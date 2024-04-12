Otomobil Alacakların Dikkatine: Piyasada Hakimiyetini Artırıyor '10 Araçtan 9'u Otomatik'!
Otomobil Alacakların Dikkatine: Piyasada Hakimiyetini Artırıyor '10 Araçtan 9'u Otomatik'!
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomotiv pazarında 2024 yılının ilk çeyreğinde tercih otomatik vitesten yana oldu. 2006 yılından bu yana ele alınan veriler, bir dönem piyasanın hakimi olan manuel araçların şimdilerde neredeyse yüzde 10'un altında kaldığına işaret etti.
İşte, detaylar...
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Otomobil alım satımlarında, aracın yakıt, motor tipi ve şanzıman tipi kullanıcıların tercihlerini doğrudan etkiliyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Türkiye'de kullanıcıların 2024 yılının ilk çeyreğinde otomatik vites araçları, manuel araçlara oranla daha çok tercih ettiğini açıkladı.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından derlenen verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, yılın ilk çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 25,2 büyüdü.
Manuel vitesli otomobillerin pazar payı yüzde 10,7'ye geriledi!
Manuel aracın en çok tercih edildiği segment: C segment oldu!
Periyodik analizlere göre, manuel araçların pazar payındaki düşüş eğilimi devam ediyor!
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ODMD sitesinde yer alan daha eski veriler de ele alındığında, ilk verilerin kaydedildiği 2006 yılı raporu, manuel vitesli araçların; pazarın yüzde 88 ile hakimi olduğuna işaret ediyor.
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