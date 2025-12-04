onedio
Dünyanın En Kısa Tarifeli Uçuşu Kaç Kilometredir? İşte Rekor Mesafe

Elif Sude Yenidoğan
04.12.2025 - 23:02

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 4 Aralık 2025 Perşembe akşamı havacılık dünyasına dair ilginç bir soruyla izleyicilerin dikkatini çekti. Yarışmacıya “İskoçya’nın Westray ve Papa Westray adaları arasında gerçekleşen dünyanın tarifeli en kısa uçuşu yaklaşık kaç kilometre uzunluğundadır?” sorusu yöneltildi. Bu sıra dışı uçuş mesafesi birçok izleyicinin ilgisini çekti.

İskoçya’nın Westray ve Papa Westray adaları arasında gerçekleşen dünyanın tarifeli en kısa uçuşu yaklaşık kaç kilometre uzunluğundadır?

A: 2,7 km

B: 27 km

C: 270 km

D: 2700 km

Doğru Cevap: A: 2,7 km

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio'da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
