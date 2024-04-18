Instagram'a Rakip TikTok Notes Uygulaması Kullanıma Sunuldu! Peki TikTok Notes Nedir, Nasıl Çalışır?
Instagram'a Rakip TikTok Notes Uygulaması Kullanıma Sunuldu! Peki TikTok Notes Nedir, Nasıl Çalışır?
Eylül 2016'da, ByteDance tarafından kurulan TikTok, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alıyor. 150 ülkede 1 milyardan fazla kullanıcısı olan uygulama, kullanıcılarına video oluşturma, paylaşma ve canlı yayın imkanı sunmanın ötesine geçmeye hazırlanıyor! TikTok Notes uygulaması, Instagram'a rakip olmaya geliyor. Peki, TikTok Notes ne zaman piyasaya sürülecek? TikTok Notes nereden indirilir? TikTok Notes uygulaması nedir, nasıl kullanılır?
İşte, detaylar...
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Geçtiğimiz dönemlerde yatay videoları teşvik etmeye başlayan ve 30 dakikalık videolarla YouTube'a rakip olmaya hazırlanan TikTok'un yeni hedefi Instagram!
TikTok'un Instagram'a rakip olması beklenen TikTok Notes uygulaması ABD ve Kanada'da kullanıma sunuldu!
Notes.tiktok.com web sitesi şu anda yayında, fakat "Uygulamayı Aç" düğmesi henüz çalışmıyor.
TikTok Notes Uygulaması Nedir, Nasıl Çalışır?
TikTok Notes Nereden İndirilir?
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TikTok Notes uygulamasına ilişkin açıklama şirket sözcüsü TechCrunch'tan geldi: X ve Threads'e da rakip olmaya hazırlanıyorlar!
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Lan biz tikbok kapatılsın dedikçe siz yeni güncellemelere yelken açıyonuz