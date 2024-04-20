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50 Yılda İlk Kez Görüntülendi! ÖSYM'nin Çöp Bile Çıkmayan Dünyadan İzole Sınav Merkezi'nde Neler Oluyor?

50 Yılda İlk Kez Görüntülendi! ÖSYM'nin Çöp Bile Çıkmayan Dünyadan İzole Sınav Merkezi'nde Neler Oluyor?

ÖSYM yks
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
20.04.2024 - 11:18

Milyonlarca gencin heyecanla beklediği ve çalıştığı YKS için geri sayım başladı. 8 ve 9 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi, ÖSYM'nin dışarıya çöp dahi çıkmayan izole merkezi görüntülendi. 100'ün üzerinde ÖSYM görevlisinin soru kitapçıklarının basımı, paketlenmesi, kontrolü ve sevki için 45 gün boyunca dış dünyadan izole yaşayacakları kapalı merkezde neler oluyor? 

İşte, detaylar...

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Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne (ÖSYM) Ait Sınav Merkezinin Güvenliği Nasıl Sağlanıyor?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne (ÖSYM) Ait Sınav Merkezinin Güvenliği Nasıl Sağlanıyor?

ÖSYM tarafından hazırlanan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başta olmak üzere, tüm sınavların hazırlık süreçlerinin yürütüldüğü kapalı merkezde sınav güvenliği, Faraday kafesi ve sinyal karıştırıcı jammer gibi özel sistemlerle sağlanıyor. Bunun yanı sıra 7/24 emniyet güçlerinin nöbetiyle dünyadan tamamen izole bir alan ve güvenlik oluşturuluyor.

Sınava hazırlık sürecinde görevli olan 100'ün üzerinde ÖSYM personelinin 45 günlük sınav kampı, merkeze girişte geçtikleri 'kırmızı çizgi' ile başlıyor.

Sınava hazırlık sürecinde görevli olan 100'ün üzerinde ÖSYM personelinin 45 günlük sınav kampı, merkeze girişte geçtikleri 'kırmızı çizgi' ile başlıyor.

Çalışanlar, merkeze girişte yer alan 'kırmızı çizginin' ötesine bir adım geçtikten sonra her ne sebeple olursa olsun sınav tamamlanana kadar dış dünyayla iletişimlerini kesiyorlar.

ÖSYM'nin sınav merkezinden 45 gün boyunca çöp bile çıkmıyor: Sınav tamamlanana kadar çöpler 18 derecede bekletiliyor, ancak sınav tamamlandıktan sonra bertaraf ediliyor.

ÖSYM'nin sınav merkezinden 45 gün boyunca çöp bile çıkmıyor: Sınav tamamlanana kadar çöpler 18 derecede bekletiliyor, ancak sınav tamamlandıktan sonra bertaraf ediliyor.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı dış dünyaya tamamen kapalı merkezde, elektrik bağlantı kabloları elektromanyetik dinlemelere karşı filtreleniyor.

Burada kullanılan her türlü müsvedde kağıt veya baskı hatası olan soru kitapçıkları ise toz haline getiriliyor.

Burada kullanılan her türlü müsvedde kağıt veya baskı hatası olan soru kitapçıkları ise toz haline getiriliyor.

Merkezde her gün 200 bin soru kitapçığı basılıyor!

Merkezde her gün 200 bin soru kitapçığı basılıyor!

Poşetlenerek Radyo Frekansı ile Tanımlama (RFID) teknolojisi ile takip edilen kutulara yerleştirilen sınav evrakları, elektromekanik kilitlerle tırlara yüklenerek anbean takip edilerek sınav merkezlerine gönderiliyor.

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Kapalı matbaada görevli olan personellerin uzun soluklu mesailerinde tüm ihtiyaçlarının karşılanması için merkezde aklınıza gelen her şey var desek yeridir.

Kapalı matbaada görevli olan personellerin uzun soluklu mesailerinde tüm ihtiyaçlarının karşılanması için merkezde aklınıza gelen her şey var desek yeridir.

Merkezde, yemekhane, dinlenme alanları ve yatakhane gibi özel bölümlerin yanı sıra sinema, masaj koltukları, spor ve bilardo salonları da yer alıyor.

Peki, ÖSYM Soruları Hazırlanırken Güvenlik Nasıl Sağlanıyor?

Peki, ÖSYM Soruları Hazırlanırken Güvenlik Nasıl Sağlanıyor?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 3 milyonun üzerinde başvuru yapılan YKS kitapçıklarının basım süreçlerine geçilmeden önceki süreci de ele alıyor. ÖSYM'nin tabiri caizse 'kuş uçurulmayan' kapalı merkezinde alınan güvenlik önlemlerini, özel izinlerin verildiği AA ekibine açıklıyor. Soruların gizliliği için yazarlarla gizlilik sözleşmesi imzalandığına da değiniyor. 

