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Kripto Para Sahiplerine Trust Wallet'tan Uyarı: iOS Kullanıcıları O Uygulamayı Devre Dışı Bırakmalı!

Kripto Para Sahiplerine Trust Wallet'tan Uyarı: iOS Kullanıcıları O Uygulamayı Devre Dışı Bırakmalı!

Apple
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
16.04.2024 - 10:16

Kripto para piyasalarında önde gelen cüzdanlardan biri olarak bilinen Trust Wallet, iOS cihaz kullanıcılarını uyardı. Sosyal medya platformu X üzerinden yapılan duyuru ile kullanıcılara, 'Apple bunu yamalayana kadar...' diyerek iMessage uygulamasını devre dışı bırakmaları tavsiye edildi. 

İşte, detaylar...

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Son dönemlerde kripto varlıklara ilişkin siber suçlar gündemde yer alıyor. Konuya ilişkin bir uyarı da kripto para piyasalarında önemli bir yere sahip olan cüzdanlar arasında yer alan Trust Wallet'tan geldi.

Son dönemlerde kripto varlıklara ilişkin siber suçlar gündemde yer alıyor. Konuya ilişkin bir uyarı da kripto para piyasalarında önemli bir yere sahip olan cüzdanlar arasında yer alan Trust Wallet'tan geldi.

Sosyal medya platformu X üzerinden yapılan duyuru ile birlikte, iOS cihaz kullanıcıları uyarıldı: iMessage uygulaması 'yüksek riskli' olarak nitelendirildi.

Sosyal medya platformu X üzerinden yapılan duyuru ile birlikte, iOS cihaz kullanıcıları uyarıldı: iMessage uygulaması 'yüksek riskli' olarak nitelendirildi.

iMessage uygulaması üzerinden yapılan saldırılar "Yüksek riskli" olarak nitelendirildi. Ve kullanıcılardan sorunun çözümü için Apple tarafından uygulamaya yama gelene kadar, iMessage uygulamalarını devre dışı bırakmaları istendi.

iMessage uygulaması üzerinden yapılan saldırılar "Yüksek riskli" olarak nitelendirildi. Ve kullanıcılardan sorunun çözümü için Apple tarafından uygulamaya yama gelene kadar, iMessage uygulamalarını devre dışı bırakmaları istendi.

İşte, Trust Wallet tarafından yapılan iOS kullanıcıları için uyarı 👇

İşte, Trust Wallet tarafından yapılan iOS kullanıcıları için uyarı 👇
twitter.com

Yapılan uyarıda: 'iOS kullanıcıları için uyarı: Dark Web'de iMessage'ı hedef alan yüksek riskli bir sıfırıncı gün açığına ilişkin güvenilir istihbarata sahibiz.

Bu, herhangi bir bağlantıya tıklamadan iPhone'unuza sızabilir. Yüksek değerli hedefler muhtemeldir. Her kullanım tespit riskini artırır.' ifadelerine yer verildi.

Peki, iMessage Nasıl Devre Dışı Bırakılır?

Peki, iMessage Nasıl Devre Dışı Bırakılır?

Yine Trust Wallet tarafından yapılan paylaşımla iMessage'ı kapatma adımları da kullanıcılarla paylaşıldı. Buna göre, 'Ayarlar -> Mesajlar -> iMessage'ı Kapat'a git' adımları takip edilerek uygulama devre dışı bırakılabilir.

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Trust Wallet tarafından paylaşılan iMessage uygulamasını devre dışı bırakma adımlarını burada da bulabilirsiniz. 👇

Trust Wallet tarafından paylaşılan iMessage uygulamasını devre dışı bırakma adımlarını burada da bulabilirsiniz. 👇
twitter.com

İşte, Trust Wallet tarafından tavsiye edilen korunma eylemi: 'Bu iMessage açığına karşı korunmak için önerilen eylem; Apple açığı yamalayana kadar iMessages'ı en kısa sürede devre dışı bırakın.

Ayarlar -> Mesajlar -> iMessage'ı Kapat'a gitdin. Apple bir güvenlik yaması yayınlayana kadar bu önlemi sürdürün. Güvenliğiniz bizim önceliğimizdir. Güvenli kalın.'

Yapılan uyarının yanı sıra, açığın ne olduğu henüz bilinmiyor. Üstelik, açığın tüm iOS cihazları mı yoksa Trust Wallet'a mı etki ettiği de şu an için belirsiz.

Yapılan uyarının yanı sıra, açığın ne olduğu henüz bilinmiyor. Üstelik, açığın tüm iOS cihazları mı yoksa Trust Wallet'a mı etki ettiği de şu an için belirsiz.

Apple'dan kapsamlı bir açıklama henüz gelmedi. Fakat 'sıfırıncı gün açığı' olarak nitelendirildiği için uygulamadaki açığın genel bir sorun olduğu düşünülüyor.

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