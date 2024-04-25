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Tarot Falına Göre 26 Nisan Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 26 Nisan Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
25.04.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 26 Nisan Cuma günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dikkatlice odaklan ve bir adet kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Kendini biraz motivasyonu kayıp hissediyorsun ancak gün ortasına doğru toparlanacaksın diyebilirim. Kariyerin konusunda kafana koyduğun çoğu şey için gerekli adımları atıyorsun sadece biraz daha sabretmen gerekiyor sevgili okurum. Bu şekilde devam edersen, emeklerinin karşılığı çok yakın zaten. Sen gönlünü ferah tut olur mu? Her şey olacağına varır, bunu unutmaman gerekiyor. Bununla beraber, ailenden biri de sana sürpriz yapacak gibi geldi bana. Sonucunda çok mutlu olacaksın! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Bugün biraz kötü haberler alabilirsin fakat bu haberler kısa sürede düzelecek ve kafanı takmana değmeyecek konular olacak. Canını sıkmamaya çalış lütfen :) Bununla beraber, yakın zamanda birinden alacağın ufak bir hediye senin için manevi değeri yüksek bir şey olacak ve bunu görünce inanılmaz mutlu hissedeceksin sevgili okurum. Sen manevi anlamı olan hediyeleri çok seviyorsun. Ayrıca, kendinde de bazı değişimlere hazırlıklı olmalısın. Değişime açık biri olduğunu biliyorum zaten. Ben sadece önceden söyleyeyim dedim. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Birkaç gün önce aldığın bir karardan şüphe duyuyorsun fakat bugün yaşanacak bir olay senin ne kadar doğru bir karar verdiğini sana gösterecek ve içinde en ufak bir şüphe dahi kalmayacak. Kararlarının arasında durman gerekiyor bence sevgili okurum :) Bununla beraber, kariyerinde yaşadığın bazı sıkıntıların nedenlerini görme şansı bulacağın bir gün olacak diyebilirim. Bu sıkıntıların çözüme odaklanman ve yeni adımlar atman gerekiyor. Başaracağına inandım tam zaten. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Bugün içinde nedenini bilmediğin bir sıkıntı hissedebilirsin gibi. Kendini biraz daha gevşetmen gereken bir gün olacak diyebilirim. Yaşadığın bazı üzücü olaylar nedeniyle içten içe huzursuz hissetmen çok normal sevgili okurum. Fakat, bunların hepsi geçecek :) Bununla beraber, kariyerine biraz daha odaklandığın sürece bu dönemde alacağın bir terfi söz konusu olabilir. Adımlarını dikkatli atman gerekiyor. Başarılarının devamını diliyor ve bugünlük sana veda ediyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Bugün tanışacağın birine karşı ön yargılar yaşayabilirsin ancak bu insanı biraz daha tanıdığın zaman aslında kafalarınızın nasıl da uyuştuğunu görme şansın olacak. Biraz ön yargılısın sanki. Kendini rahatlatman ve akışta kalman gerekiyor. Ön yargılı yaklaşmadığında ne kadar rahat hissedeceğini göreceksin :) Bununla beraber, yakın zamanda taşınma durumları olabilir gibi geldi bana. Bu değişimin sana iyi geleceğini düşünüyorum. Canını sıkma olur mu? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Bugün alacağın bir haber kendini oldukça iyi hissetmene neden olacak. Uzun zamandır kafanda olan planları uygulayabilmek için kendinde aradığın enerji artık yavaş yavaş ortaya çıkıyor diyebilirim. Adımlarını korkmadan at olur mu sevgili okurum? :) Bununla beraber, bu dönemde yakın bir arkadaşının da sana ihtiyacı olabilir. Onun yanında olmayı ihmal etmemelisin. Ayrıca, kariyerinde de yükselişe geçeceğin bir döneme giriş yapıyorsun. Bol şans diliyorum! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bugün senin için yoğun bir olacak diyebilirim. Bu nedenle akşam saatlerinde başka bir plan yapmamanı öneriyorum. Kendini biraz yorgun hissedebilirsin. Bununla beraber, yakın bir arkadaşının senden ufak bir ricası olabilir. Bu maddi anlamda bir yardım gibi görünüyor sevgili okurum. Elinin sıkışık olduğunu farkındayım. Bunu ona açık bir şekilde belirtmen gerekiyor. Kendini kasmamanı öneriyorum. Ayrıca, ailenden birinin de sana sürprizi olacak. Beklemede kal! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılmış Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılmış Adam"

Maddi olarak sıkıştığın bir gerçek fakat birkaç gün sonra beklenmedik bir para alabilirsin. Bu dönemde kimseye borç vermemeni öneriyorum, açıkçası geri alamayacaksın gibi duruyor. Yine son karar senin tabii. Ben sadece uyarımı yapmak istedim. Sonra 'beni neden uyarmadın?' deme diye :) Bununla beraber, sağlığın açısından kendine pek dikkat etmemişsin gibi geldi bana. Fakat bunlar biraz önemli konular gibi. Kendine biraz daha dikkat etmen ve özen göstermen gerekiyor benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Yoğun geçen bir haftadan sonra kendini biraz enerjisi düşük hissedebilirsin sevgili okurum. Fakat günün ortalarına doğru enerjini tekrar kazanacaksın. Yakın çevrenden biriyle de ufak bir tartışma yaşamanız olası bu nedenle sakin kalmanı ve kırıcı cümlelerden kaçınmanı rica ediyorum. Sonrasında pişman olmanı istemem. Bununla beraber, bu dönem karşına toksik insanlar çıkabilir gibi geldi bana. Bu kişileri hayatına almaman gerekiyor. Lütfen sağlıklı ilişkiler kurmaya çalış :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Kafan biraz karışık gibi görünüyor ancak istediğin kariyer adımını gelecek hafta ile beraber atacaksın. Biraz daha sabır göster olur mu? Maddi olarak sıkıntılı bir süreçten geçtin. Fakat bir süre sonra eline bir miktar para geçecek ve gelecek ay için ufak bir birikim planı yapacaksın. Sonrasında ise belki bir tatil planı. Ay ben şimdiden çok heyecanlandım! :) Bununa beraber, ailende ufak bir tartışma yaşanabilir fakat bu kısa bir süre içinde çözüme ulaşacak sevgili okurum. Ayrıca, yakın zamanda güzel haberler alacaksın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

İçinde tuttuğun ve kalbindeki o insana anlatamadığın bir şeyler seni içten içe yiyor gibi geldi bana. Bu nedenle biraz daha şeffaf olmaya çalışabilirsin. Bu kötü bir şey değil sevgili okurum:) Bununla beraber, kariyerinde bir yükseliş yaşaman mümkün gibi hissettim. Sadece biraz daha fazla kendini işlerine vermen gerekiyor. Bazen boşluyorsun sevgili okurum. Bunları söylediğim için bana kızma olur mu? Ayrıca, yakın zamanda da güzel haberler alacaksın. Mutluluktan havalara uçacaksın! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Bugün, senden uzun zamandır hoşlanan o kişiden bir işaret görebilirsin. Bu dönem kısmetinin oldukça açık olduğunu söyleyebilirim. Çok heyecanlandım! Bakalım neler yaşanacak? Gelişmeleri benimle paylaşmak istersen, bir tık uzağındayım :) Bununla beraber, yakın çevrenden birinin seninle bir konu hakkında konuşacağını görüyorum. Bu konuşma sonunda aranızda olan bağ daha farklı bir hal alacak. Ayrıca, gelecek hafta birtakım mide sorunları yaşanabilir. yediklerine dikkat etmen gerekiyor. İhmal etme olur mu? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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