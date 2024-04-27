Linç Edileceklerini Düşünseler de Cinsellik Hakkında Dillerini Tutamayanlar Sosyal Medyanın Dikkatini Çekti!

Sosyal medyanın 'linç' edilecek fikirler akımı geride kaldı zannederken bir akım yeniden gündeme geldi. Twitter'da '@selinizmm' adlı bir kullanıcı takipçilerine, zaman zaman tabuların, ön yargıların ve endişelerin hakim olduğu bir konu hakkında fikirlerini paylaşmalarını istedi! Tabii konu 'cinsellik' olunca ilginç sosyal medya kullanıcılarından ilginç yorumlar da peşi sıra geldi.

İşte, o yorumlardan bazıları...