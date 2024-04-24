Gelişi Ayrı Gidişi Ayrı Dert: Merkür Retrosu Ne Zaman Bitiyor?

Astrolojini yalnızca 12 burçtan ibaret olmadığını düşünen, içerisinde pek çok detay barındırdığını düşünenler var. Haliyle gezegenlerin hareketlerinin de insanların üzerindeki etkisi oldukça dikkat çekici bir konu.

Merkür retrosu olarak bilinen Merkür'ün yavaşlama hareketi de astroloji meraklılarının en çok takip ettiği konular arasında.