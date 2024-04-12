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Otomobil Alacakların Dikkatine: Piyasada Hakimiyetini Artırıyor '10 Araçtan 9'u Otomatik'!

Otomobil Alacakların Dikkatine: Piyasada Hakimiyetini Artırıyor '10 Araçtan 9'u Otomatik'!

araba
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
12.04.2024 - 15:11

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomotiv pazarında 2024 yılının ilk çeyreğinde tercih otomatik vitesten yana oldu. 2006 yılından bu yana ele alınan veriler, bir dönem piyasanın hakimi olan manuel araçların şimdilerde neredeyse yüzde 10'un altında kaldığına işaret etti. 

İşte, detaylar...

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Otomobil alım satımlarında, aracın yakıt, motor tipi ve şanzıman tipi kullanıcıların tercihlerini doğrudan etkiliyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Türkiye'de kullanıcıların 2024 yılının ilk çeyreğinde otomatik vites araçları, manuel araçlara oranla daha çok tercih ettiğini açıkladı.

Otomobil alım satımlarında, aracın yakıt, motor tipi ve şanzıman tipi kullanıcıların tercihlerini doğrudan etkiliyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Türkiye'de kullanıcıların 2024 yılının ilk çeyreğinde otomatik vites araçları, manuel araçlara oranla daha çok tercih ettiğini açıkladı.

Küresel anlamda otomatik vites otomobil üretiminin manuel vitese oranla daha fazla olması da satışlarda etkili oldu!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından derlenen verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, yılın ilk çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 25,2 büyüdü.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından derlenen verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, yılın ilk çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 25,2 büyüdü.

Ocak, Şubat ve Mart ayında gerçekleşen yüzde 25,2'lik büyüme ile Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 295 bin 519 adet oldu. Bu döneme ait pazar verilerine göre, 

  • Otomobil satışları yüzde 33,05 artarak 233 bin 389 adede, 

  • Hafif ticari araç satışları ise yüzde 2,6 artarak 62 bin 130 adede ulaştı.

Manuel vitesli otomobillerin pazar payı yüzde 10,7'ye geriledi!

Manuel vitesli otomobillerin pazar payı yüzde 10,7'ye geriledi!

Mart ayının sonunda, otomatik vitesli otomobillerin satışları, toplam satışların yüzde 89,3'ünü oluşturarak 208 bin 441 adetle dikkat çekti. Manuel vitesli otomobiller ise bu dönemde sadece yüzde 10,7'lik bir paya sahip oldu ve 24 bin 948 adet satıldı. Bu verilere göre, satışa sunulan her 10 otomobilden 9'u otomatik vitesliydi. 

Bu durum, otomatik vitesli otomobillerin pazardaki hakimiyetini gözler önüne seriyor. Bu eğilim, teknolojik ilerlemeler ve kullanıcıların konfor arayışının bir sonucu olarak görülebilir.

Manuel aracın en çok tercih edildiği segment: C segment oldu!

Manuel aracın en çok tercih edildiği segment: C segment oldu!

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerini kullanarak derlediği habere göre, segment bazında ele alındığında; 

  • En yüksek otomatik şanzıman payına yüzde 100 ile ultra lüks segmenti (F), lüks segmenti (E) ve üst-orta segment (D) sahip oldu. 

  • F, E ve D segmentlerini, yüzde 97,4 ile en küçük şehir otomobilleri olarak bilinen A segment, 

  • Yüzde 94,8 ile küçük araç sınıfı olarak bilinen B segment 

  • Yüzde 84,2 ile de kompakt sınıf ya da alt orta sınıf olarak adlandırılan C segment takip etti.

Periyodik analizlere göre, manuel araçların pazar payındaki düşüş eğilimi devam ediyor!

Periyodik analizlere göre, manuel araçların pazar payındaki düşüş eğilimi devam ediyor!

Geçen yılın ilk çeyreğinde, otomatik vitesli otomobillerin pazar payı yüzde 73,2'ye yükselmiş, toplamda 128,403 adet araç satılmıştı. Buna karşılık, manuel vitesli otomobillerin pazar payı yüzde 26,8'de kalmıştı.

2022 yılının ilk çeyreğinde, manuel vitesli otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 21,8 iken bu oran, 2021'in aynı döneminde yüzde 23,5'ti. 2020'de yüzde 28,49, 2019'da yüzde 36,42, 2018'de yüzde 34,94, 2017'de yüzde 41,13, 2016'da yüzde 45,87 ve 2015'te yüzde 53,23 olarak kaydedilmişti.

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ODMD sitesinde yer alan daha eski veriler de ele alındığında, ilk verilerin kaydedildiği 2006 yılı raporu, manuel vitesli araçların; pazarın yüzde 88 ile hakimi olduğuna işaret ediyor.

ODMD sitesinde yer alan daha eski veriler de ele alındığında, ilk verilerin kaydedildiği 2006 yılı raporu, manuel vitesli araçların; pazarın yüzde 88 ile hakimi olduğuna işaret ediyor.

2006 yılında pazar payı yalnızca yüzde 22 olan otomatik vitesli araçlar bugün, pazarın yüzde 89,3'ünü oluşturuyor.

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