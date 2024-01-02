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2024 Yılının En Önemli Astrolojik Tarihleri Belli Oldu! İşte 2024 Retro Tarihleri

2024 Yılının En Önemli Astrolojik Tarihleri Belli Oldu! İşte 2024 Retro Tarihleri

astrocentergelecekbenim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
02.01.2024 - 19:32

Yeni yıl yeni heyecanlar ve retrolar demek! Bildiğiniz gibi 2024 yılına devam eden bir Merkür retrosuyla girdik peki yılın devamı nasıl olacak? Retro gezegenler ve tutulmalarla yeni yılda da bizi heyecan verici astrolojik olaylar bekliyor. 2024 gezegen retro tarihlerine dikkat: Bu günler yaşantınıza etki edebilir. 

İşte, astrologların işaret ettiği o tarihlerle: 2024 retro takvimi...

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Güneş ve Ay Tutulmaları

Güneş ve Ay Tutulmaları

  • Gölgeli Ay Tutulması: 25 Mart 2024 saat 10:00 Güney 5° Terazi 7'

  • Tam Güneş Tutulması: 8 Nisan 2024 saat 21:20 Kuzey 19° Koç 24'

  • Kısmi (Parçalı) Ay Tutulması: 18 Eylül 2024 saat 05:34 Kuzey 25° Balık 40'

  • Halkalı Güneş Tutulması: 2 Ekim 2024 saat 21:49 Güney 10° Terazi 3'

Kuzey Ay Düğümü

Kuzey Ay Düğümü

2024 yılında Ay Düğümleri'nin Koç ve Terazi burçları arasında gerçekleşecek olan transiti meydana gelecek.

Kuzey Ay Düğümü'nün (KAD) Koç burcuna ve Güney Ay Düğümü'nün (GAD) Terazi burcuna geçişiyle başlayacak. 17 Temmuz 2023 tarihinde başlayacak olan bu önemli geçiş, 11 Ocak 2025 tarihine kadar sürecek. Bu süre zarfında, Koç ve Terazi burçları arasında yer alan Ay Düğümleri'nin transiti boyunca tutulmalar yaşanacak. Bu durum, bu iki burcun enerjileri ve karakteristik özellikleri üzerinde belirgin bir etkiye sahip olacak. Bu etkiler, bireylerin yaşamlarında çeşitli değişiklikler ve dönüşümler yaratma potansiyeline sahip olabilir.

Merkür Retrosu Ne Zaman?

Merkür Retrosu Ne Zaman?

  • 13 Aralık 2023 - 3 Ocak 2024: Oğlak burcundan Yay burcunda gerileyecek.

  • 1 - 26 Nisan 2024: Koç burcunda 27°’den yine Koç burcunda 15°’ye gerileyecek.

  • 4 - 28 Ağustos 2024: Başak burcunda 4°'den 21° Aslan burcuna gerileyecek.

  • 25 Kasım – 15 Aralık 2024: Yay burcunda 22°’den yine Yay burcunda 6°’ye gerileyecek.

Mars Retro

Mars Retro

6 Aralık 2024 – 25 Şubat 2025  tarihleri arasında: 6° Aslan burcundan 17° Yengeç burcuna gerileyecek.

Plüton Retro

Plüton Retro

2 Mayıs – 12 Ekim 2024 tarihleri arasında: 2° Kova burcundan 29° Oğlak burcuna gerileyecek.

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Satürn Retrosu

Satürn Retrosu

29 Haziran – 16 Kasım 2024 tarihleri arasında: Balık Burcunda 19°’den 12°’ye gerileyecek.

Neptün Retro

Neptün Retro

1 Temmuz – 9 Aralık 2024 tarihleri arasında: Balık Burcunda 29°’den 27°’ye gerileyecek.

Uranüs Retro

Uranüs Retro

  • 28 Ağustos 2023 – 27 Ocak 2024 tarihleri arasında: Boğa burcunda 23°’den 19°’ye gerileyecek.

  • 1 Eylül 2024 – 1 Şubat 2025 tarihleri arasında: Boğa Burcunda 27°’den 19°’ye gerileyecek.

Jüpiter Retrosu

Jüpiter Retrosu

8 Ekim 2024 – 4 Şubat 2025 tarihleri arasında: İkizler Burcunda 26°’den 7°’ye gerileyecek.

2024 yılın en şanslı gününün Güneş ile Jüpiter'in kavuştuğu 18 Mayıs 2024 olacağı düşünülüyor. Bunun yanı sıra Satürn hareketlerinde olumsuz etkilere karşı dikkatli olunması da tavsiye ediliyor.

2024 yılın en şanslı gününün Güneş ile Jüpiter'in kavuştuğu 18 Mayıs 2024 olacağı düşünülüyor. Bunun yanı sıra Satürn hareketlerinde olumsuz etkilere karşı dikkatli olunması da tavsiye ediliyor.

Güneş ile Jüpiter'in kavuştuğu 18 Mayıs 2024 tarihinin yanı sıra 14 Ekim, 1 Mart ve Ağustos ayının ilk haftası da yılın en şanslı günleri olabilir!

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Unutmayın, gezegen retrolarının etkileri tamamen kişiseldir!

Unutmayın, gezegen retrolarının etkileri tamamen kişiseldir!

Son olarak, retrolar her burca farklı şekilde etki eder. Retroların yaşantınızı nasıl etkilediğini öğrenmek için pek çok etmen göz önünde bulundurulmalı ve bununla birlikte doğum haritasınız da özel olarak analiz edilmelidir. Gezegen retrolarının etkileri tamamen kişiseldir.

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