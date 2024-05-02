Kısaltmalarıyla Pek Çoğumuzu Şaşkına Çeviren Markalara Bir Yenisi Daha Eklendi!

Günlük hayatta sık sık karşımıza çıkan, birbirinden ünlü markaların isimlerindeki kısaltmalar her zaman beklentilerimizi karşılamıyor. Kısaltmalar kimi zaman Türk markaların, yabancı sanılmasına neden oluyor. Bu kez Twitter'da gündeme gelen bu konu '@onderbarant' adlı kullanıcının paylaşımıyla, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Gelin, yaratıcı kısaltmalarla tüm dünyada ses getiren markalara birlikte göz atalım...