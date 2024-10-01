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Gençlerin En Çok Çalışmak İstedikleri Şirketler Belli Oldu! İşte Youth Awards 2024 Kazananları

Gençlerin En Çok Çalışmak İstedikleri Şirketler Belli Oldu! İşte Youth Awards 2024 Kazananları

üniversite
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
01.10.2024 - 14:26 Son Güncelleme: 01.10.2024 - 15:48

Youthall tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Youth Awards kapsamında 'Gençler En İyileri Seçti.' 27 farklı kategoride 188 şirketin katılımı ile gerçekleştirilen Youth Awards® 2024 rekor katılım oranıyla dikkat çekti. Peki, gençlerin çalışmak istedikleri şirketler hangileri oldu? Gençler kimlerden ilham aldı? 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.youthall.com/tr/youth-awa...

Youthall, şirketlerin insan kaynakları ve işveren markası üzerine yürüttüğü çalışmaları bir kez daha gençlerin oylarıyla değerlendirdi. Bu değerlendirme, 27 farklı kategoride yapıldı. Şirketlerin bu alanlardaki performansları, genç profesyonellerin ve potansiyel iş gücünün görüşleri doğrultusunda belirlendi.

Youthall, şirketlerin insan kaynakları ve işveren markası üzerine yürüttüğü çalışmaları bir kez daha gençlerin oylarıyla değerlendirdi. Bu değerlendirme, 27 farklı kategoride yapıldı. Şirketlerin bu alanlardaki performansları, genç profesyonellerin ve potansiyel iş gücünün görüşleri doğrultusunda belirlendi.

Bu yıl dördüncü kez düzenlenen Youth Awards etkinliğinde, 152.136 oy kullanıldı ve şirketler 27 farklı kategoride ödüllendirildi. Bu ödüllendirmeye, toplamda 188 farklı şirket katıldı.

Oylama sürecine, 249 farklı üniversiteden ve 244 farklı bölümden öğrenciler katıldı. Bu süreçte, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi en aktif katılımı sağlayan üniversiteler oldu. Ayrıca, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve İşletme bölümleri en çok oy veren bölümler arasındaydı.

Oylama genellikle 18-35 yaş arası gençlerin katılımıyla gerçekleşti. Üniversite 3. ve 4. sınıf öğrencileri, yani iş dünyasına en yakın olan öğrenciler, toplam oy sayısının %30.3'ünü oluşturdu. Oy veren gençlerin %57'si kadın, %43'ü ise erkek oldu.

Geçen yıla göre, oylamaya katılan gençlerin sayısında %31.4'lük bir artış yaşandı.

Gençler, geleceğini her geçen gün daha bilinçli ve farklındalık düzeyi yüksek bir şekilde belirliyor!

Gençler, geleceğini her geçen gün daha bilinçli ve farklındalık düzeyi yüksek bir şekilde belirliyor!
www.youthall.com

Youthall CEO’su Emre Aykan yaptığı açıklamada, “Gençler, işverenlerini artık yalnızca sektörel başarılarına göre değil, sosyal medya iletişimi, kurum kültürü ve işveren markası çalışmaları, gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleri ve topluma katkıları gibi geniş bir perspektifle değerlendiriyor. Gençlerin oylamamıza gösterdiği yoğun ilgi de bu bakış açısını doğrular nitelikte.” ifadelerine yer verdi. 

İşte, Youth Awards 2024'ün kazananları 👇

En Çok Çalışılmak İstenen Dayanıklı Tüketim Şirketi

En Çok Çalışılmak İstenen Dayanıklı Tüketim Şirketi

En Çok Çalışılmak İstenen Enerji Şirketi

En Çok Çalışılmak İstenen Enerji Şirketi

En Çok Çalışılmak İstenen Finans Şirketi

En Çok Çalışılmak İstenen Finans Şirketi

  • Akbank

  • Garanti BBVA

  • QNB Finansbank

En Çok Çalışılmak İstenen FMCG Şirketi

En Çok Çalışılmak İstenen FMCG Şirketi

En Çok Çalışılmak İstenen Holding

En Çok Çalışılmak İstenen Holding

  • Sabancı Topluluğu

  • Borusan Holding

  • Doğuş Grubu

En Çok Çalışılmak İstenen Otomotiv Şirketi

En Çok Çalışılmak İstenen Otomotiv Şirketi

  • Mercedes-Benz Otomotiv

  • Mercedes-Benz Türk

  • Borusan Otomotiv

En Çok Çalışılmak İstenen Perakende Şirketi

En Çok Çalışılmak İstenen Perakende Şirketi

  • Nike

  • Mavi 

  • Boyner

En Çok Çalışılmak İstenen Sağlık Şirketi

En Çok Çalışılmak İstenen Sağlık Şirketi

  • Abdi İbrahim

  • Pfizer

  • Boehringer Ingelheim

En Çok Çalışılmak İstenen Sanayi Şirketi

En Çok Çalışılmak İstenen Sanayi Şirketi

  • Bosch 

  • Şişecam 

  • Akçansa

En Çok Çalışılmak İstenen Sağlık Şirketi

En Çok Çalışılmak İstenen Sağlık Şirketi

En Çok Çalışılmak İstenen Sigortacılık Şirketi

En Çok Çalışılmak İstenen Sigortacılık Şirketi

  • Allianz

  • Anadolu Sigorta

  • AgeSA

En Çok Çalışılmak İstenen Ulaşım Şirketi

En Çok Çalışılmak İstenen Ulaşım Şirketi

  • Pegasus Airlines

  • SunExpress

  • TAV Havalimanları

En Çok Çalışılmak İstenen Teknoloji Şirketi (50-999 Çalışan)

