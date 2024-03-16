İtirafçı Çalışan Ölü Bulunmuştu: Boeing Uçağının Gövdesi Yine Parçalandı
İtirafçı Çalışan Ölü Bulunmuştu: Boeing Uçağının Gövdesi Yine Parçalandı
ABD San Francisco'dan kalkan Boeing 737, gövdesindeki bir parçanın parçalanması sonrasında acil iniş yaptı. Uçakta bulunan 139 yolcu ve 6 mürettebatın yara almadığı açıklandı. 11 Mart tarihinde Boeing'in eski çalışanı John Barnett, şirketin iç işleyişi ve üretim hatalarını hakkında mahkemede konuşacaktı. Barnett, geçtiğimiz günlerde ölü olarak bulunmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hava yolu devi Boeing’in ürettiği uçaklardaki hatalara bir yenisi daha eklendi.
Sputnik’te yer alan habere göre; son yıllarda sürekli olarak teknik sorunlarla gündeme gelen Boeing 737 uçağı, tekrar acil iniş yaptı. San Francisco'dan kalkan uçağın havada gövde kaplamasının koptuğu belirtildi. Uçak en yakın havalimanına acilen indirilirken, olayda kimsenin yaralanmadığı aktarıldı.
25 yılı aşkın süredir faaliyette olduğu açıklanan uçağın iniş yaptığında kanat ile gövde kısmındaki kaplamanın tamamen açıldığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son zamanlarda Boeing uçaklarında meydana gelen kazalar daha sık görülmeye başlandı. Nitekim Ocak ayı başlarında Alaska Havayolları'na ait bir Boeing 737-9 MAX'ın 5 km yüksekliğe çıktıktan sonra kapısı kopmuştu.
11 Mart tarihinde Boeing'in eski çalışanı John Barnett, şirketin iç işleyişi ve üretim hatalarını hakkında mahkemede konuşacaktı. Barnett, mahkemeye gitmeden ölü olarak bulundu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda