Boeing Mühendisi 'Dünya Çapındaki Tüm 787 Dreamliner Uçakların Yere İndirilmesi Gerektiğini' İddia Etti!
Boeing Mühendisi 'Dünya Çapındaki Tüm 787 Dreamliner Uçakların Yere İndirilmesi Gerektiğini' İddia Etti!
Kaynak: https://www.theguardian.com/business/...
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli hava yolu devi Boeing’in ürettiği uçaklar yeniden gündemde. Üstelik bu kez son yıllarda yaşadığı teknik sorunlarla gündeme gelen Boeing 737 uçağı değil, 787 Dreamliner tipi uçaklar söz konusu. On yıldan uzun süredir Boeing'te çalışan mühendis Sam Salehpour, ABD Senatosu'nda o uçakların yere indirilmesi gerektiği iddia etti.
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
The Guardian'ın haberine göre, dünyanın en büyük havacılık şirketlerinden biri olan Boeing'te çalışan on yıllık mühendis Sam Salehpour, şirkette 'güvenlik kültürünün olmadığını' iddia etti.
Hatırlarsanız, geçtiğimiz Ocak ayında Alaska Havayolları'na ait bir Boeing 737-9 MAX'ın 5 km yüksekliğe çıktıktan sonra kapısı kopmuştu. 16 Mart tarihinde ise San Francisco'dan kalkan Boeing 737, gövdesindeki bir parçanın parçalanması sonrasında acil iniş yapmıştı.
Dahası, 11 Mart tarihinde Boeing'in eski çalışanı John Barnett şirketin iç işleyişi ve üretim hatalarını hakkında mahkemede konuşacaktı. Fakat Barnett, mahkeme tarihinden birkaç gün önce, 9 Mart 2024 tarihinde kaldığı otelin otoparkındaki aracında ölü olarak bulundu.
Uçak üreticisi, geçtiğimiz aylarda en çok satan ticari jeti 737 Max'in üretimi hakkında ortaya çıkan sorunlarla boğuşuyordu. Ancak ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), şu anda Boeing mühendisi olan Sam Salehpour tarafından, üretim devinin 787'yi üretirken üretim darboğazlarını azaltmak için kısayollar kullandığını araştırıyor. Ayrıca, Senato'da bir başka geniş gövdeli jet olan 777'nin üretimiyle ilgili sorunları da dile getirdi.
Salehpour, 787'nin gövdesinin parçaları arasındaki boşluk da dahil olmak üzere sorunlarla ilgili endişelerini dile getirdikten sonra tehditler ve toplantılardan dışlanma dahil misillemelerle karşı karşıya kaldığını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Boeing'in 787 jeti inceleme için yere indirilmeli: 'Şu anda dünya çapındaki tüm filonun ilgiye ihtiyacı var.'
Boeing'ten de açıklama geldi: "787'nin yapısal bütünlüğüne ilişkin bu iddialar asılsızdır."
Salehpour ise NBC'ye “Öne çıktım ve boynumu uzattım ama biliyorsunuz, kendimle barışıkım. Çünkü bu birçok insanın hayatını kurtaracak.” diyerek iddialarını sürdürdü.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın