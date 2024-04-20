Sosyal Medya Kullanıcıları Şimdi de Eğitim Hayatında Karşılaştıkları 'Absürt Olaylarla' Hepimizi Şaşırttılar!

Sosyal medya platformu X üzerinden yapılan 'soru-cevap' akımına bir yenisi daha eklendi. Bu kez gündemde, eğitim hayatı var. Sosyal medya kullanıcılarını eğitim hayatında karşılaştıkları en absürt olayı soran hesaba gelen yanıtlar, bir hayli eğlenceli.

Ülkemizde, eğitim dünyasında neler olmuş neler... Birlikte inceleyelim.

Kaynak: no context yıldız