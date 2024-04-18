Instagram'a Rakip TikTok Notes Uygulaması Kullanıma Sunuldu! Peki TikTok Notes Nedir, Nasıl Çalışır?

TikTok'un yeni uygulaması Notes, kullanıcılarına tamamen fotoğraf ve metin tabanlı bir deneyim sunmayı hedefliyor. Uygulamanın ana ekranında, 'Sizin İçin' adlı bir bölüm bulunacak ve buradan kullanıcılar, ilgi alanlarına göre öneriler keşfedebilecekler. Ayrıca takip ettikleri kişilerin paylaşımlarını görebilecekleri bir akış da mevcut olacak.

Notes uygulaması, kullanıcıların kaydırarak göz atabilecekleri gönderiler paylaşmalarına olanak sağlayacak. Tabii bu gönderilere yorum yapma, beğenme ve kaydetme gibi etkileşimler de mümkün olacak. Kullanıcılar, mevcut TikTok hesaplarıyla bu uygulamaya giriş yapabilecekler.