Toksik Bir İlişkiden Çıktığını Gösteren 10 Belirti

Erkan Tuna Budak
28.12.2025 - 22:01

Yanlış seçimler yapmış olabilirsin ya da bazı şeyleri görmezden gelmek ve hatta son kez şans vermek istemiş olabilirsin... Merak etme, biz seni anlıyoruz. Son ilişkinin toksik olup olmadığını anlamak için bazı belirtilere göz atman gerek!

1. Artık sessizliği tehdit gibi hissetmiyorsundur.

Eskiden sessizlik huzursuz ederdi çünkü ilişkinde sessiz kaldığınızda “Acaba bana trip mi atıyor?” diye düşünürdün. Şimdi biri üç saat yazmasa bile hayatın normal akışında devam ediyor. İlişkiden geriye kalan şey korku değil, huzur.

2. Sürekli tetikte olmuyorsun.

Yazacağın herhangi bir şey yanlış anlaşılacak ya da söylediğin bir şey ters tepki alacak gibi hissetmiyorsun. Artık rahatça konuşabiliyorsun çünkü kimse cümleni silah gibi kullanmıyor. Bu bir şeyler hatırlattı mı?

3. Kendini açıklama zorunluluğu hissetmiyorsun.

“Niye geç kaldın?”, “Kiminleydin?” ve 'Neden telefonumu geç açtın?' gibi sorgular yok. Artık açıklama yapmak değil, başından geçenleri paylaşmak istersin. Aradaki farkı bilmek bile büyük bir özgürlük aslında!

4. Yalnız kalmak seni korkutmuyor.

Artık “Yalnız kalırsam kimse beni istemez.” gibi düşünceler yerine “Yalnızım, olabilir ve kendimle iyiyim. Kendimle baş başa kalabilirim.” diyorsun. Sessizlik savaş alanı değil, dinlenme alanın olmuş diyebiliriz.

5. Başkalarının ilişkilerini kıskanmıyorsun.

Çünkü sen de artık '-mış gibi' yapan bir ilişkinin içinde değilsin. Gerçekten iyi olmanın ne demek olduğunu biliyorsun ve o kadarına razısın. Kötüsüne razı değilsin ve bir ilişki nasıl olmaz, bunu gördün.

6. “Belki değişir ya...” cümlesini artık kurmuyorsun.

Çünkü değişmesi gerekenin o değil, senin sabır sınırların olduğunu fark ettin. Bu değişimi beklemenin hata olduğunun farkındasın. Artık umut değil, kendine saygı besliyorsun.

7. Küçük şeylerden tedirgin olmuyorsun.

Bir emoji eksik geldi ya da 'Günaydın' kelimesinin son harfi uzatılmadı diye kalbin sıkışmıyor. Artık duygularını başka birinin davranışlarına bağlamıyorsun. Kontrolü yerine almışsın.

8. Özür dilemeden de huzurlu hissediyorsun.

Her şeyin suçlusu gibi hissettiğin günler geçmiş gibi hissediyorsan toksik bir ilişkiden çıkmışsın demektir. Artık hatanı bilip özür diliyorsun ama başkasının dramını da taşımıyorsun.

9. Aşka küsmemişsin, sadece seçicisindir artık.

“Bir daha kimseyi sevemem” demiyorsun. Çünkü kalbinin ne kadar sevgi dolu olduğunu ve aşka layık olduğunu anladın. Ama artık ilk gelenin seni hak ettiğini de sanmıyorsun. Kalbin kırık değil, akıllanmış sadece.

10. Artık kendine iyi davranıyorsundur!

En net belirti bu. Artık önce onun mutlu olmasını değil, senin de iyi olman gerektiğini biliyorsun. Toksik bir ilişkiden çıkmanın aslında bir son değil, sağlıklı hayatına daha güçlü bir giriş hali!

