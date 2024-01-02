2024 Yılının En Önemli Astrolojik Tarihleri Belli Oldu! İşte 2024 Retro Tarihleri

2024 yılında Ay Düğümleri'nin Koç ve Terazi burçları arasında gerçekleşecek olan transiti meydana gelecek.

Kuzey Ay Düğümü'nün (KAD) Koç burcuna ve Güney Ay Düğümü'nün (GAD) Terazi burcuna geçişiyle başlayacak. 17 Temmuz 2023 tarihinde başlayacak olan bu önemli geçiş, 11 Ocak 2025 tarihine kadar sürecek. Bu süre zarfında, Koç ve Terazi burçları arasında yer alan Ay Düğümleri'nin transiti boyunca tutulmalar yaşanacak. Bu durum, bu iki burcun enerjileri ve karakteristik özellikleri üzerinde belirgin bir etkiye sahip olacak. Bu etkiler, bireylerin yaşamlarında çeşitli değişiklikler ve dönüşümler yaratma potansiyeline sahip olabilir.