2024 Yılının En Önemli Astrolojik Tarihleri Belli Oldu! İşte 2024 Retro Tarihleri
2024 Yılının En Önemli Astrolojik Tarihleri Belli Oldu! İşte 2024 Retro Tarihleri
Yeni yıl yeni heyecanlar ve retrolar demek! Bildiğiniz gibi 2024 yılına devam eden bir Merkür retrosuyla girdik peki yılın devamı nasıl olacak? Retro gezegenler ve tutulmalarla yeni yılda da bizi heyecan verici astrolojik olaylar bekliyor. 2024 gezegen retro tarihlerine dikkat: Bu günler yaşantınıza etki edebilir.
İşte, astrologların işaret ettiği o tarihlerle: 2024 retro takvimi...
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Güneş ve Ay Tutulmaları
Kuzey Ay Düğümü
Merkür Retrosu Ne Zaman?
Mars Retro
Plüton Retro
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Satürn Retrosu
Neptün Retro
Uranüs Retro
Jüpiter Retrosu
2024 yılın en şanslı gününün Güneş ile Jüpiter'in kavuştuğu 18 Mayıs 2024 olacağı düşünülüyor. Bunun yanı sıra Satürn hareketlerinde olumsuz etkilere karşı dikkatli olunması da tavsiye ediliyor.
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Unutmayın, gezegen retrolarının etkileri tamamen kişiseldir!
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