İtirafçı Çalışan Ölü Bulunmuştu: Boeing Uçağının Gövdesi Yine Parçalandı

ABD San Francisco'dan kalkan Boeing 737, gövdesindeki bir parçanın parçalanması sonrasında acil iniş yaptı. Uçakta bulunan 139 yolcu ve 6 mürettebatın yara almadığı açıklandı. 11 Mart tarihinde Boeing'in eski çalışanı John Barnett, şirketin iç işleyişi ve üretim hatalarını hakkında mahkemede konuşacaktı. Barnett, geçtiğimiz günlerde ölü olarak bulunmuştu.