Merkür Retro Bitiyor Şimdi Sıra Sizde! Ünlü Astrolog Dinçer Güner'den Merkür Retrosu Sonrası İçin Tavsiyeler!
Merkür Retro Bitiyor Şimdi Sıra Sizde! Ünlü Astrolog Dinçer Güner'den Merkür Retrosu Sonrası İçin Tavsiyeler!
Bir Merkür Retrosunun daha sonuna geldik. Bu yıl üç ya da dört kez görülmesi beklenen retrolarda neler yaşayacağımızı hepimiz merak ediyoruz. Başlangıcı kadar sonu da önemli olan retroların hayatımıza neler katacağı, neler götüreceği ise derin bir mevzu. 1 Nisan'da başlayarak üç hafta süren Merkür Retrosunun bitiş anını ünlü astrolog Dinçer Güner, takipçileriyle paylaştı. Peki, şimdi neler olacak?
İşte, detaylar...
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Merkür Retro Ne Zaman Bitecek?
Nisan ayı boyunca yaşadığımız iletişim karmaşaları, elektronik eşyalarla ilgili sorunlar, sistem arızaları, kopukluklar, hesap hataları ve bir şeylerin sürekli askıda kalma hali son buluyor...
Peki, Merkür Retrosu Bitince Neler Olacak?
İşte, Dinçer Güner'in Merkür Retrosunun bitimiyle gündeme gelecek yeni başlangıçlara dair verdiği güzel haberler...👇
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