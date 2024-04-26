Merkür Retro Bitiyor Şimdi Sıra Sizde! Ünlü Astrolog Dinçer Güner'den Merkür Retrosu Sonrası İçin Tavsiyeler!

Bir Merkür Retrosunun daha sonuna geldik. Bu yıl üç ya da dört kez görülmesi beklenen retrolarda neler yaşayacağımızı hepimiz merak ediyoruz. Başlangıcı kadar sonu da önemli olan retroların hayatımıza neler katacağı, neler götüreceği ise derin bir mevzu. 1 Nisan'da başlayarak üç hafta süren Merkür Retrosunun bitiş anını ünlü astrolog Dinçer Güner, takipçileriyle paylaştı. Peki, şimdi neler olacak?

İşte, detaylar...