Güvenliğin ciddiye alındığı ÖSYM'nin kapalı merkezinin, kurumun 50. yılında ilk kez kamuoyuna açıldığını belirten Ersoy, çekimlerin de matbaanın boş olduğu bir zamanda gerçekleştirildiğinin altını çiziyor.

Prof. Dr. Ersoy, merkezde her yıl 60'a yakın sınavın öncesinde bu sınavlara katılacak olan 10 milyonun üzerinde aday için 10 ila 45 gün süresince hazırlıklar yapıldığını belirtiyor. Merkezde sınav sürecinin tüm aşamalarında olduğu gibi üst düzey güvenlik önlemleri bulunduğunu vurguluyor.

Prof. Dr. Ersoy, merkezde her yıl 60'a yakın sınavın öncesinde bu sınavlara katılacak olan 10 milyonun üzerinde aday için 10 ila 45 gün süresince hazırlıklar yapıldığını belirtiyor. Merkezde sınav sürecinin tüm aşamalarında olduğu gibi üst düzey güvenlik önlemleri bulunduğunu vurguluyor.

İşte O Soru: ÖSYM Soruları Nerede Hazırlanıyor?

İşte O Soru: ÖSYM Soruları Nerede Hazırlanıyor?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ÖSYM'nin sınav sorularının, kurumun gizlilik sözleşmesi imzaladığı binlerce yazar tarafından 'kırmızı alan' adı verilen ve yüksek güvenlik önlemlerinin alındığı yerde hazırlandığını belirtiyor. Sorular, burada akademisyenlerce 3 defa denetleniyor ve şifreli soru havuzuna gönderiliyor.

Soru havuzunda kapalı matbaa!

Soru havuzunda kapalı matbaa!

Bayram Ali Ersoy, yıl boyu devam eden soru hazırlama aşamasının ardından sınavda çıkacak soru sayısının 10 katının, kriptolu sistemlerle kapalı matbaa merkezine getirildiğini belirtiyor. 

Burada şifreler çözülüyor, daha sonra akademisyenler sorular üzerinde çalışmaya başlıyor.

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Her sınavda bir yazarın tek bir sorusu yer alıyor. Aynı yazara ait ikinci bir sorunun yer almasına izin verilmiyor.

Her sınavda bir yazarın tek bir sorusu yer alıyor. Aynı yazara ait ikinci bir sorunun yer almasına izin verilmiyor.

Ersoy bu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Dolayısıyla başka bir sınav güvenliğini de bu şekilde sağlamış oluyoruz. Hatta bir soru yazıldığı zaman en az 3-4 denetimden geçtiği için yazar, kendi sorusunu tanıyamayabiliyor. Bu çok önemli bir ayrıntı.' ifadelerine yer veriyor.

Yaklaşık 20 bin metrekare üzerine kurulu kapalı merkezde paketlenen soru kitapçıklarının nakil araçlarıyla ilgili sınav merkezlerine gönderiliyor. Tüm bu süreçlerin yürütüldüğü kapalı matbaa merkezindeki güvenlik önlemlerine de bir hayli özen gösteriliyor.

Yaklaşık 20 bin metrekare üzerine kurulu kapalı merkezde paketlenen soru kitapçıklarının nakil araçlarıyla ilgili sınav merkezlerine gönderiliyor. Tüm bu süreçlerin yürütüldüğü kapalı matbaa merkezindeki güvenlik önlemlerine de bir hayli özen gösteriliyor.

'Kapalı matbaada akademisyen, uzmanlar, teknik personel, yemek, servis ve matbaa çalışanlarından oluşan 100'ü aşkın personel görev yapıyor. Sınav süreçlerinin yürütüldüğü bu alan, her türlü elektromanyetik dalganın engellendiği Faraday kafesiyle çevrelenmiş, iletişimin yasak olduğu, sınav güvenliğinin üst düzey sağlandığı merkez. Bu merkeze cep telefonu dahil hiçbir elektronik eşya ile girilemiyor. Görevlilerimizin tamamı, x-ray cihazları ve el dedektörleriyle arandıktan sonra parmak izi okuma sistemlerinden geçirilerek merkeze alınıyor. Dolayısıyla üst düzey teknolojiyle her türlü sınav güvenliğini alıyoruz.'

Merkezde, dış dünyadan tamamen izole bir şekilde 45 güne kadar uzayabilen kapalı matbaa süreci için 4 yıldızlı otel konforu sağlanıyor.

Merkezde, dış dünyadan tamamen izole bir şekilde 45 güne kadar uzayabilen kapalı matbaa süreci için 4 yıldızlı otel konforu sağlanıyor.

Ersoy, 'Bu süreçleri kısaltmaya çalışıyoruz, çünkü hocalarımızı ve diğer görevlileri, bu kadar uzun süre içeride tutmak zor ama en azından bu süreçte onları rahat ettirmeye çalışıyoruz. 4 yıldızlı otel konforunun sağlandığı merkez, sınav görevlilerimizin her türlü ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş durumda.' diyor.

