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Gelişi Ayrı Gidişi Ayrı Dert: Merkür Retrosu Ne Zaman Bitiyor?

Gelişi Ayrı Gidişi Ayrı Dert: Merkür Retrosu Ne Zaman Bitiyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
24.04.2024 - 09:19

Merkür retrosu, her yıl belirli zaman aralıklarında gerçekleşiyor. Bu dönemler özellikle bazı burçlar için olumsuz etkilere neden oluyor. Haliyle Merkür retrosunun ne zaman biteceği de büyük bir merak konusu.

Peki Merkür retrosu ne zaman bitiyor?

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Merkür retrosu özellikle astroloji meraklıları tarafından yakından takip ediliyor.

Merkür retrosu özellikle astroloji meraklıları tarafından yakından takip ediliyor.

Astrolojini yalnızca 12 burçtan ibaret olmadığını düşünen, içerisinde pek çok detay barındırdığını düşünenler var. Haliyle gezegenlerin hareketlerinin de insanların üzerindeki etkisi oldukça dikkat çekici bir konu. 

Merkür retrosu olarak bilinen Merkür'ün yavaşlama hareketi de astroloji meraklılarının en çok takip ettiği konular arasında.

Merkür Retrosu Ne Zaman Başladı?

Merkür Retrosu Ne Zaman Başladı?

Merkürün yavaşlama hareketi, Koç burcunda başladı. Merkür retrosu, 2024 yılında 1 Nisan'da başladı. 

Bazı burçları olumsuz etkilediği bilinen Merkür retrosunun ne zaman biteceği ise pek çok kişi tarafından araştırılıyor doğal olaraké

Merkür Retrosu Ne Zaman Bitiyor?

Merkür Retrosu Ne Zaman Bitiyor?

1 Nisan'da başlayan Merkür retrosu 26 Nisan'da sona erecek. 

Merkür retrosu, bir yılda 3 ila 4 kez meydana gelebilir. Merkür retrosu zamanında ise burçlarda bazı değişiklikler gözlemlenebilir.

Merkür Retrosu Nedir?

Merkür Retrosu Nedir?

Merkür retrosu, Merkür'ün geri gitme hareketi olarak düşünülür aslında durum böyle değildir. Merkür, retro zamanında hareketi yavaşlar. 

Merkür, yıl içerisinde 3-4 kez yavaşlama hareketi gösterir. 2024 yılının ilk Merkür retrosu da 1 Nisan itibarıyla başladı, 26 Nisan'da ise sona erecek.

Merkür retrosu zamanında ise genel olarak aksilikler meydana gelebilir.

Merkür Retrosunda Neler Olur?

Merkür Retrosunda Neler Olur?

Merkür, özetle iletişim, teknoloji gibi hayatımızı yakından ilgilendiren konularla ilişkilendirilir. Haliyle Merkür'deki bir gerileme, iletişimde yaşanacak olumsuzluklara işaret eder. 

Bu dönemde planlarda aksaklıklar, iletişimde kopukluklar yaşanabilir. Yanlış anlaşılmalar, dikkat dağınıklığı, teknolojik aletlerin bozulması gibi pek çok olumsuz olaylar görülebilir. 

Merkür retrosu özellikle de eski ilişkiler ile ilişkilendirilir. Bu dönemde kişilerin 'yarım kaldığını' düşündüğü bazı olayları tamamladığı görülmüştür. Bunlardan birisi de elbette ilişkilerdir. 

Sizin anlayacağınız, Merkür retrosunu avantajlı bir hale getirmeniz mümkün.

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