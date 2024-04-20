Deste Halinde Para Saymak İnsanları Ruhsal Olarak Dinlendiriyor İddiası 'Olan Var Olmayan Var' Dedirtti!

Açıkçası, sosyal medyada sadece bu iddayı duyar duymaz bile rahatladığını söyleyenler var. Tabii böyle düşünmeyen küçük bir azınlık da yok değil! Fakat söz konusu deste deste para olunca, 'siradisi_bilim' adlı hesabın yayınladığı bu iddia kelimenin tam anlamıyla, sosyal medya kullanıcılarını coşturdu.

Ne diyelim, para bu: 'Varlığı ayrı bir dert, yokluğu yara....'