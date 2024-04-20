Araba Tutkunlarının Bitmek Bilmeyen Tartışması Sosyal Medyanın Diline Düştü 'Otomatik mi, Yoksa Manuel mi?'

Otomatik şansımanın 1921 yılında ilk kez icat edilmesiyle başlayan asırlık tartışma bitmek bilmiyor! Yılların eskitemediği tartışma, araba sevdalıları tarafından bir kez daha sosyal medyada yerini alıyor. Sosyal medya platformu X üzerinde '@hichakmedik__' adlı kullanıcının hesabında paylaştığı: 'Manuel mi, yoksa otomatik mi?' tartışmasına biz de sizi davet ediyoruz.

Tarafınızı seçmenin tam zamanı...