Küçük Tartışmalar Neden İlişkinin Tuzu Biberi Olmalı?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
04.12.2025 - 23:46

Partnerinle yaşadığın tartışmalar, sürtüşmeler ve anlaşmazlıklar aslında o kadar da kötü değil. Her ne kadar iyi anlaşsanız da gerçek duygularınızı kritik anlarda anlayabilirsiniz. 

Peki neden tartışmak ilişkinin tuzu biberi diyoruz? Cevabı içeriğimizde...

Tartışmalar gerçek duyguları ortaya çıkarıyor genellikle. Neden mi?

Küçük tartışmalar, herkesin içten içe düşündüğü ama söylemediği şeyleri dışarı çıkarır. Çünkü herkes iyi olduğunda görmezden gelinen şeyler olabilir, küçük hatalar halı altı yapılabilir ve bazı şeyler büyütülmez. E bunlar da partnerlerde duyguların bastırılması demek bir nevi. Bastırılmış duygular zamanla birikir ve konuşulmazsa patlar. O yüzden minik patlamalar iyidir.

Kavga veya tartışma esnasında nasıl insanlar olduğunu görmenizi sağlar diyebiliriz.

Kavga ederken karşındakinin gerçekten nasıl tepki verdiğini, neye tahammül edemediğini, nasıl sakinleştiğini görürsün. Karakter haritası orada çıkar zaten.

Bu tartışmalar ilişkiyi canlı tutuyor. Evet, garip ama gerçek!

Sessiz ve mesafeli bir ilişki bazen rahat gelir ve kişi bir süre sonra bu rahatlığa alışıp biraz ipleri gevşetebilir ama duygusal olarak her şey donuktur. Tartışma iki tarafın da hala iletişim kurma isteği olduğunu gösterir.

Duygusal bağları güçlendirmek her zaman iyi bir şekilde olmaz.

Bir tartışmadan sonra oturup konuşabilmek ve birbirini anlamaya çalışmak ilişkiyi kırmak yerine onarır. Çünkü “Seni kaybetmek istemiyorum.” cümlesi çoğu zaman söylenmeden de anlaşılır.

İlişkide empatiyi de öğretmeye yardım eder.

Küçük krizlerden sonra iki taraf da kendi hatasının ya da ortadaki problemin farkına vardığında, taraflardan biri ya da ikisi “Belki de ben de biraz abarttım.” diyebilir ve bu da önemli bir olgunluk göstergesidir. Empati o anlarda büyür.

Herkesin bir noktada şikayetçi olduğu "rutin" lanetini bozar.

Her şey sorunsuz gittiğinde ilişki bazen otomatik pilota bağlar. Taraflar sıkılır ve ilişkinin albenisinin kalmadığını düşünerek eski hassasiyetini kaybeder. Minik tartışmalar o durgunluğu kırar. Tabii yeter ki saygı sınırını aşmasın.

Partnerler tartışabiliyorsa duygular taze demektir.

İnsan sadece önemsediği şeyler için gerilir. Sorgular, akıl yürütür, gerekirse negatif duygularını da gün yüzüne çıkarır. O yüzden “Niye kavga ediyoruz?” diye düşünmeden önce 'Demek ki hala umurundayım.' diye düşündüğün kısmını fark etmek lazım.

Garip bir şekilde güven duygusunu artırır.

Tartıştıktan sonra hala onunla birlikte kalabiliyorsan bu güvenin işaretidir. Çünkü o kişiyle kırılmadan da kavga edebildiğini bilmek çok güçlü bir histir. Bu his de ilişkiyi diri tutar.

