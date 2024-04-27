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Evlilikte Gün Seçimi Astrolojik Anlamda Önemli! Evlilik Kalitesine Etki Eden Günlerden Hangisi Size Uygun?

Evlilikte Gün Seçimi Astrolojik Anlamda Önemli! Evlilik Kalitesine Etki Eden Günlerden Hangisi Size Uygun?

Evlilik Hakkında Her Şey astrocentergelecekbenim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
27.04.2024 - 10:44

Hayatınızı birleştireceğiniz kişi kadar günün de önemli olduğunu biliyor musunuz? Astrolog Güler, evlendiğiniz günün 'evlilik kalitenizi' etkilediğini söylüyor. Astrolojide her günün bir gezegeni temsil ettiği ve belirli burçların etkisi altında olduğunu düşündüğümüzde, bu konuya dikkat etmek isteyebilirsiniz. Peki, astrolojik açıdan hangi gün evlenmeli? Hangi burçlar hangi gün evlenirse mutlu olur? Hangi günün karekteri eviliğinize ve kişiliğinize uyuyor? 

Gelin, öğrenelim...

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Astroloji ile yakından ilgilenenler buraya: Nikah gününü belirlemeden önce, o günün size uygun olup olmadığından emin olun!

Astroloji ile yakından ilgilenenler buraya: Nikah gününü belirlemeden önce, o günün size uygun olup olmadığından emin olun!

İki kişinin hayatını birleştirdiği, duygusal, maddi, psikologik ve sosyal açıdan bir araya geldiği evlilik günü düşündüğünüzden önemli olabilir. Mutlu sonsuzlar için Astrolog Güler, evlilik tarihini neye göre seçmeniz gerektiğini ele aldı. 

Hayatınızı birleştireceğiniz kişiye ve size uygun günü seçmeye hazırsanız, başlayalım: Acaba kimler hangi gün evlenmeli?  👇

Pazartesi

Pazartesi

Haftanın ilk günü olan Pazartesi, astrolojide 'Ay' günüdür. Bugünde evlenenler genellikle aile bağlarına önem verirler. Hem geniş aileleriyle hem de çekirdek aileleriyle olan ilişkileri güçlüdür. Duygusal bağların ön planda olduğu bir birlikteliği temsil eden bir gündür. Eğer 'Sevdiğim beni beslesin, ben de onu besleyeyim' düşüncesiyle evlilik yapmayı planlıyorsanız, Pazartesi sizin için uygun bir gün olabilir.

  • Pazartesi gününe: Yengeç burcunun etkisi hakimdir.

Salı

Salı

Salı günü, astrolojide 'Mars' günüdür. Bugünde gerçekleştirilen evliliklerde hareketlilik ve aksiyon eksik olmaz. Çiftler, genellikle hızlı ve hareketli bir yaşamı tercih ederler. Örneğin, hemen çocuk sahibi olmayı düşünebilirler. Ancak bu hız, onları sürekli bir krizle baş etme durumunda bırakabilir. Cinsellik ve macera, bu evliliklerde önemli bir yer tutar. Eğer evliliğinizde hareketlilik, macera ve yeni başlangıçlar olsun istiyorsanız, Salı gününü tercih edebilirsiniz.

  • Salı gününe: Koç ve Akrep burcunun etkisi hakimdir.

Çarşamba

Çarşamba

Çarşamba günü, astrolojide 'Merkür' günüdür. Bugün, evliliklerde iletişimin önemini vurgular. Bugün evlenen çiftler genellikle her durumu analiz eder ve mantıklı çözümler bulmaya çalışırlar. Çocuklar ve kardeşler, bu evliliklerde önemli bir rol oynar. Evliliklerini bir nevi ticari bir anlaşma gibi görebilirler. Eğer evliliğinizde sohbet ve muhabbet eksik olmasın istiyorsanız, Çarşamba gününü tercih edebilirsiniz. Ancak evliliğin, Merkür'ün gerileme döneminde olmamasına dikkat etmek önemlidir.

  • Çarşamba gününe: İkizler ve Başak burcunun etkisi hakimdir.

Perşembe

Perşembe

Perşembe günü, astrolojide 'Jüpiter' günüdür. Bugün atılan imzalar, bolluk ve bereketi simgeler.  Bugün evlenen çiftler ise genellikle ahlaki değerlere önem verirler ve yabancı kültürleri deneyimleme potansiyelleri yüksektir. Din ve dini temalar, bu evliliklerde önemli bir yer tutabilir. Ayrıca, çok sayıda çocuk sahibi olma olasılıkları da vardır. Yurt dışında yaşama veya sık sık yurt dışına seyahat etme ihtimalleri de olabilir.

  • Perşembe gününe: Yay ve Balık burcunun etkisi hakimdir.
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Cuma

Cuma

Cuma günü, astrolojide 'Venüs' günüdür. Söz konusu Venüs olunca, Cuma günü aşk evlilikleri için ideal bir gün olarak görülür. Bugün evlenen çiftler genellikle hak ve hukuk konularına önem verirler ve dengeli bir evlilik yaşamı sürdürürler. Ancak, her iki tarafın da konfor alanına düşkün olması durumunda sorunlar yaşanabilir. Çünkü kimse rahatından ödün vermek istemeyebilir. Evliliğin, Venüs'ün gerileme döneminde olmamasına dikkat etmek önemlidir.

  • Cuma gününe: Boğa ve Terazi burcunun etkisi hakimdir.

Cumartesi

Cumartesi

Cumartesi günü, astrolojide 'Satürn' günüdür. Bugün dünyaevine girenler genellikle olgun ve kendilerinden yaşça büyük biriyle evlenmeye eğilimli olan kişiler için uygundur. Bugün evlenenlerin evlilikleri genellikle düzenli ve sistemlidir. Çiftlerin ise geleneksel bir evlilik yaşamı sürdürme olasılıkları yüksektir. Aile büyüklerinin hayatlarında önemli bir yeri vardır ve genellikle sorumluluklarının bilincindedirler. Eğer düzenli ve sistematik bir evlilik hayatı istiyorsanız, Cumartesi gününü tercih edebilirsiniz.

  • Cumartesi gününe: Oğlak ve Kova burcunun etkisi hakimdir.

Pazar

Pazar

Pazar günü, astrolojide 'Güneş' günüdür. Bugün evlenen çiftler genellikle kendilerini göstermeyi severler ve iç dünyalarındaki duygularını dışa vurmayı tercih ederler. Kolayca ve hızlı bir şekilde ilişki kurarlar. Çocukları çok severler ve çocuksu bir iletişim tarzları olabilir. Eğer eğlenceli bir evlilik hayatı istiyorsanız, Pazar gününü tercih edebilirsiniz. Ancak, bu evliliklerde çiftlerin egolarına yenik düşme olasılıkları da vardır.

  • Pazar gününe: Aslan burcunun etkisi hakimdir.

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