 19.04.2024 - 09:18

Tesla, Türkiye'de dikkat çeken bir adım attı! Tesla, sınırlı güçlü tek motorlu Model Y'yi bugünden itibaren Türkiye'de ön satışa sundu. Üstelik bu model, yüzde 10'luk ÖTV indirimlerinden faydalanılacak şekilde fiyatlandırıldı.  

İşte, detaylar...

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Tesla, Türkiye otomotiv pazarına özel bir hamle yaptı!

Tesla, Türkiye otomotiv pazarına özel bir hamle yaptı!

Bildiğiniz gibi, bir aracın ÖTV muafiyetli alımlarında uygulanan üst limitle birlikte motor özellikleri de dikkate alınıyor. Buna göre, ÖTV muafiyetli alımlarında motor silindir hacmi 1600cc ve altı binek otomobiller ile 2800cc ve altı hafif ticari ve tüm motosikletler tercih edilebiliyor. 

Tesla, sadece Türkiye'ye özel olarak, tek motorlu ve gücü ÖTV sistemi nedeniyle sınırlandırılmış Tesla Model Y'yi bugünden itibaren satışa sundu!

Tesla, tek motorlu Model Y SR RWD'yi Türkiye'ye özel olarak satışa çıkarttı.

Tesla, tek motorlu Model Y SR RWD'yi Türkiye'ye özel olarak satışa çıkarttı.

Son yıllarda otomobil üzerine yaptığı programlarla dikkat çeken, Auto Club'ın kurucu ortağı ve genel müdürü Turgut Yüksekdağ, haberi sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı. 

Paylaşımında, Dünya'da sadece Türkiye'ye özel olarak, tek motorlu ve gücü ÖTV sistemine göre sınırlandırılmış Tesla Model Y'nin özelliklerine değindi:

  • Arkadan itiş

  • 160 kW güç

  • 455 km menzil

  • 60 kwH batarya kapasitesi

  • 0-100 7,5 saniye

  • 217 km son hız

İşte, Turgut Yüksekdağ tarafından yapılan Tesla Model Y paylaşımı 👇

İşte, Turgut Yüksekdağ tarafından yapılan Tesla Model Y paylaşımı 👇
twitter.com

Şu anda ülkemizde en uygun fiyata sahip olan Tesla Model Y, yüzde 10 ÖTV limitinde kalıyor. İnternet sitesinde ön satışa sunulan modelin başlangıç fiyatı ise 1.791.541 TL olarak açıklandı.

Şu anda ülkemizde en uygun fiyata sahip olan Tesla Model Y, yüzde 10 ÖTV limitinde kalıyor. İnternet sitesinde ön satışa sunulan modelin başlangıç fiyatı ise 1.791.541 TL olarak açıklandı.

Gazeteci Emre Özpeynirci Tesla'nın hamlesiyle ilgili, yorumda bulundu: "Tesla, yeniden tempoyu artırmak adına Nisan'da yeniden düğmeye bastı."

Gazeteci Emre Özpeynirci Tesla'nın hamlesiyle ilgili, yorumda bulundu: "Tesla, yeniden tempoyu artırmak adına Nisan'da yeniden düğmeye bastı."

Gazeteci Emre Özpeynirci 'nin konuya ilişkin yorumda, 'Türkiye'de 2023 yılında 4 ayda (mayıs-ağustos) 10 bin adetlik rekor satışa ulaşan, yılı ise 12 bin 150 adetle kapatan Tesla'nın satış temposu eylülden bugüne ise önemli ölçüde düştü. Bu yılın ilk çeyreğinde sadece 375 adet satan Tesla, yeniden tempoyu artırmak adına nisanda yeniden düğmeye bastı.

Tesla, Model Y'nin %10'luk ÖTV dilimine giren arkadan çekişli versiyonunu bugünden itibaren 1.791.451 TL başlangıç fiyatı ile ön satışa sundu.

İnternetten 50 bin TL kapora ile siparişe açılan modelin teslimatları ise Haziran ayında başlayacak 455 km menzile (WLTP) sahip arkadan çekişli Model Y, 0'dan 100 km hıza 7.5 saniyede ulaşıyor.

(Çift motorlu 4 çeker Model Y'nin fiyatı Türkiye'de yaklaşık 3 milyon TL'den başlıyor )

Yılın başında Ankara'da ilk Tesla mağazasını, ardından servis ve teslimat lokasyonlarını açan, kısa bir süre sonra da Metropol İstanbul'da yeni mağaza açan Tesla, İstanbul-İzmir güzergahında ise ilk iki Supercharger istasyonunu açtı.' ifadelerine yer verdi.

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İşte, Emre Özpeynirci'nin son dakika notuyla yaptığı o paylaşım 👇

İşte, Emre Özpeynirci'nin son dakika notuyla yaptığı o paylaşım 👇
twitter.com

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