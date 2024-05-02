Kısaltmalarıyla Pek Çoğumuzu Şaşkına Çeviren Markalara Bir Yenisi Daha Eklendi!
Kısaltmalarıyla Pek Çoğumuzu Şaşkına Çeviren Markalara Bir Yenisi Daha Eklendi!
Günlük hayatta sık sık karşımıza çıkan, birbirinden ünlü markaların isimlerindeki kısaltmalar her zaman beklentilerimizi karşılamıyor. Kısaltmalar kimi zaman Türk markaların, yabancı sanılmasına neden oluyor. Bu kez Twitter'da gündeme gelen bu konu '@onderbarant' adlı kullanıcının paylaşımıyla, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.
Gelin, yaratıcı kısaltmalarla tüm dünyada ses getiren markalara birlikte göz atalım...
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İlk olarak dünyaca ünlü bazı markaların sosyal medyada dikkat çeken kısaltmalarını sizinle paylaşmak isteriz!
Gelelim, sosyal medyada pek çok kişinin dikkatini çeken 'HAUS' markasına. Twitter'da 'onderbarant' adlı kullanıcı tarafından paylaşılan marka, 'Hakkı Usta'nın kısaltmasıymış.
Pek çoğumuz bu durumun nedenini bir pazarlama stratejisi olarak değerlendirsek de gerçek ortaya çıktı. 👇
Peki, sosyal medya kullanıcıları dikkatini çeken markalar hangileri oldu? 👇
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Peki, sizi en çok şaşırtan marka hangisi oldu? Yorumlarda buluşalım... 👇
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