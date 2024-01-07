THY’den ‘Tedbir’ Kararı: 5 Adet Boeing 737 Uçağı Operasyondan Çekildi
THY’den ‘Tedbir’ Kararı: 5 Adet Boeing 737 Uçağı Operasyondan Çekildi
Türk Hava Yolları (THY), filosunda yer alan 5 adet Boeing 737 MAX 9 tipi uçağı tedbir amaçlı olarak yere indirme kararı aldı.
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ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Alaska Havayolları'nın Portland-Ontario seferini gerçekleştiren yolcu uçağının havadayken, acil durum kapısının kalkıştan kısa bir süre sonra kopmasının ardından "Boeing 737 MAX 9" tipi uçakların uçuşlarını geçici olarak durdurulmasına karar vermişti.
Bu kararın ardından, THY de filosunda bulanan 5 adet 737 MAX9 uçağı da incelenmek üzere tedbir amaçlı yere indirdi.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Üstün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
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