Araba Tutkunlarının Bitmek Bilmeyen Tartışması Sosyal Medyanın Diline Düştü 'Otomatik mi, Yoksa Manuel mi?'
Araba Tutkunlarının Bitmek Bilmeyen Tartışması Sosyal Medyanın Diline Düştü 'Otomatik mi, Yoksa Manuel mi?'
Otomatik şansımanın 1921 yılında ilk kez icat edilmesiyle başlayan asırlık tartışma bitmek bilmiyor! Yılların eskitemediği tartışma, araba sevdalıları tarafından bir kez daha sosyal medyada yerini alıyor. Sosyal medya platformu X üzerinde '@hichakmedik__' adlı kullanıcının hesabında paylaştığı: 'Manuel mi, yoksa otomatik mi?' tartışmasına biz de sizi davet ediyoruz.
Tarafınızı seçmenin tam zamanı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
İşe biraz abartarak başlayacak olursak, "Otomatik şansıman mı, yoksa manuel mi?" tartışması 1921 yılında Alfred Horner Munro'nun otomatik şanzımanı icat ettiği günden beri hız kesmeden devam ediyor...
İşte, sosyal medyada manuel vs. otomatik tartışmasını yeniden gündemde getiren o paylaşım. 👇
Sahi, sizin tercihiniz hangisi: Manuel mi, yoksa otomatik mi?
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
Bu tartışmada tarafısız bölgede yer alanlar da vardı... 👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Aslında sadece kendi gündemiyle meşgul olanlar da... 👇
👇
👇
Seçimi şehre göre yapanlar da pek haksız sayılmazlar, sanıyoruz!👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
Kimileri ise teknoloji ve gelişime uyum sağlamış gibi... 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gelelim sizin yanıtınıza! Tarafınızı seçin: Otomatik mi, Yoksa manuel mi?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın