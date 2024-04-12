Otomobil Alacakların Dikkatine: Piyasada Hakimiyetini Artırıyor '10 Araçtan 9'u Otomatik'!

Mart ayının sonunda, otomatik vitesli otomobillerin satışları, toplam satışların yüzde 89,3'ünü oluşturarak 208 bin 441 adetle dikkat çekti. Manuel vitesli otomobiller ise bu dönemde sadece yüzde 10,7'lik bir paya sahip oldu ve 24 bin 948 adet satıldı. Bu verilere göre, satışa sunulan her 10 otomobilden 9'u otomatik vitesliydi.

Bu durum, otomatik vitesli otomobillerin pazardaki hakimiyetini gözler önüne seriyor. Bu eğilim, teknolojik ilerlemeler ve kullanıcıların konfor arayışının bir sonucu olarak görülebilir.