Toksik Bir İlişkiden Çıktığını Gösteren 10 Belirti
Yanlış seçimler yapmış olabilirsin ya da bazı şeyleri görmezden gelmek ve hatta son kez şans vermek istemiş olabilirsin... Merak etme, biz seni anlıyoruz. Son ilişkinin toksik olup olmadığını anlamak için bazı belirtilere göz atman gerek!
1. Artık sessizliği tehdit gibi hissetmiyorsundur.
2. Sürekli tetikte olmuyorsun.
3. Kendini açıklama zorunluluğu hissetmiyorsun.
4. Yalnız kalmak seni korkutmuyor.
5. Başkalarının ilişkilerini kıskanmıyorsun.
6. “Belki değişir ya...” cümlesini artık kurmuyorsun.
7. Küçük şeylerden tedirgin olmuyorsun.
8. Özür dilemeden de huzurlu hissediyorsun.
9. Aşka küsmemişsin, sadece seçicisindir artık.
10. Artık kendine iyi davranıyorsundur!
