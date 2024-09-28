Asal Araştırma'nın "Ne Sıklıkla Namaz Kılarsınız?" Anketi Dikkat Çekti! "Namaz Kılmam" Diyenler Arttı mı?
Asal Araştırma'nın "Ne Sıklıkla Namaz Kılarsınız?" Anketi Dikkat Çekti! "Namaz Kılmam" Diyenler Arttı mı?
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Seçim anketleri ile sık sık gündeme gelen Asal Araştırma, bu kez de "Ne sıklıkla namaz kılarsınız?" başlıklı anket çalışmasıyla dikkatleri üzerine çekti!
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2024 yılının Ağustos ayında gerçekleştirilen anket, Nisan 2022'de gerçekleştirilen "Ne sıklıkla namaz kılarsınız?" başlıklı anketle karşılaştırıldı. Tablodaki düşüş ise gözlerden kaçmadı.
26 ilde gerçekleştirilen 2 bin kişilik ankette "Namaz kılmam" diyenlerin oranı ise yüzde 44,5 oldu. Bu oranın da 2022'ye göre yüzde 2,7 daha yüksek olduğu fark edildi.
İşte, Asal Araştırma tarafından yapılan anket paylaşımı 👇
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Tüm bunlardan size ne
Ülkede beş vakit namaz kılma oranı en fazla %15-20 olabilir zaten. Dolayısıyla Nisan 2022'deki araştırma az da olsa şişirme olmuş. Bunları cemaatsiz kalan ve... Devamını Gör
Dizlere bakın, dizler yalan söylemez. :))