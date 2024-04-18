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Boeing Mühendisi 'Dünya Çapındaki Tüm 787 Dreamliner Uçakların Yere İndirilmesi Gerektiğini' İddia Etti!

Boeing Mühendisi 'Dünya Çapındaki Tüm 787 Dreamliner Uçakların Yere İndirilmesi Gerektiğini' İddia Etti!

Uçak
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
18.04.2024 - 20:07 Son Güncelleme: 18.04.2024 - 20:25

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli hava yolu devi Boeing’in ürettiği uçaklar yeniden gündemde. Üstelik bu kez son yıllarda yaşadığı teknik sorunlarla gündeme gelen Boeing 737 uçağı değil, 787 Dreamliner tipi uçaklar söz konusu. On yıldan uzun süredir Boeing'te çalışan mühendis Sam Salehpour, ABD Senatosu'nda o uçakların yere indirilmesi gerektiği iddia etti.

 İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.theguardian.com/business/...
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The Guardian'ın haberine göre, dünyanın en büyük havacılık şirketlerinden biri olan Boeing'te çalışan on yıllık mühendis Sam Salehpour, şirkette 'güvenlik kültürünün olmadığını' iddia etti.

The Guardian'ın haberine göre, dünyanın en büyük havacılık şirketlerinden biri olan Boeing'te çalışan on yıllık mühendis Sam Salehpour, şirkette 'güvenlik kültürünün olmadığını' iddia etti.

Hatırlarsanız, geçtiğimiz Ocak ayında Alaska Havayolları'na ait bir Boeing 737-9 MAX'ın 5 km yüksekliğe çıktıktan sonra kapısı kopmuştu. 16 Mart tarihinde ise San Francisco'dan kalkan Boeing 737, gövdesindeki bir parçanın parçalanması sonrasında acil iniş yapmıştı.

Hatırlarsanız, geçtiğimiz Ocak ayında Alaska Havayolları'na ait bir Boeing 737-9 MAX'ın 5 km yüksekliğe çıktıktan sonra kapısı kopmuştu. 16 Mart tarihinde ise San Francisco'dan kalkan Boeing 737, gövdesindeki bir parçanın parçalanması sonrasında acil iniş yapmıştı.

Dahası, 11 Mart tarihinde Boeing'in eski çalışanı John Barnett şirketin iç işleyişi ve üretim hatalarını hakkında mahkemede konuşacaktı. Fakat Barnett, mahkeme tarihinden birkaç gün önce, 9 Mart 2024 tarihinde kaldığı otelin otoparkındaki aracında ölü olarak bulundu.

Dahası, 11 Mart tarihinde Boeing'in eski çalışanı John Barnett şirketin iç işleyişi ve üretim hatalarını hakkında mahkemede konuşacaktı. Fakat Barnett, mahkeme tarihinden birkaç gün önce, 9 Mart 2024 tarihinde kaldığı otelin otoparkındaki aracında ölü olarak bulundu.

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Uçak üreticisi, geçtiğimiz aylarda en çok satan ticari jeti 737 Max'in üretimi hakkında ortaya çıkan sorunlarla boğuşuyordu. Ancak ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), şu anda Boeing mühendisi olan Sam Salehpour tarafından, üretim devinin 787'yi üretirken üretim darboğazlarını azaltmak için kısayollar kullandığını araştırıyor. Ayrıca, Senato'da bir başka geniş gövdeli jet olan 777'nin üretimiyle ilgili sorunları da dile getirdi.

Uçak üreticisi, geçtiğimiz aylarda en çok satan ticari jeti 737 Max'in üretimi hakkında ortaya çıkan sorunlarla boğuşuyordu. Ancak ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), şu anda Boeing mühendisi olan Sam Salehpour tarafından, üretim devinin 787'yi üretirken üretim darboğazlarını azaltmak için kısayollar kullandığını araştırıyor. Ayrıca, Senato'da bir başka geniş gövdeli jet olan 777'nin üretimiyle ilgili sorunları da dile getirdi.

Salehpour, 787'nin gövdesinin parçaları arasındaki boşluk da dahil olmak üzere sorunlarla ilgili endişelerini dile getirdikten sonra tehditler ve toplantılardan dışlanma dahil misillemelerle karşı karşıya kaldığını açıkladı.

Salehpour, 787'nin gövdesinin parçaları arasındaki boşluk da dahil olmak üzere sorunlarla ilgili endişelerini dile getirdikten sonra tehditler ve toplantılardan dışlanma dahil misillemelerle karşı karşıya kaldığını açıkladı.

Salehpour, daha önce 787 Dreamliner’ın gövde parçalarının uygunsuz bir şekilde birleştirildiği için uçağın güvenliğini tehlikeye attığını iddia etmişti. Uçağın parçalarının montajı esnasında gözlemlediği yöntemlerin de eleştiren mühendis, Boeing yetkililerinin kendisi tarafından yapılan uyarıları dinlemediğini açıklamıştı.

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Boeing'in 787 jeti inceleme için yere indirilmeli: 'Şu anda dünya çapındaki tüm filonun ilgiye ihtiyacı var.'

Boeing'in 787 jeti inceleme için yere indirilmeli: 'Şu anda dünya çapındaki tüm filonun ilgiye ihtiyacı var.'

Salehpour, NBC Nightly News'e Lester Holt'a tüm filonun yere indirilmesi gerektiğine dair açıklamada bulundu.: “Bana göre şu anda dünya çapındaki tüm filonun ilgiye ihtiyacı var. Dikkat edilmesi gereken nokta, boşluklarınızı kontrol etmeniz ve erken başarısızlık potansiyeline sahip olmadığınızdan emin olmanız gerektiğidir.'

Boeing'ten de açıklama geldi: "787'nin yapısal bütünlüğüne ilişkin bu iddialar asılsızdır."

Boeing'ten de açıklama geldi: "787'nin yapısal bütünlüğüne ilişkin bu iddialar asılsızdır."

Boeing Pazartesi günü yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Uçağın kalitesini ve uzun vadeli güvenliğini sağlamak için yapılan kapsamlı çalışma nedeniyle 787 Dreamliner'a tamamen güveniyoruz. 787'nin yapısal bütünlüğüne ilişkin bu iddialar asılsızdır.'

Salehpour ise NBC'ye “Öne çıktım ve boynumu uzattım ama biliyorsunuz, kendimle barışıkım. Çünkü bu birçok insanın hayatını kurtaracak.” diyerek iddialarını sürdürdü.

Salehpour ise NBC'ye “Öne çıktım ve boynumu uzattım ama biliyorsunuz, kendimle barışıkım. Çünkü bu birçok insanın hayatını kurtaracak.” diyerek iddialarını sürdürdü.

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