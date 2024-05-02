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Kısaltmalarıyla Pek Çoğumuzu Şaşkına Çeviren Markalara Bir Yenisi Daha Eklendi!

Kısaltmalarıyla Pek Çoğumuzu Şaşkına Çeviren Markalara Bir Yenisi Daha Eklendi!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
02.05.2024 - 15:28

Günlük hayatta sık sık karşımıza çıkan, birbirinden ünlü markaların isimlerindeki kısaltmalar her zaman beklentilerimizi karşılamıyor. Kısaltmalar kimi zaman Türk markaların, yabancı sanılmasına neden oluyor. Bu kez Twitter'da gündeme gelen bu konu '@onderbarant' adlı kullanıcının paylaşımıyla, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. 

Gelin, yaratıcı kısaltmalarla tüm dünyada ses getiren markalara birlikte göz atalım...

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İlk olarak dünyaca ünlü bazı markaların sosyal medyada dikkat çeken kısaltmalarını sizinle paylaşmak isteriz!

İlk olarak dünyaca ünlü bazı markaların sosyal medyada dikkat çeken kısaltmalarını sizinle paylaşmak isteriz!

  • Listemizin başında, VAKKO var. 1934 yılında 'Şen Şapka' ismiyle Vitali Hakko tarafından kurulan marka, şirket isimini VAKKO'ya dönüştürdü. 

  • Akbank ise 1947 yılında, 'Adana-Kayseri Bankası' adıyla finans sektöründe yerini aldı. 

  • ALFEMO ise baş harflerden oluşan bir kısaltma olarak dikkatleri üzerine çekiyor. ALFEMO markası, 'Ali Feyyaz Mobilya'nın kısaltması. 

  • DYO markası, 1954 yılında Yaşar Holding Boya Grubu'nun çatısı altında 'Durmuş Yaşar ve Oğulları' kısaltması ile piyasada yerini aldı. 

  • Kurucu ortaklarının isimlerinin ilk hecesinden esinlenen bir diğer marka ise MUDO! Yani namıdiğer, 'Mustafa Taviloğlu ve Doğan Gürün' isimlerinin kısaltması, MUDO. 

  • MADO markasının açılımının 'Maraş Dondurmacısı' olduğunu ise mutlaka duymuşsunuzdur. 

  • IKEA adı da kurucusu Ingvar Kamprad’ın adı ile birlikte büyüdüğü çiftlik Elmtaryd ve Agunnaryd adlı köyünün ilk harflerinden oluşuyor.

Gelelim, sosyal medyada pek çok kişinin dikkatini çeken 'HAUS' markasına. Twitter'da 'onderbarant' adlı kullanıcı tarafından paylaşılan marka, 'Hakkı Usta'nın kısaltmasıymış.

Gelelim, sosyal medyada pek çok kişinin dikkatini çeken 'HAUS' markasına. Twitter'da 'onderbarant' adlı kullanıcı tarafından paylaşılan marka, 'Hakkı Usta'nın kısaltmasıymış.
twitter.com

Pek çoğumuz bu durumun nedenini bir pazarlama stratejisi olarak değerlendirsek de gerçek ortaya çıktı. 👇

Pek çoğumuz bu durumun nedenini bir pazarlama stratejisi olarak değerlendirsek de gerçek ortaya çıktı. 👇
twitter.com

Peki, sosyal medya kullanıcıları dikkatini çeken markalar hangileri oldu? 👇

Peki, sosyal medya kullanıcıları dikkatini çeken markalar hangileri oldu? 👇
twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

Peki, sizi en çok şaşırtan marka hangisi oldu? Yorumlarda buluşalım... 👇

Peki, sizi en çok şaşırtan marka hangisi oldu? Yorumlarda buluşalım... 👇
twitter.com
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