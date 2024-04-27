Evlilikte Gün Seçimi Astrolojik Anlamda Önemli! Evlilik Kalitesine Etki Eden Günlerden Hangisi Size Uygun?
Evlilikte Gün Seçimi Astrolojik Anlamda Önemli! Evlilik Kalitesine Etki Eden Günlerden Hangisi Size Uygun?
Hayatınızı birleştireceğiniz kişi kadar günün de önemli olduğunu biliyor musunuz? Astrolog Güler, evlendiğiniz günün 'evlilik kalitenizi' etkilediğini söylüyor. Astrolojide her günün bir gezegeni temsil ettiği ve belirli burçların etkisi altında olduğunu düşündüğümüzde, bu konuya dikkat etmek isteyebilirsiniz. Peki, astrolojik açıdan hangi gün evlenmeli? Hangi burçlar hangi gün evlenirse mutlu olur? Hangi günün karekteri eviliğinize ve kişiliğinize uyuyor?
Gelin, öğrenelim...
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Astroloji ile yakından ilgilenenler buraya: Nikah gününü belirlemeden önce, o günün size uygun olup olmadığından emin olun!
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
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Cuma
Cumartesi
Pazar
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