Elon Musk Dünyanın Konuştuğu Şirketleri Yönetiyor Ama 'Çocuk Yetiştirmek İçin 18 Yıllık Mühendislik Gerekiyor'
Elon Musk Dünyanın Konuştuğu Şirketleri Yönetiyor Ama 'Çocuk Yetiştirmek İçin 18 Yıllık Mühendislik Gerekiyor'
Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Elon Musk, bu kez de çocuk yetiştirme konusunda yaşadığı farklındalıkla gündemde. Musk, kurucusu olduğu nöroteknoloji şirketi Neuralink tarafından insan beyinine yerleştirilen çip, yapay zeka alanındaki çalışmaları, SpaceX, Tesla ve X'te yaptığı dikkat çekici açıklamalarla dünyanın konuştuğu isim olmaya devam ediyor. Peki, Elon Musk'a göre çocuk yetiştirmek için ne gerekiyor?
İşte, detaylar...
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SpaceX, Tesla Motors, Neuralink ve Twitter (X) gibi dünyaca ünlü teknoloji şirketleriyle gündemden düşmeyen Elon Musk, bu kez de çocuk yetiştirme konusunda verdiği tavsiye ile dikkatleri üzerine çekti.
Hatırlarsanız, geçtiğimiz yıl 12 Eylül tarihinde yayınan Walter Isaacson imzalı 'Elon Musk' biyografisi yayınlanmadan önce ilk eleştiri New York Times'tan gelmişti. Bu yazı ile Musk'ın ünlü şarkıcı Grimes'dan Techno Mechanicus adında üçüncü bir çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı. Böylece ünlü iş insanının çocuklarının sayısı 11'e ulaşmış oldu.
Dünyaca ünlü teknoloji şirketlerini yöneten Tesla Motors'un CEO'su Elon Musk, 'çocuk yetiştirmenin temelde 18 yıllık sufle mühendisliği gerektirdiğini' keşfetti!
Çocuk yetiştirmekle ilgili yaşadığını bu farkındalığı, aktif bir şekilde kullandığı sosyal medya platformu X üzerinden takipçileriyle paylaştı. 👇
YouTube'da teknoloji alanında içerik üreten Farzad Mesbahi, tarafından sorulan soruyla birlikte Musk'tan çocuk sahibi olacaklara önemli bir tavsiye de geldi.
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Ünlü fenomen Farzad Mesbahi'nin Musk'a sorusu şu şekildeydi: 'İlk çocuğumuz önümüzdeki ay doğacak; en büyük tavsiyeniz nedir?' 👇
Eğitim konusundaki hassasiyetini bildiğimiz Elon Musk'ın yanıtı yine okullarla ilgili oldu. 👇
Prompt Engineering (Sufle mühendisliği) Nedir?
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