Kripto Para Sahiplerine Trust Wallet'tan Uyarı: iOS Kullanıcıları O Uygulamayı Devre Dışı Bırakmalı!
Kripto Para Sahiplerine Trust Wallet'tan Uyarı: iOS Kullanıcıları O Uygulamayı Devre Dışı Bırakmalı!
Kripto para piyasalarında önde gelen cüzdanlardan biri olarak bilinen Trust Wallet, iOS cihaz kullanıcılarını uyardı. Sosyal medya platformu X üzerinden yapılan duyuru ile kullanıcılara, 'Apple bunu yamalayana kadar...' diyerek iMessage uygulamasını devre dışı bırakmaları tavsiye edildi.
İşte, detaylar...
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Son dönemlerde kripto varlıklara ilişkin siber suçlar gündemde yer alıyor. Konuya ilişkin bir uyarı da kripto para piyasalarında önemli bir yere sahip olan cüzdanlar arasında yer alan Trust Wallet'tan geldi.
Sosyal medya platformu X üzerinden yapılan duyuru ile birlikte, iOS cihaz kullanıcıları uyarıldı: iMessage uygulaması 'yüksek riskli' olarak nitelendirildi.
iMessage uygulaması üzerinden yapılan saldırılar "Yüksek riskli" olarak nitelendirildi. Ve kullanıcılardan sorunun çözümü için Apple tarafından uygulamaya yama gelene kadar, iMessage uygulamalarını devre dışı bırakmaları istendi.
İşte, Trust Wallet tarafından yapılan iOS kullanıcıları için uyarı 👇
Peki, iMessage Nasıl Devre Dışı Bırakılır?
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Trust Wallet tarafından paylaşılan iMessage uygulamasını devre dışı bırakma adımlarını burada da bulabilirsiniz. 👇
Yapılan uyarının yanı sıra, açığın ne olduğu henüz bilinmiyor. Üstelik, açığın tüm iOS cihazları mı yoksa Trust Wallet'a mı etki ettiği de şu an için belirsiz.
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