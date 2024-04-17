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NASA Açıkladı: Uzaydan Düşerek Çatıyı Delip Geçen Gizemli Nesne 1.6 Kilogramlık Bir 'Uzay Çöpü'ymüş!

NASA Açıkladı: Uzaydan Düşerek Çatıyı Delip Geçen Gizemli Nesne 1.6 Kilogramlık Bir 'Uzay Çöpü'ymüş!

NASA
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
17.04.2024 - 21:03

Florida'da yaşayan Alejandro Otero'nun başına pek çoğumuzun aklının ucundan dahi geçmeyecek bir şey geldi. Otero'nun evine uzaydan bir cisim düştü! Siz de birçok insan gibi, çatıyı delip geçen nesnenin 'göktaşı' olduğunu zannedebilirsiniz. Fakat bu doğru değil. Nesnenin ne olduğuna dair açıklama NASA'dan geldi. 

İşte, detaylar...

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8 Mart tarihinde Florida'nın Napoli kentinde, 1.6 kilogram ağırlığındaki silindir şeklinde bir cisim, evin çatısını delip geçti!

8 Mart tarihinde Florida'nın Napoli kentinde, 1.6 kilogram ağırlığındaki silindir şeklinde bir cisim, evin çatısını delip geçti!

Ev sahibi Alejandro Otero yerel bir haber kanalına yaptığı açıklamada, nesnenin evinin iki katını delip geçtiğini ifade etti. Otero, oğlunun şiddetli bir patlamayla şok olduğunu söyledi. Daha sonra nesnenin fotoğraflarını sosyal medya platformu X'te yayınladı ve cismin ne olduğunu öğrenmek amacıyla NASA'dan kendisiyle iletişime geçmesini istedi.

Ev sahibi Alejandro Otero yerel bir haber kanalına yaptığı açıklamada, nesnenin evinin iki katını delip geçtiğini ifade etti. Otero, oğlunun şiddetli bir patlamayla şok olduğunu söyledi. Daha sonra nesnenin fotoğraflarını sosyal medya platformu X'te yayınladı ve cismin ne olduğunu öğrenmek amacıyla NASA'dan kendisiyle iletişime geçmesini istedi.

İşte, Alejandro Otero tarafından 15 Mart 2024 tarihinde yapılan o paylaşım 👇

İşte, Alejandro Otero tarafından 15 Mart 2024 tarihinde yapılan o paylaşım 👇
twitter.com

NASA, nesneyi ev sahibiyle iş birliği yaparak geri aldı. Daha sonra nesne, Cape Canaveral, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde analiz edildi ve şaşırtan gerçek ortaya çıktı.

NASA, nesneyi ev sahibiyle iş birliği yaparak geri aldı. Daha sonra nesne, Cape Canaveral, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde analiz edildi ve şaşırtan gerçek ortaya çıktı.

NASA tarafından yapılan açıklamaya göre, Inconel metal alaşımından yapılmış olan silindirik nesne, 1.6 kilo ağırlığında, 4 inç yüksekliğinde ve 1.6 inç çapında bir 'uzay çöpü'.

NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde incelemeye aldığı belirli bir nesnenin, aslında Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan atılan ve 'uzay çöpü' olarak tanımlanan ekipman kalıntılarından oluştuğu ortaya çıktı.

NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde incelemeye aldığı belirli bir nesnenin, aslında Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan atılan ve 'uzay çöpü' olarak tanımlanan ekipman kalıntılarından oluştuğu ortaya çıktı.

NASA tarafından yapılan açıklamada, Mart 2021'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) yer kontrol ekiplerinin, robotik kol aracılığıyla yeni lityum iyon pillerinin teslimatını ve kurulumunu gerçekleştirdiği belirtildi. Bu işlem, yörüngedeki bu önemli istasyonun enerji kapasitesini artırmak için planlanmıştı. İstasyonun eski nikel hidrit pillerini içeren bir kargo paleti, bu süreç sonrasında uzaya bırakıldı.

Bu kargo paletinin, 8 Mart 2024 tarihinde Dünya'nın atmosferine giriş yaparken tamamen yanması ve yok olması bekleniyordu. Ancak, beklenmedik bir durum yaşandı ve paletin bir parçası yanmadı. Bu yanmayan parça, Amerika Birleşik Devletleri, Florida'nın Napoli şehrinde bir evin çatısına düştü.

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NASA, nesnenin yanmadan atmosfere nasıl, yeniden girebildiğini araştıracağını ve gerektiğinde modellemesini ve analizini güncelleyeceğini de açıkladı.

NASA, nesnenin yanmadan atmosfere nasıl, yeniden girebildiğini araştıracağını ve gerektiğinde modellemesini ve analizini güncelleyeceğini de açıkladı.

Uzay ajansı, 'Bu modeller ayrıntılı girdi parametreleri gerektiriyor ve enkazın atmosferik olarak yere yeniden girişinden sağ kurtulduğu tespit edildiğinde düzenli olarak güncelleniyor' dedi.

Bunun yanı sıra ajans, 'NASA, alçak Dünya yörüngesinde sorumlu bir şekilde çalışmaya ve uzay donanımının piyasaya sürülmesi gerektiğinde Dünya'daki insanları korumak için mümkün olduğunca fazla riski azaltmaya kararlı olmaya devam ediyor.' ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.

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