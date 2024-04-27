Evlilikte Gün Seçimi Astrolojik Anlamda Önemli! Evlilik Kalitesine Etki Eden Günlerden Hangisi Size Uygun?

Haftanın ilk günü olan Pazartesi, astrolojide 'Ay' günüdür. Bugünde evlenenler genellikle aile bağlarına önem verirler. Hem geniş aileleriyle hem de çekirdek aileleriyle olan ilişkileri güçlüdür. Duygusal bağların ön planda olduğu bir birlikteliği temsil eden bir gündür. Eğer 'Sevdiğim beni beslesin, ben de onu besleyeyim' düşüncesiyle evlilik yapmayı planlıyorsanız, Pazartesi sizin için uygun bir gün olabilir.

Pazartesi gününe: Yengeç burcunun etkisi hakimdir.