"Türkiye'deki tek, dünyada da sayılı kapasiteye sahip matbaa teknolojisini kullanıyoruz."

"Türkiye'deki tek, dünyada da sayılı kapasiteye sahip matbaa teknolojisini kullanıyoruz."

'Matbaada bir günde 200 bin soru kitapçığı basılabiliyor. 3 milyonun üzerinde başvuru yapılan YKS oturumları için bu sene 5,5 milyona yakın soru kitapçığının baskı süresi 30 günü bulacak. Üstelik, bir sınıftaki kitapçıklardaki soruların yerleri değiştiriliyor, bununla kalmıyor cevapların da yerleri değiştiriliyor. Dolayısıyla birbirine eş iki kitapçık bulmak mümkün değil. Böylece sınav esnasında kopyanın önüne geçmek için bir sınav güvenliği daha almış oluyoruz. Bu yıl YKS sorularının basımı için 1500 ton kağıt kullanılacak. Dijital baskı süreci, sınav paketlerinin oluşturulması, sınav kutularına ve ardından tırlara yüklenmesi ve ilgili sınav merkezlerine gönderilmesi 45 güne varan bir süreç.'

Soru kitapçıklarının kutuları da koruma altında: Tek kullanımlık kitler tercih ediliyor.

Soru kitapçıklarının kutuları da koruma altında: Tek kullanımlık kitler tercih ediliyor.

ÖSYM Başkanı Ersoy, soru kitapçıklarının basımının ardından özel makinelerle su geçirmez malzemeyle tek tek poşetlendiği, kutulara yerleştirildiği ve merkezlere gönderildiği sistemi de tanıttı.

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Ersoy, yaklaşık 110 bin salonda gerçekleştirilen YKS için yaptığı açıklamada, "Baskısı tamamlanan soru kitapçıkları hat merkezine uygun şekilde şehir, okul, bina ve salon bilgileri ile tekrar poşetleniyor. Böylece devasa bir sınav süreci yürütüyoruz." dedi.

Ersoy, yaklaşık 110 bin salonda gerçekleştirilen YKS için yaptığı açıklamada, "Baskısı tamamlanan soru kitapçıkları hat merkezine uygun şekilde şehir, okul, bina ve salon bilgileri ile tekrar poşetleniyor. Böylece devasa bir sınav süreci yürütüyoruz." dedi.

'Daha sonra kutular, tek kullanımlık kilitlerle tekrar koruma altına alınıyor. Buradan soru kitapçıkları, elektromekanik kilitlerin bulunduğu ve cihazlarla anbean takip edilen tırlara yükleniyor.'

Soru kitapçıklarının tırlara yüklendikten sonra yine güvenlik önlemleri altında merkezlere gönderiliyor ve elektronik kilit sistemiyle korunuyor.

Soru kitapçıklarının tırlara yüklendikten sonra yine güvenlik önlemleri altında merkezlere gönderiliyor ve elektronik kilit sistemiyle korunuyor.

'Soru kitapçıklarının taşındığı tırları, zaman ayarlı elektromekanik kilit sistemi ile koruma altına alıyoruz. Elektromekanik kilidin hangi saatte açılacağını merkezden kodluyoruz, anahtarlarının da log kayıtları tutuyoruz.' bilgilerini paylaştı.

Sınavların tamamlanmasının ardından kitapçıklar ve cevap kağıtları, 'Sınav Evrakı Toplama Alanı'nda toplanıyor. Burada tüm sınav evrakı dijital ortama aktarılıyor ve üst düzey teknolojiyle beraber optik okuyucular sisteme aktarılıp sınav değerlendirmesi yapılıyor.

Sınavların tamamlanmasının ardından kitapçıklar ve cevap kağıtları, 'Sınav Evrakı Toplama Alanı'nda toplanıyor. Burada tüm sınav evrakı dijital ortama aktarılıyor ve üst düzey teknolojiyle beraber optik okuyucular sisteme aktarılıp sınav değerlendirmesi yapılıyor.

Ersoy, ÖSYM görevlilerinin sosyal ve fiziki ihtiyaçlarına ilişkin alanları da AA muhabirlerine tek tek tanıttı.

Ersoy, ÖSYM görevlilerinin sosyal ve fiziki ihtiyaçlarına ilişkin alanları da AA muhabirlerine tek tek tanıttı.

20 bin metrekarelik 4 yıldızlı otel konforundaki merkeze 7/24 oksijen pompalanıyor. Kapalı dönem boyunca mutfakta, yiyecek ve içeceklerin hazırlandığını dile getiren Ersoy, ekmeklerin bile merkezdeki fırınlarda pişirildiğini aktarıyor. Her şeyin güvenlik kapsamında ve çalışanlar için sağlık koşullarına uygun şekilde gerçekleştirildiği ifade ediliyor.

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