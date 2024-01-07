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THY’den ‘Tedbir’ Kararı: 5 Adet Boeing 737 Uçağı Operasyondan Çekildi

THY’den ‘Tedbir’ Kararı: 5 Adet Boeing 737 Uçağı Operasyondan Çekildi

THY
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
07.01.2024 - 08:33

Türk Hava Yolları (THY), filosunda yer alan 5 adet Boeing 737 MAX 9 tipi uçağı tedbir amaçlı olarak yere indirme kararı aldı.

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ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Alaska Havayolları'nın Portland-Ontario seferini gerçekleştiren yolcu uçağının havadayken, acil durum kapısının kalkıştan kısa bir süre sonra kopmasının ardından "Boeing 737 MAX 9" tipi uçakların uçuşlarını geçici olarak durdurulmasına karar vermişti.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Alaska Havayolları'nın Portland-Ontario seferini gerçekleştiren yolcu uçağının havadayken, acil durum kapısının kalkıştan kısa bir süre sonra kopmasının ardından "Boeing 737 MAX 9" tipi uçakların uçuşlarını geçici olarak durdurulmasına karar vermişti.

Bu kararın ardından, THY de filosunda bulanan 5 adet 737 MAX9 uçağı da incelenmek üzere tedbir amaçlı yere indirdi.

Bu kararın ardından, THY de filosunda bulanan 5 adet 737 MAX9 uçağı da incelenmek üzere tedbir amaçlı yere indirdi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Üstün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Üstün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Alaska Airlines'ın Boeing 737 MAX 9 uçağında yaşanan olay akabinde otoritelerin ön incelemesi sonucunda Türk Hava Yolları filosunda bulunan 5 adet Boeing 737 MAX 9 uçağın da tedbir amaçlı incelenmesi istenmiştir. Olaydaki teknik inceleme süreci tamamlanıp, otoritelerce talep edilen önlemler alınana kadar Türk Hava Yolları, filosundaki 5 adet Boeing 737 MAX 9 uçağını ilk inecekleri havalimanında operasyondan çekme kararı almıştır. Uçuş emniyeti en önemli önceliğimizdir.”

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