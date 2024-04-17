NASA Açıkladı: Uzaydan Düşerek Çatıyı Delip Geçen Gizemli Nesne 1.6 Kilogramlık Bir 'Uzay Çöpü'ymüş!

NASA tarafından yapılan açıklamada, Mart 2021'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) yer kontrol ekiplerinin, robotik kol aracılığıyla yeni lityum iyon pillerinin teslimatını ve kurulumunu gerçekleştirdiği belirtildi. Bu işlem, yörüngedeki bu önemli istasyonun enerji kapasitesini artırmak için planlanmıştı. İstasyonun eski nikel hidrit pillerini içeren bir kargo paleti, bu süreç sonrasında uzaya bırakıldı.

Bu kargo paletinin, 8 Mart 2024 tarihinde Dünya'nın atmosferine giriş yaparken tamamen yanması ve yok olması bekleniyordu. Ancak, beklenmedik bir durum yaşandı ve paletin bir parçası yanmadı. Bu yanmayan parça, Amerika Birleşik Devletleri, Florida'nın Napoli şehrinde bir evin çatısına düştü.