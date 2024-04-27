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Linç Edileceklerini Düşünseler de Cinsellik Hakkında Dillerini Tutamayanlar Sosyal Medyanın Dikkatini Çekti!

Linç Edileceklerini Düşünseler de Cinsellik Hakkında Dillerini Tutamayanlar Sosyal Medyanın Dikkatini Çekti!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
27.04.2024 - 14:50

Sosyal medyanın 'linç' edilecek fikirler akımı geride kaldı zannederken bir akım yeniden gündeme geldi. Twitter'da '@selinizmm' adlı bir kullanıcı takipçilerine, zaman zaman tabuların, ön yargıların ve endişelerin hakim olduğu bir konu hakkında fikirlerini paylaşmalarını istedi! Tabii konu 'cinsellik' olunca ilginç sosyal medya kullanıcılarından ilginç yorumlar da peşi sıra geldi. 

İşte, o yorumlardan bazıları...

Karşınızda, bir kez daha başlayan 'Cinsel anlamda linç edileceğin bir fikrini paylaş' akımı.

Karşınızda, bir kez daha başlayan 'Cinsel anlamda linç edileceğin bir fikrini paylaş' akımı.
twitter.com

Tabii yine bazı sırlar ortaya döküldü! İşte, sosyal medya kullanıcılarından gelen bazı 'linç edileceği düşünülen fikirler' 👇

Tabii yine bazı sırlar ortaya döküldü! İşte, sosyal medya kullanıcılarından gelen bazı 'linç edileceği düşünülen fikirler' 👇

Gelin, birlikte göz atalım.

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