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Sosyal Medya Kullanıcıları Şimdi de Eğitim Hayatında Karşılaştıkları 'Absürt Olaylarla' Hepimizi Şaşırttılar!

Sosyal Medya Kullanıcıları Şimdi de Eğitim Hayatında Karşılaştıkları 'Absürt Olaylarla' Hepimizi Şaşırttılar!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
20.04.2024 - 14:10 Son Güncelleme: 20.04.2024 - 14:14

Sosyal medya platformu X üzerinden yapılan 'soru-cevap' akımına bir yenisi daha eklendi. Bu kez gündemde, eğitim hayatı var. Sosyal medya kullanıcılarını eğitim hayatında karşılaştıkları en absürt olayı soran hesaba gelen yanıtlar, bir hayli eğlenceli. 

Ülkemizde, eğitim dünyasında neler olmuş neler... Birlikte inceleyelim.

Kaynak: no context yıldız

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Her şey 'no context yıldız' adlı hesapta "Eğitim hayatında karşılaştığınız en absürt olay nedir?" sorusuyla başladı.

Her şey 'no context yıldız' adlı hesapta "Eğitim hayatında karşılaştığınız en absürt olay nedir?" sorusuyla başladı.
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Sosyal medya platformu X üzerinde bir süredir devam eden 'Soru' akımında eğitim hayatında yaşanan 'absürt olaylar' başlığı dikkat çekti. Görünen o ki mizah yeteneği bir hayli gelişmiş olan toplumumuzun eğitim hayatı da bir hayli renkli geçmiş. 

Fakat sosyal medya kullanıcılarının bu soruya verdiği yanıtları görmeden önce size efsaneyi hatırlatmak isteriz: Sahi, 'Düşene neden güleriz?' 👇

Azra Kohen'in aynı adlı roman serisinden uyarlanan Fi dizisi 2017 yılında tüm gözleri üzerine çekmişti, Can Manay karakterinin sınıfta öğrencileri arasında yaşadığı o diyalog ise hafızalara kazındı.

Azra Kohen'in aynı adlı roman serisinden uyarlanan Fi dizisi 2017 yılında tüm gözleri üzerine çekmişti, Can Manay karakterinin sınıfta öğrencileri arasında yaşadığı o diyalog ise hafızalara kazındı.

Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç ve Büşra Develi'nin rol aldığı Fi dizisinde, Bilge'nin tam sınıfın kapısından girerken düştüğü anı hatılayalım. Can Manay'ın eğitim dünyasında ders olarak anlatılacak nitelikteki 'Düşene neden güleriz?' sorusunun sorduğu an ve öğrenciden gelen 'Komik olduğu için hocam yanıtı...' absürt olaylara güzel bir örnek diyebiliriz.

Gelin önce efsaneyi hatırlayalım: 'Yerinde olsam, hayatta kalmak için zekama güvenmezdim...'

Peki, sizin eğitim hayatınızda yaşadığınız en absürt olay nedir?

Peki, sizin eğitim hayatınızda yaşadığınız en absürt olay nedir?

Yorumlarda buluşalım! Tabii bu sırada sosyal medya kullanıcılarının bu soruya verdiği yanıtları da görelim. 👇

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