Akıllı Telefonda Rekabet Artıyor! Apple Tahtını Samsung'a Kaptırdı!
Akıllı Telefonda Rekabet Artıyor! Apple Tahtını Samsung'a Kaptırdı!
International Data Corporation (IDC), 2024 yılının ilk çeyreğine ait küresel bazda akıllı telefon sevkiyatlarına ilişkin verileri paylaştı. Artan sevkiyat sayısı dikkat çekerken, Apple'ın pazardaki tahtını kaptırdığı da ortaya çıktı. Zirvedeki marka değişti.
İşte, detaylar...
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Global mobil piyasası son yılların en büyük büyüme performansını kaydetti. Akıllı telefon üreticilerinin sevkiyatları 2024 yılının ilk çeyreğinde, yüzde 7,8 artarak 289,4 milyon adede yükseldi.
International Data Corporation (IDC) verilerine göre, küresel mobil pazarında ilk üçte Samsung, Apple ve Xiaomi yer alıyor.
iPhone satışları 2024'ün ilk 3 ayında 50,1 milyon oldu. Yıllık bazda iPhone sevkiyatları ise yüzde 9,6 düşüş kaydetti.
En büyük pazar payı Samsung'un: Samsung yüzde 20,8 satış oranıyla en büyük pazar payını ulaştı.
IDC Araştırma Direktörü Nabila Popal, Android'in pazar payını Apple'dan daha fazla artırmasını beklediklerini de açıkladı.
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