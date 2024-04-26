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Merkür Retro Bitiyor Şimdi Sıra Sizde! Ünlü Astrolog Dinçer Güner'den Merkür Retrosu Sonrası İçin Tavsiyeler!

Merkür Retro Bitiyor Şimdi Sıra Sizde! Ünlü Astrolog Dinçer Güner'den Merkür Retrosu Sonrası İçin Tavsiyeler!

astrocentergelecekbenim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
26.04.2024 - 11:50

Bir Merkür Retrosunun daha sonuna geldik. Bu yıl üç ya da dört kez görülmesi beklenen retrolarda neler yaşayacağımızı hepimiz merak ediyoruz. Başlangıcı kadar sonu da önemli olan retroların hayatımıza neler katacağı, neler götüreceği ise derin bir mevzu. 1 Nisan'da başlayarak üç hafta süren Merkür Retrosunun bitiş anını ünlü astrolog Dinçer Güner, takipçileriyle paylaştı. Peki, şimdi neler olacak? 

İşte, detaylar...

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Merkür Retro Ne Zaman Bitecek?

Merkür Retro Ne Zaman Bitecek?

Bildiğiniz gibi Merkür, 1 Nisan'da Koç burcunda geri hareketine başlamıştı. O andan itibaren etkisi altında olduğumuz retro bugün sona eriyor. Ünlü astrolog Dinçer Güner, 26 Nisan'da saat 15.55'te sona erecek retrodan sonra bizi neler beklediğini bir bir anlattı. 👇

Nisan ayı boyunca yaşadığımız iletişim karmaşaları, elektronik eşyalarla ilgili sorunlar, sistem arızaları, kopukluklar, hesap hataları ve bir şeylerin sürekli askıda kalma hali son buluyor...

Nisan ayı boyunca yaşadığımız iletişim karmaşaları, elektronik eşyalarla ilgili sorunlar, sistem arızaları, kopukluklar, hesap hataları ve bir şeylerin sürekli askıda kalma hali son buluyor...

Üstelik yeni retroya kadar yaklaşık olarak 4 ay rahatız! Şimdi derin bir nefes alarak Zodyakın on iki burcu için de hayatı zorlaştıran, aksaklıklar ve iletişim sorunlarıyla yanlış anlaşılmalara neden olan dönemin sonuna geliyor.

Peki, Merkür Retrosu Bitince Neler Olacak?

Peki, Merkür Retrosu Bitince Neler Olacak?

Sevilen astrolog Dinçer Güner diyor ki, hemen hayatınızda sorun teşkil eden konuları masaya yatırın. Çünkü bugünden itibaren yeni başlangıçlar sizi bekliyor. Maddi anlamda hepimizi rahatlatacak bir döneme giriyoruz.

İşte, Dinçer Güner'in Merkür Retrosunun bitimiyle gündeme gelecek yeni başlangıçlara dair verdiği güzel haberler...👇

İşte, Dinçer Güner'in Merkür Retrosunun bitimiyle gündeme gelecek yeni başlangıçlara dair verdiği güzel haberler...👇
twitter.com

'Son 3 haftadır hayatınızda aksayan, sorun teşkil eden konular nelerse bunları yeniden masaya yatırma ve yeniden üzerine geçme dönemimiz başlıyor, eğer istiyorsak elbette.

Bugün itibari ile de özgürce yeni iş başlangıçları yapmak, iş tekliflerini değerlendirmek, hesap açmak, kredi çekmek, ev almak, ortaklık kurmak, iş başvuruları yapmak, telefonlarınızı güncellemek, evlenmek, web sitesi açmak, iş kurmak, ticarete atılmak, özgürce elektronikler almak, sözleşmeleri imzalamak, ev almak, satmak, kiralamak, yeni fikirlerinizi hayata geçirmek için güzel imkanlarınız olacaktır...'

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