Gençlerin En Çok Çalışmak İstedikleri Şirketler Belli Oldu! İşte Youth Awards 2024 Kazananları

Bu yıl dördüncü kez düzenlenen Youth Awards etkinliğinde, 152.136 oy kullanıldı ve şirketler 27 farklı kategoride ödüllendirildi. Bu ödüllendirmeye, toplamda 188 farklı şirket katıldı.

Oylama sürecine, 249 farklı üniversiteden ve 244 farklı bölümden öğrenciler katıldı. Bu süreçte, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi en aktif katılımı sağlayan üniversiteler oldu. Ayrıca, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve İşletme bölümleri en çok oy veren bölümler arasındaydı.

Oylama genellikle 18-35 yaş arası gençlerin katılımıyla gerçekleşti. Üniversite 3. ve 4. sınıf öğrencileri, yani iş dünyasına en yakın olan öğrenciler, toplam oy sayısının %30.3'ünü oluşturdu. Oy veren gençlerin %57'si kadın, %43'ü ise erkek oldu.

Geçen yıla göre, oylamaya katılan gençlerin sayısında %31.4'lük bir artış yaşandı.