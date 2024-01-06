Havada Can Pazarı: Uçağın Cami Patladı
Havada Can Pazarı: Uçağın Cami Patladı
ABD’de bir uçağın camı havadayken patlayınca can pazarı yaşandı. Acil iniş yapan uçakta büyük panik yaşanırken, şans eseri kimse hayatını yaralanmadı.
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İçerisinde 174 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu Alaska Havayolları’na ait uçak, havada camının patlaması sonrasında acil iniş yapmak zorunda kaldı.
Uçağın içinde büyük panik yaşanırken, oluşan basınç sebebiyle yolcular zor anlar yaşadı.
Olayda şans eseri kimse yaralanmadı.
İşte uçakta yaşanan korku dolu anlar 👇
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