En Çok Çalışılmak İstenen Teknoloji Şirketi (50-999 Çalışan)

  • Mastercard

  • SabancıDx

  • Papara

En Çok Çalışılmak İstenen Teknoloji Şirketi (1000+ Çalışan)

En Çok Çalışılmak İstenen Teknoloji Şirketi (1000+ Çalışan)

  • Simens 

  • Hepsiburada

  • Vodafone

Gençlere En İlham Veren CEO

Gençlere En İlham Veren CEO

  • L'Oréal Türkiye / Sinem Sandıkçı Gökçen 

  • Vodafone / Engin Aksoy 

  • Aselsan / Ahmet Akyol

Gençlere En İlham Veren İK Lideri

  • QNB Finansbank Cenk Akıncılar

  • Şişecam  Şengül Arslan

  • Akbank  Pınar Anapa

Gençler şirketlerin çalışmalarını da yakından takip ediyor!

Gençler şirketlerin çalışmalarını da yakından takip ediyor!

Gençlerin En Beğendiği EVP

  • Toyota Türkiye Satış ve Pazarlama A.Ş. #WeRespectWeKaizen 

  • Borusan Holding #BorusanBurada

  • Mondelez International / #MakeIt

Gençlerin En Beğendiği Sosyal Sorumluluk Projesi

  • Sabancı Topluluğu / Sabancı Gençlik Seferberliği 

  • Coca-Cola Türkiye / Kız Kardeşim Projesi 

  • Çimsa / Gelecek Seninle Mümkün Gelişim ve Destek Programı

Gençlerin En Beğendiği Reklam Filmi

  • Akbank / Ayrılamayız Cumhuriyet Yolundan 

  • Mavi / Kıvanç ve Mavi ile Çok Olmak Lazım Bazen #BiMaviKlasiği

  • Vodafone / Bir Ünlü Oyuncu, Bir CEO ve Her Şeyden Habersiz Adaylar

İşte, staj sürecinde ve kariyer yolculuğunda gençleri en çok destekleyenler!

İşte, staj sürecinde ve kariyer yolculuğunda gençleri en çok destekleyenler!

En Beğenilen Kısa Dönem Staj Programı

  • P&G / P&G Internship: Rocket Start Your Career

  • Sabancı Topluluğu / Yeni Nesil Kariyer Deneyimi

  • Şişecam / First Step Yaz Staj Programı

  • Akbank / Kış StajıArçelik / Fresh Start

  • Petrol Ofisi / Geleceğe Bir Adım Staj Programı

  • ETİ / ETİ’DE Young Talent Internship Program

  • Anadolu Sigorta / Bi Başka Deneyim Digital Mode On 

  • Denizbank / Denizaşırı Online Staj Programı

  • Aksigorta & AgeSA / Birlikte Gelecek

En Beğenilen Uzun Dönem Staj Programı

  • Türk Havacılık Uzay Sanayii / SKY Experience Aday Mühendis Programı

  • Mercedes-Benz Otomotiv / Drive Up

  • Anadolu Efes / Project Future

  • Bosch / Smart Start

  • Mercedes-Benz Türk / PEP Professional Experience Program

  • Roketsan / R-Force

  • Phillip Morris / Inkompass Staj Programı

  • Şişecam / Global Genç Yetenek Programı “Together”

  • BSH / Generation BSH

  • Intertech / StartTech

En Beğenilen İşe Alım Programı

  • Vodafone / Discover Genç Yetenek Programı

  • Turkcell / GNÇYTNK 

  • Aselsan / a-Yetenek

  • Unilever - UFLP

  • ING Türkiye / International Programme

  • TEI / Gücün Kaynağında Kariyer

  • Borusan Holding / Alpha Genç Yetenek Programı

  • Pegasus / GO Young Genç Yetenek Programı

  • Nestlé / NestLéaders 

  • Kale Holding / Kalegends Genç Yetenek Programı

Sürdürülebilirlik Çalışmaları En Beğenilen Şirket

  • Sabancı Topluluğu

  • Starbucks Türkiye

  • Arçelik

Kampüs Etkinliklerinin En Beğenilen Şirketi

  • Unilever

  • CCI

  • Mercedes-Benz Otomotiv

Kariyer Hesabı En Beğenilerek Takip Edilen Şirket

  • Anadolu Efes / @anadoluefeskariyer

  • Mercedes-Benz Türk / @mercedesbenzkariyer

  • Aselsan / @aselsanyasam

En Beğenilen Öğrenci Kulübü Kariyer

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