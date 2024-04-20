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Deste Halinde Para Saymak İnsanları Ruhsal Olarak Dinlendiriyor İddiası 'Olan Var Olmayan Var' Dedirtti!

Deste Halinde Para Saymak İnsanları Ruhsal Olarak Dinlendiriyor İddiası 'Olan Var Olmayan Var' Dedirtti!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
20.04.2024 - 15:06

Sosyal medya platformu Threads üzerinden 'siradisi_bilim' adlı hesabın paylaştığı 'Deste halinde para saymanın' insan ruhuna faydaları, büyük ilgi gördü. Bu iddia, resmen sosyal medya kullanıcılarını coşturdu desek yeridir! Pek çok hesapta paylaşılan iddiaya sosyal medya kullanıcılarının yorumları ise herkesi güldürdü. 

İşte, o yorumlar... 

Kaynak: 'Sıradışı Bilim'

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Sosyal medyada dolaşan "Deste halinde para saymanın, insanları ruhsal olarak dinlendirdiği ve güven duygusu sağladığı kanıtlanmıştır." iddasını görmüşsünüzdür.

Sosyal medyada dolaşan "Deste halinde para saymanın, insanları ruhsal olarak dinlendirdiği ve güven duygusu sağladığı kanıtlanmıştır." iddasını görmüşsünüzdür.

Açıkçası, sosyal medyada sadece bu iddayı duyar duymaz bile rahatladığını söyleyenler var. Tabii böyle düşünmeyen küçük bir azınlık da yok değil! Fakat söz konusu deste deste para olunca, 'siradisi_bilim' adlı hesabın yayınladığı bu iddia kelimenin tam anlamıyla, sosyal medya kullanıcılarını coşturdu. 

Ne diyelim, para bu: 'Varlığı ayrı bir dert, yokluğu yara....'

Sahi, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Birkaç deste para ya da para sayma makinesinin sesi size kendinizi nasıl hissettirirdi?

Yorumlarda buluşalım! Tabii önce, gelin birlikte sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlara da göz atalım. 👇

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Tabii konuya daha hassas ve bilimsel bir pencereden bakanlar da oldu 👇

Tabii konuya daha hassas ve bilimsel bir pencereden bakanlar da oldu 👇
twitter.com

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twitter.com

Para yerine altın saymayı tercih edenler de vardı!👇

Para yerine altın saymayı tercih edenler de vardı!👇
twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

Kimileri ise bu iddia ile önemli bir aydınlanma yaşadı👇

Kimileri ise bu iddia ile önemli bir aydınlanma yaşadı👇
twitter.com

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Yaratıcı fikirler ve öneriler de gecikmedi... 👇

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garibann

bankacı olup saatlerce para sayarak terapi yapıp akşam eve giderken bimden yoğurt almak