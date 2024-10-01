Gençlerin En Çok Çalışmak İstedikleri Şirketler Belli Oldu! İşte Youth Awards 2024 Kazananları
Gençlerin En Çok Çalışmak İstedikleri Şirketler Belli Oldu! İşte Youth Awards 2024 Kazananları
Kaynak: https://www.youthall.com/tr/youth-awa...
Youthall tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Youth Awards kapsamında 'Gençler En İyileri Seçti.' 27 farklı kategoride 188 şirketin katılımı ile gerçekleştirilen Youth Awards® 2024 rekor katılım oranıyla dikkat çekti. Peki, gençlerin çalışmak istedikleri şirketler hangileri oldu? Gençler kimlerden ilham aldı?
İşte, detaylar...
Youthall, şirketlerin insan kaynakları ve işveren markası üzerine yürüttüğü çalışmaları bir kez daha gençlerin oylarıyla değerlendirdi. Bu değerlendirme, 27 farklı kategoride yapıldı. Şirketlerin bu alanlardaki performansları, genç profesyonellerin ve potansiyel iş gücünün görüşleri doğrultusunda belirlendi.
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