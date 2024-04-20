50 Yılda İlk Kez Görüntülendi! ÖSYM'nin Çöp Bile Çıkmayan Dünyadan İzole Sınav Merkezi'nde Neler Oluyor?
50 Yılda İlk Kez Görüntülendi! ÖSYM'nin Çöp Bile Çıkmayan Dünyadan İzole Sınav Merkezi'nde Neler Oluyor?
Milyonlarca gencin heyecanla beklediği ve çalıştığı YKS için geri sayım başladı. 8 ve 9 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi, ÖSYM'nin dışarıya çöp dahi çıkmayan izole merkezi görüntülendi. 100'ün üzerinde ÖSYM görevlisinin soru kitapçıklarının basımı, paketlenmesi, kontrolü ve sevki için 45 gün boyunca dış dünyadan izole yaşayacakları kapalı merkezde neler oluyor?
İşte, detaylar...
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Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne (ÖSYM) Ait Sınav Merkezinin Güvenliği Nasıl Sağlanıyor?
Sınava hazırlık sürecinde görevli olan 100'ün üzerinde ÖSYM personelinin 45 günlük sınav kampı, merkeze girişte geçtikleri 'kırmızı çizgi' ile başlıyor.
ÖSYM'nin sınav merkezinden 45 gün boyunca çöp bile çıkmıyor: Sınav tamamlanana kadar çöpler 18 derecede bekletiliyor, ancak sınav tamamlandıktan sonra bertaraf ediliyor.
Burada kullanılan her türlü müsvedde kağıt veya baskı hatası olan soru kitapçıkları ise toz haline getiriliyor.
Merkezde her gün 200 bin soru kitapçığı basılıyor!
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Kapalı matbaada görevli olan personellerin uzun soluklu mesailerinde tüm ihtiyaçlarının karşılanması için merkezde aklınıza gelen her şey var desek yeridir.
Peki, ÖSYM Soruları Hazırlanırken Güvenlik Nasıl Sağlanıyor?
Prof. Dr. Ersoy, merkezde her yıl 60'a yakın sınavın öncesinde bu sınavlara katılacak olan 10 milyonun üzerinde aday için 10 ila 45 gün süresince hazırlıklar yapıldığını belirtiyor. Merkezde sınav sürecinin tüm aşamalarında olduğu gibi üst düzey güvenlik önlemleri bulunduğunu vurguluyor.
İşte O Soru: ÖSYM Soruları Nerede Hazırlanıyor?
Soru havuzunda kapalı matbaa!
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Her sınavda bir yazarın tek bir sorusu yer alıyor. Aynı yazara ait ikinci bir sorunun yer almasına izin verilmiyor.
Yaklaşık 20 bin metrekare üzerine kurulu kapalı merkezde paketlenen soru kitapçıklarının nakil araçlarıyla ilgili sınav merkezlerine gönderiliyor. Tüm bu süreçlerin yürütüldüğü kapalı matbaa merkezindeki güvenlik önlemlerine de bir hayli özen gösteriliyor.
Merkezde, dış dünyadan tamamen izole bir şekilde 45 güne kadar uzayabilen kapalı matbaa süreci için 4 yıldızlı otel konforu sağlanıyor.
"Türkiye'deki tek, dünyada da sayılı kapasiteye sahip matbaa teknolojisini kullanıyoruz."
Soru kitapçıklarının kutuları da koruma altında: Tek kullanımlık kitler tercih ediliyor.
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Ersoy, yaklaşık 110 bin salonda gerçekleştirilen YKS için yaptığı açıklamada, "Baskısı tamamlanan soru kitapçıkları hat merkezine uygun şekilde şehir, okul, bina ve salon bilgileri ile tekrar poşetleniyor. Böylece devasa bir sınav süreci yürütüyoruz." dedi.
Soru kitapçıklarının tırlara yüklendikten sonra yine güvenlik önlemleri altında merkezlere gönderiliyor ve elektronik kilit sistemiyle korunuyor.
Sınavların tamamlanmasının ardından kitapçıklar ve cevap kağıtları, 'Sınav Evrakı Toplama Alanı'nda toplanıyor. Burada tüm sınav evrakı dijital ortama aktarılıyor ve üst düzey teknolojiyle beraber optik okuyucular sisteme aktarılıp sınav değerlendirmesi yapılıyor.
Ersoy, ÖSYM görevlilerinin sosyal ve fiziki ihtiyaçlarına ilişkin alanları da AA muhabirlerine tek tek tanıttı.
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