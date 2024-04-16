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Akıllı Telefonda Rekabet Artıyor! Apple Tahtını Samsung'a Kaptırdı!

Akıllı Telefonda Rekabet Artıyor! Apple Tahtını Samsung'a Kaptırdı!

Samsung Apple
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
16.04.2024 - 09:28

International Data Corporation (IDC), 2024 yılının ilk çeyreğine ait küresel bazda akıllı telefon sevkiyatlarına ilişkin verileri paylaştı. Artan sevkiyat sayısı dikkat çekerken, Apple'ın pazardaki tahtını kaptırdığı da ortaya çıktı. Zirvedeki marka değişti. 

İşte, detaylar...

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Global mobil piyasası son yılların en büyük büyüme performansını kaydetti. Akıllı telefon üreticilerinin sevkiyatları 2024 yılının ilk çeyreğinde, yüzde 7,8 artarak 289,4 milyon adede yükseldi.

Global mobil piyasası son yılların en büyük büyüme performansını kaydetti. Akıllı telefon üreticilerinin sevkiyatları 2024 yılının ilk çeyreğinde, yüzde 7,8 artarak 289,4 milyon adede yükseldi.

International Data Corporation (IDC) verilerine göre, küresel mobil pazarında ilk üçte Samsung, Apple ve Xiaomi yer alıyor.

International Data Corporation (IDC) verilerine göre, küresel mobil pazarında ilk üçte Samsung, Apple ve Xiaomi yer alıyor.

Uluslararası Veri Şirketi (IDC) tarafından açıklanan sevkiyat verilerine göre Apple, yılın başında dünyanın en değerli şirketi tacını Microsoft'a devrettikten sonra akıllı telefon tatını da Samsung'a kaptırdı.

iPhone satışları 2024'ün ilk 3 ayında 50,1 milyon oldu. Yıllık bazda iPhone sevkiyatları ise yüzde 9,6 düşüş kaydetti.

iPhone satışları 2024'ün ilk 3 ayında 50,1 milyon oldu. Yıllık bazda iPhone sevkiyatları ise yüzde 9,6 düşüş kaydetti.

Hatırlarsanız, Apple'ın küresel iPhone sevkiyatları 2022 yılında pandemi dönemiyle birlikte bir takım tedarik zinciri sorunları nedeniyle düşüş yaşamıştı. Fakat yüzde 9,6'lık bu düşüş, pandemi döneminden beri en büyük düşüş olarak kayda geçti.

En büyük pazar payı Samsung'un: Samsung yüzde 20,8 satış oranıyla en büyük pazar payını ulaştı.

En büyük pazar payı Samsung'un: Samsung yüzde 20,8 satış oranıyla en büyük pazar payını ulaştı.

Pazar payı yüzde 20,8'e ulaşan Samsung, bu yıl S24 serisini piyasaya sürdü. Samsung'un sevkiyatları 60 milyonu aştı. 

Tahtını Samsung'a kaptıran Apple, yüzde 17,3'lük pazar payıyla ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada ise yüzde 14,1 ile Çin'in teknoloji devi Xiaomi yer aldı.

IDC Araştırma Direktörü Nabila Popal, Android'in pazar payını Apple'dan daha fazla artırmasını beklediklerini de açıkladı.

IDC Araştırma Direktörü Nabila Popal, Android'in pazar payını Apple'dan daha fazla artırmasını beklediklerini de açıkladı.

Popal, artan rekabetin Apple'ın yaşadığı düşüşün sebeplerinden biri olduğunu ifade etti ve daha sonra 'Bu sene piyasalarda toparlanma devam ettikçe Android'in pazar payını Apple'dan daha fazla artırmasını bekliyoruz' açıklamasında bulundu.

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