Elon Musk Dünyanın Konuştuğu Şirketleri Yönetiyor Ama 'Çocuk Yetiştirmek İçin 18 Yıllık Mühendislik Gerekiyor'

İlk olarak 'Prompt' kelimesini ele alalım. Prompt, yapay zeka ve doğal dil işleme (NLP) alanlarında sıkça kullanılan bir terimdir. Bilgisayar bilimlerinde 'prompt', bir istemde bulunma anlamına gelir. Bu, bir dil algoritmasına veya modeline verilen belirli komutları ifade eder. Ayrıca, bir bilgisayar programı veya sistemin kullanıcıdan bir giriş veya talepte bulunduğu noktayı da belirtir. Yazılım veya bilgisayar kullanıcılarına hızlı yardım ve istekler sağlamak için de kullanılır.

Son zamanlarda yapay zekanın yükselişiyle beraber 'Prompt Mühendisliği' terimini de sıkça duymaya başladık. Peki, Prompt mühendisliği nedir?

Prompt mühendisliği, bir yapay zeka aracından istenen bir çıktının en etkili şekilde nasıl elde edileceğini belirlemek için iteratif bir süreçtir. Bu terim, Türkçede henüz tam bir karşılık bulamamış olsa da, 'sufle mühendisliği', 'girdi mühendisliği', 'komut mühendisliği' gibi ifadelerle anlatılmaktadır.

Prompt mühendisliği, AI ve NLP modellerini yönlendirmek için özel 'prompt'ların kullanılmasını içerir. Bu süreç, AI modellerinin verilen görevleri daha etkin ve doğru bir şekilde yerine getirmesine yardımcı olur. Kullanıcı isteklerini AI sistemine doğru bir şekilde iletmek ve beklenen çıktıyı almak için kritik bir rol oynar.