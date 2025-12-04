Dünyanın En Kısa Tarifeli Uçuşu Kaç Kilometredir? İşte Rekor Mesafe

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 4 Aralık 2025 Perşembe akşamı havacılık dünyasına dair ilginç bir soruyla izleyicilerin dikkatini çekti. Yarışmacıya “İskoçya’nın Westray ve Papa Westray adaları arasında gerçekleşen dünyanın tarifeli en kısa uçuşu yaklaşık kaç kilometre uzunluğundadır?” sorusu yöneltildi. Bu sıra dışı uçuş mesafesi birçok izleyicinin ilgisini çekti.