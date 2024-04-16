Kripto Para Sahiplerine Trust Wallet'tan Uyarı: iOS Kullanıcıları O Uygulamayı Devre Dışı Bırakmalı!

İşte, Trust Wallet tarafından tavsiye edilen korunma eylemi: 'Bu iMessage açığına karşı korunmak için önerilen eylem; Apple açığı yamalayana kadar iMessages'ı en kısa sürede devre dışı bırakın.

Ayarlar -> Mesajlar -> iMessage'ı Kapat'a gitdin. Apple bir güvenlik yaması yayınlayana kadar bu önlemi sürdürün. Güvenliğiniz bizim önceliğimizdir. Güvenli kalın.'