Görüş Bildir
Haberler
Teknoloji
Elon Musk Dünyanın Konuştuğu Şirketleri Yönetiyor Ama 'Çocuk Yetiştirmek İçin 18 Yıllık Mühendislik Gerekiyor'

Elon Musk Dünyanın Konuştuğu Şirketleri Yönetiyor Ama 'Çocuk Yetiştirmek İçin 18 Yıllık Mühendislik Gerekiyor'

Elon Musk
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
17.04.2024 - 22:04 Son Güncelleme: 17.04.2024 - 23:02

Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Elon Musk, bu kez de çocuk yetiştirme konusunda yaşadığı farklındalıkla gündemde. Musk, kurucusu olduğu nöroteknoloji şirketi Neuralink tarafından insan beyinine yerleştirilen çip, yapay zeka alanındaki çalışmaları, SpaceX, Tesla ve X'te yaptığı dikkat çekici açıklamalarla dünyanın konuştuğu isim olmaya devam ediyor. Peki, Elon Musk'a göre çocuk yetiştirmek için ne gerekiyor? 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda

SpaceX, Tesla Motors, Neuralink ve Twitter (X) gibi dünyaca ünlü teknoloji şirketleriyle gündemden düşmeyen Elon Musk, bu kez de çocuk yetiştirme konusunda verdiği tavsiye ile dikkatleri üzerine çekti.

SpaceX, Tesla Motors, Neuralink ve Twitter (X) gibi dünyaca ünlü teknoloji şirketleriyle gündemden düşmeyen Elon Musk, bu kez de çocuk yetiştirme konusunda verdiği tavsiye ile dikkatleri üzerine çekti.

Hatırlarsanız, geçtiğimiz yıl 12 Eylül tarihinde yayınan Walter Isaacson imzalı 'Elon Musk' biyografisi yayınlanmadan önce ilk eleştiri New York Times'tan gelmişti. Bu yazı ile Musk'ın ünlü şarkıcı Grimes'dan Techno Mechanicus adında üçüncü bir çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı. Böylece ünlü iş insanının çocuklarının sayısı 11'e ulaşmış oldu.

Hatırlarsanız, geçtiğimiz yıl 12 Eylül tarihinde yayınan Walter Isaacson imzalı 'Elon Musk' biyografisi yayınlanmadan önce ilk eleştiri New York Times'tan gelmişti. Bu yazı ile Musk'ın ünlü şarkıcı Grimes'dan Techno Mechanicus adında üçüncü bir çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı. Böylece ünlü iş insanının çocuklarının sayısı 11'e ulaşmış oldu.

Dünyaca ünlü teknoloji şirketlerini yöneten Tesla Motors'un CEO'su Elon Musk, 'çocuk yetiştirmenin temelde 18 yıllık sufle mühendisliği gerektirdiğini' keşfetti!

Dünyaca ünlü teknoloji şirketlerini yöneten Tesla Motors'un CEO'su Elon Musk, 'çocuk yetiştirmenin temelde 18 yıllık sufle mühendisliği gerektirdiğini' keşfetti!

Çocuk yetiştirmekle ilgili yaşadığını bu farkındalığı, aktif bir şekilde kullandığı sosyal medya platformu X üzerinden takipçileriyle paylaştı. 👇

Çocuk yetiştirmekle ilgili yaşadığını bu farkındalığı, aktif bir şekilde kullandığı sosyal medya platformu X üzerinden takipçileriyle paylaştı. 👇
twitter.com

'Vay, az önce çocuk yetiştirmenin temelde 18 yıllık sufle mühendisliği gerektirdiğini fark ettim'

YouTube'da teknoloji alanında içerik üreten Farzad Mesbahi, tarafından sorulan soruyla birlikte Musk'tan çocuk sahibi olacaklara önemli bir tavsiye de geldi.

YouTube'da teknoloji alanında içerik üreten Farzad Mesbahi, tarafından sorulan soruyla birlikte Musk'tan çocuk sahibi olacaklara önemli bir tavsiye de geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Ünlü fenomen Farzad Mesbahi'nin Musk'a sorusu şu şekildeydi: 'İlk çocuğumuz önümüzdeki ay doğacak; en büyük tavsiyeniz nedir?' 👇

Ünlü fenomen Farzad Mesbahi'nin Musk'a sorusu şu şekildeydi: 'İlk çocuğumuz önümüzdeki ay doğacak; en büyük tavsiyeniz nedir?' 👇
twitter.com

Eğitim konusundaki hassasiyetini bildiğimiz Elon Musk'ın yanıtı yine okullarla ilgili oldu. 👇

Eğitim konusundaki hassasiyetini bildiğimiz Elon Musk'ın yanıtı yine okullarla ilgili oldu. 👇
twitter.com

'Okulların çocuklarınıza ne öğrettiği konusunda çok dikkatli olun'

Prompt Engineering (Sufle mühendisliği) Nedir?

Prompt Engineering (Sufle mühendisliği) Nedir?

İlk olarak 'Prompt' kelimesini ele alalım. Prompt, yapay zeka ve doğal dil işleme (NLP) alanlarında sıkça kullanılan bir terimdir. Bilgisayar bilimlerinde 'prompt', bir istemde bulunma anlamına gelir. Bu, bir dil algoritmasına veya modeline verilen belirli komutları ifade eder. Ayrıca, bir bilgisayar programı veya sistemin kullanıcıdan bir giriş veya talepte bulunduğu noktayı da belirtir. Yazılım veya bilgisayar kullanıcılarına hızlı yardım ve istekler sağlamak için de kullanılır.

Son zamanlarda yapay zekanın yükselişiyle beraber 'Prompt Mühendisliği' terimini de sıkça duymaya başladık. Peki, Prompt mühendisliği nedir? 

Prompt mühendisliği, bir yapay zeka aracından istenen bir çıktının en etkili şekilde nasıl elde edileceğini belirlemek için iteratif bir süreçtir. Bu terim, Türkçede henüz tam bir karşılık bulamamış olsa da, 'sufle mühendisliği', 'girdi mühendisliği', 'komut mühendisliği' gibi ifadelerle anlatılmaktadır.

Prompt mühendisliği, AI ve NLP modellerini yönlendirmek için özel 'prompt'ların kullanılmasını içerir. Bu süreç, AI modellerinin verilen görevleri daha etkin ve doğru bir şekilde yerine getirmesine yardımcı olur. Kullanıcı isteklerini AI sistemine doğru bir şekilde iletmek ve beklenen çıktıyı almak için kritik bir rol oynar.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
2
2
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?