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Instagram'a Rakip TikTok Notes Uygulaması Kullanıma Sunuldu! Peki TikTok Notes Nedir, Nasıl Çalışır?

Instagram'a Rakip TikTok Notes Uygulaması Kullanıma Sunuldu! Peki TikTok Notes Nedir, Nasıl Çalışır?

Instagram Tiktok
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
19.04.2024 - 01:55

Eylül 2016'da, ByteDance tarafından kurulan TikTok, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alıyor. 150 ülkede 1 milyardan fazla kullanıcısı olan uygulama, kullanıcılarına video oluşturma, paylaşma ve canlı yayın imkanı sunmanın ötesine geçmeye hazırlanıyor! TikTok Notes uygulaması, Instagram'a rakip olmaya geliyor. Peki, TikTok Notes ne zaman piyasaya sürülecek? TikTok Notes nereden indirilir?  TikTok Notes uygulaması nedir, nasıl kullanılır? 

İşte, detaylar...

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Geçtiğimiz dönemlerde yatay videoları teşvik etmeye başlayan ve 30 dakikalık videolarla YouTube'a rakip olmaya hazırlanan TikTok'un yeni hedefi Instagram!

Geçtiğimiz dönemlerde yatay videoları teşvik etmeye başlayan ve 30 dakikalık videolarla YouTube'a rakip olmaya hazırlanan TikTok'un yeni hedefi Instagram!

TikTok'un Instagram'a rakip olması beklenen TikTok Notes uygulaması ABD ve Kanada'da kullanıma sunuldu!

TikTok'un Instagram'a rakip olması beklenen TikTok Notes uygulaması ABD ve Kanada'da kullanıma sunuldu!

Geçtiğimiz günlerde, Reddit'te paylaşılan bir ekran görüntüsüyle adından söz ettiren uygulamaya ilişkin ilk bildiri, 'Fotoğraf gönderileriniz TikTok Notes'ta gösterilecek' olmuştu.

Notes.tiktok.com web sitesi şu anda yayında, fakat "Uygulamayı Aç" düğmesi henüz çalışmıyor.

Notes.tiktok.com web sitesi şu anda yayında, fakat "Uygulamayı Aç" düğmesi henüz çalışmıyor.

Uygulamanın internet sitesinde, tıpkı Instagram'da olduğu gibi açık beyaz alanda hareketsiz fotoğraflar ve metinler içeren Polaroid benzeri fotoğraf gönderilerinin bir önizlemesini sunuyor.

TikTok Notes Uygulaması Nedir, Nasıl Çalışır?

TikTok Notes Uygulaması Nedir, Nasıl Çalışır?

TikTok'un yeni uygulaması Notes, kullanıcılarına tamamen fotoğraf ve metin tabanlı bir deneyim sunmayı hedefliyor. Uygulamanın ana ekranında, 'Sizin İçin' adlı bir bölüm bulunacak ve buradan kullanıcılar, ilgi alanlarına göre öneriler keşfedebilecekler. Ayrıca takip ettikleri kişilerin paylaşımlarını görebilecekleri bir akış da mevcut olacak.

Notes uygulaması, kullanıcıların kaydırarak göz atabilecekleri gönderiler paylaşmalarına olanak sağlayacak. Tabii bu gönderilere yorum yapma, beğenme ve kaydetme gibi etkileşimler de mümkün olacak. Kullanıcılar, mevcut TikTok hesaplarıyla bu uygulamaya giriş yapabilecekler.

TikTok Notes Nereden İndirilir?

TikTok Notes Nereden İndirilir?

TikTok'un Notes uygulaması, şu an için Kanada ve ABD'deki kullanıcıların hizmetine sunulmuş durumda. App Store ve Play Store üzerinden indirilebilen uygulamanın, test süreçleri tamamlandıktan sonra yakın zamanda diğer ülkelerde de kullanıma açılması bekleniyor.

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TikTok Notes uygulamasına ilişkin açıklama şirket sözcüsü TechCrunch'tan geldi: X ve Threads'e da rakip olmaya hazırlanıyorlar!

TikTok Notes uygulamasına ilişkin açıklama şirket sözcüsü TechCrunch'tan geldi: X ve Threads'e da rakip olmaya hazırlanıyorlar!

Şirket sözcüsü TechCrunch'a şöyle konuştu: 'TikTok deneyimini yenileme konusundaki sürekli kararlılığımızın bir parçası olarak, topluluğumuzu bu formatlar için özel bir alanda fotoğraf ve metinlerle yaratıcılıklarını yaratma ve paylaşma konusunda güçlendirmenin yollarını araştırıyoruz.'

TechCrunch ayrıca TikTok'un YouTube gibi 30 dakikalık videolar ve X ve Threads'e rakip olacak metin gönderileri gibi farklı formatları da denediğini bildirdi.

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