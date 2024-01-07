THY’den ‘Tedbir’ Kararı: 5 Adet Boeing 737 Uçağı Operasyondan Çekildi

“Alaska Airlines'ın Boeing 737 MAX 9 uçağında yaşanan olay akabinde otoritelerin ön incelemesi sonucunda Türk Hava Yolları filosunda bulunan 5 adet Boeing 737 MAX 9 uçağın da tedbir amaçlı incelenmesi istenmiştir. Olaydaki teknik inceleme süreci tamamlanıp, otoritelerce talep edilen önlemler alınana kadar Türk Hava Yolları, filosundaki 5 adet Boeing 737 MAX 9 uçağını ilk inecekleri havalimanında operasyondan çekme kararı almıştır. Uçuş emniyeti en önemli önceliğimizdir.”