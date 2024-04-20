Sosyal Medya Kullanıcıları Şimdi de Eğitim Hayatında Karşılaştıkları 'Absürt Olaylarla' Hepimizi Şaşırttılar!
Sosyal Medya Kullanıcıları Şimdi de Eğitim Hayatında Karşılaştıkları 'Absürt Olaylarla' Hepimizi Şaşırttılar!
Sosyal medya platformu X üzerinden yapılan 'soru-cevap' akımına bir yenisi daha eklendi. Bu kez gündemde, eğitim hayatı var. Sosyal medya kullanıcılarını eğitim hayatında karşılaştıkları en absürt olayı soran hesaba gelen yanıtlar, bir hayli eğlenceli.
Ülkemizde, eğitim dünyasında neler olmuş neler... Birlikte inceleyelim.
Kaynak: no context yıldız
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Her şey 'no context yıldız' adlı hesapta "Eğitim hayatında karşılaştığınız en absürt olay nedir?" sorusuyla başladı.
Azra Kohen'in aynı adlı roman serisinden uyarlanan Fi dizisi 2017 yılında tüm gözleri üzerine çekmişti, Can Manay karakterinin sınıfta öğrencileri arasında yaşadığı o diyalog ise hafızalara kazındı.
Gelin önce efsaneyi hatırlayalım: 'Yerinde olsam, hayatta kalmak için zekama güvenmezdim...'
Peki, sizin eğitim hayatınızda yaşadığınız en absürt olay nedir?
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