Tarot Falına Göre 26 Nisan Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Maddi olarak sıkıştığın bir gerçek fakat birkaç gün sonra beklenmedik bir para alabilirsin. Bu dönemde kimseye borç vermemeni öneriyorum, açıkçası geri alamayacaksın gibi duruyor. Yine son karar senin tabii. Ben sadece uyarımı yapmak istedim. Sonra 'beni neden uyarmadın?' deme diye :) Bununla beraber, sağlığın açısından kendine pek dikkat etmemişsin gibi geldi bana. Fakat bunlar biraz önemli konular gibi. Kendine biraz daha dikkat etmen ve özen göstermen gerekiyor benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️