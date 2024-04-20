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Araba Tutkunlarının Bitmek Bilmeyen Tartışması Sosyal Medyanın Diline Düştü 'Otomatik mi, Yoksa Manuel mi?'

Araba Tutkunlarının Bitmek Bilmeyen Tartışması Sosyal Medyanın Diline Düştü 'Otomatik mi, Yoksa Manuel mi?'

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
20.04.2024 - 18:09 Son Güncelleme: 20.04.2024 - 18:22

Otomatik şansımanın 1921 yılında ilk kez icat edilmesiyle başlayan asırlık tartışma bitmek bilmiyor! Yılların eskitemediği tartışma, araba sevdalıları tarafından bir kez daha sosyal medyada yerini alıyor. Sosyal medya platformu X üzerinde '@hichakmedik__' adlı kullanıcının hesabında paylaştığı: 'Manuel mi, yoksa otomatik mi?' tartışmasına biz de sizi davet ediyoruz. 

Tarafınızı seçmenin tam zamanı...

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İşe biraz abartarak başlayacak olursak, "Otomatik şansıman mı, yoksa manuel mi?" tartışması 1921 yılında Alfred Horner Munro'nun otomatik şanzımanı icat ettiği günden beri hız kesmeden devam ediyor...

Teknoloji gelişse de ülkemizde bu konu kimilerimiz için gerçek bir 'kırmızı çizgi'! Zira pistlerde manuelciler, otomatikçiler ayrımı bile var... Kimileri için ustalık kimileri için geri kafalılık anlamına gelen manuel araç tercihine karşılık, otomatik seçimde bakalım bugün kim kazanacak.

İşte, sosyal medyada manuel vs. otomatik tartışmasını yeniden gündemde getiren o paylaşım. 👇

İşte, sosyal medyada manuel vs. otomatik tartışmasını yeniden gündemde getiren o paylaşım. 👇
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Sahi, sizin tercihiniz hangisi: Manuel mi, yoksa otomatik mi?

Sahi, sizin tercihiniz hangisi: Manuel mi, yoksa otomatik mi?

Dilerseniz, anketimize geçmeden önce sosyal medya kullanıcılarının bu konu hakkında bir birinden aydınlatıcı ve yaratıcı yorumlarına göz atalım. Sonra da yorumlarda buluşalım... 👇

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Bu tartışmada tarafısız bölgede yer alanlar da vardı... 👇

Bu tartışmada tarafısız bölgede yer alanlar da vardı... 👇
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twitter.com
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twitter.com

Aslında sadece kendi gündemiyle meşgul olanlar da... 👇

Aslında sadece kendi gündemiyle meşgul olanlar da... 👇
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

Seçimi şehre göre yapanlar da pek haksız sayılmazlar, sanıyoruz!👇

Seçimi şehre göre yapanlar da pek haksız sayılmazlar, sanıyoruz!👇
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Kimileri ise teknoloji ve gelişime uyum sağlamış gibi... 👇

Kimileri ise teknoloji ve gelişime uyum sağlamış gibi... 👇
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twitter.com

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Gelelim sizin yanıtınıza! Tarafınızı seçin: Otomatik mi, Yoksa manuel mi?

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