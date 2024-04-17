NASA Açıkladı: Uzaydan Düşerek Çatıyı Delip Geçen Gizemli Nesne 1.6 Kilogramlık Bir 'Uzay Çöpü'ymüş!
NASA Açıkladı: Uzaydan Düşerek Çatıyı Delip Geçen Gizemli Nesne 1.6 Kilogramlık Bir 'Uzay Çöpü'ymüş!
Florida'da yaşayan Alejandro Otero'nun başına pek çoğumuzun aklının ucundan dahi geçmeyecek bir şey geldi. Otero'nun evine uzaydan bir cisim düştü! Siz de birçok insan gibi, çatıyı delip geçen nesnenin 'göktaşı' olduğunu zannedebilirsiniz. Fakat bu doğru değil. Nesnenin ne olduğuna dair açıklama NASA'dan geldi.
İşte, detaylar...
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8 Mart tarihinde Florida'nın Napoli kentinde, 1.6 kilogram ağırlığındaki silindir şeklinde bir cisim, evin çatısını delip geçti!
Ev sahibi Alejandro Otero yerel bir haber kanalına yaptığı açıklamada, nesnenin evinin iki katını delip geçtiğini ifade etti. Otero, oğlunun şiddetli bir patlamayla şok olduğunu söyledi. Daha sonra nesnenin fotoğraflarını sosyal medya platformu X'te yayınladı ve cismin ne olduğunu öğrenmek amacıyla NASA'dan kendisiyle iletişime geçmesini istedi.
İşte, Alejandro Otero tarafından 15 Mart 2024 tarihinde yapılan o paylaşım 👇
NASA, nesneyi ev sahibiyle iş birliği yaparak geri aldı. Daha sonra nesne, Cape Canaveral, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde analiz edildi ve şaşırtan gerçek ortaya çıktı.
NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde incelemeye aldığı belirli bir nesnenin, aslında Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan atılan ve 'uzay çöpü' olarak tanımlanan ekipman kalıntılarından oluştuğu ortaya çıktı.
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NASA, nesnenin yanmadan atmosfere nasıl, yeniden girebildiğini araştıracağını ve gerektiğinde modellemesini ve analizini güncelleyeceğini de açıkladı.
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