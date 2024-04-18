Boeing Mühendisi 'Dünya Çapındaki Tüm 787 Dreamliner Uçakların Yere İndirilmesi Gerektiğini' İddia Etti!

Salehpour, daha önce 787 Dreamliner’ın gövde parçalarının uygunsuz bir şekilde birleştirildiği için uçağın güvenliğini tehlikeye attığını iddia etmişti. Uçağın parçalarının montajı esnasında gözlemlediği yöntemlerin de eleştiren mühendis, Boeing yetkililerinin kendisi tarafından yapılan uyarıları dinlemediğini açıklamıştı.