Deste Halinde Para Saymak İnsanları Ruhsal Olarak Dinlendiriyor İddiası 'Olan Var Olmayan Var' Dedirtti!
Deste Halinde Para Saymak İnsanları Ruhsal Olarak Dinlendiriyor İddiası 'Olan Var Olmayan Var' Dedirtti!
Sosyal medya platformu Threads üzerinden 'siradisi_bilim' adlı hesabın paylaştığı 'Deste halinde para saymanın' insan ruhuna faydaları, büyük ilgi gördü. Bu iddia, resmen sosyal medya kullanıcılarını coşturdu desek yeridir! Pek çok hesapta paylaşılan iddiaya sosyal medya kullanıcılarının yorumları ise herkesi güldürdü.
İşte, o yorumlar...
Kaynak: 'Sıradışı Bilim'
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Sosyal medyada dolaşan "Deste halinde para saymanın, insanları ruhsal olarak dinlendirdiği ve güven duygusu sağladığı kanıtlanmıştır." iddasını görmüşsünüzdür.
Sahi, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Birkaç deste para ya da para sayma makinesinin sesi size kendinizi nasıl hissettirirdi?
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Tabii konuya daha hassas ve bilimsel bir pencereden bakanlar da oldu 👇
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Para yerine altın saymayı tercih edenler de vardı!👇
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Kimileri ise bu iddia ile önemli bir aydınlanma yaşadı👇
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Yaratıcı fikirler ve öneriler de gecikmedi... 👇
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evet!
bankacı olup saatlerce para sayarak terapi yapıp akşam eve giderken bimden yoğurt almak