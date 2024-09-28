Görüş Bildir
Haberler
Blog
İnanç
Asal Araştırma'nın "Ne Sıklıkla Namaz Kılarsınız?" Anketi Dikkat Çekti! "Namaz Kılmam" Diyenler Arttı mı?

Asal Araştırma'nın "Ne Sıklıkla Namaz Kılarsınız?" Anketi Dikkat Çekti! "Namaz Kılmam" Diyenler Arttı mı?

anket
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
28.09.2024 - 22:53 Son Güncelleme: 28.09.2024 - 22:55

Seçim anketleri ile sık sık gündeme gelen Asal Araştırma, bu kez 'Ne sıklıkla namaz kılarsınız?' diye sordu! 26 ilde gerçekleştirilen anket verileri 2022 yılının verileriyle karşılaştırıldı. Son iki yılda 'Namaz kılmam' yanıtı verenlerin oranı yüzde 2,7 arttı! 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Seçim anketleri ile sık sık gündeme gelen Asal Araştırma, bu kez de "Ne sıklıkla namaz kılarsınız?" başlıklı anket çalışmasıyla dikkatleri üzerine çekti!

Seçim anketleri ile sık sık gündeme gelen Asal Araştırma, bu kez de "Ne sıklıkla namaz kılarsınız?" başlıklı anket çalışmasıyla dikkatleri üzerine çekti!

Asal Araştırma'nın Türkiye Siyasi Gündem Ağustos 2024 Araştırması kapsamında gerçekleştirdiği anket çalışmasına Türkiye genelinde NUTS-2 (İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması) sistemine göre, 2 bin kişi katıldı. Çalışma, 17 ila 27 Ağustos 2024 tarihleri arasında 18 yaş üzeri kişilere yöneltilen 'Ne sıklıkla namaz kılarsınız?' sorusu ile gerçekleştirildi.

2024 yılının Ağustos ayında gerçekleştirilen anket, Nisan 2022'de gerçekleştirilen "Ne sıklıkla namaz kılarsınız?" başlıklı anketle karşılaştırıldı. Tablodaki düşüş ise gözlerden kaçmadı.

2024 yılının Ağustos ayında gerçekleştirilen anket, Nisan 2022'de gerçekleştirilen "Ne sıklıkla namaz kılarsınız?" başlıklı anketle karşılaştırıldı. Tablodaki düşüş ise gözlerden kaçmadı.

Anket sonuçlarına göre, Nisan 2022'de 'Tüm vakit namazlarını kılarım' oranı yüzde 23 iken Ağustos 2024'de oranın yüzde 18,8'e düştüğü görüldü.

26 ilde gerçekleştirilen 2 bin kişilik ankette "Namaz kılmam" diyenlerin oranı ise yüzde 44,5 oldu. Bu oranın da 2022'ye göre yüzde 2,7 daha yüksek olduğu fark edildi.

26 ilde gerçekleştirilen 2 bin kişilik ankette "Namaz kılmam" diyenlerin oranı ise yüzde 44,5 oldu. Bu oranın da 2022'ye göre yüzde 2,7 daha yüksek olduğu fark edildi.

Anket verileri arasında yapılan karşılaşmaya göre, 2024 yılında 'Namaz kılmam' yanıtı yüzde 44,5 iken, bu oranın Nisan 2022'de yüzde 2,7 daha az, yani yüzde 41,8 olduğu tespit edildi.

İşte, Asal Araştırma tarafından yapılan anket paylaşımı 👇

İşte, Asal Araştırma tarafından yapılan anket paylaşımı 👇
twitter.com

'Ne sıklıkla namaz kılarsınız?'

  • Tüm vakit namazlarını kılarım: %18.8

  • Yalnızca cuma/bayram/şükür namazlarını kılarım: %36.7

  • Namaz kılmam: %44.5

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Cindirella Man

Tüm bunlardan size ne

Bozkurt

Ülkede beş vakit namaz kılma oranı en fazla %15-20 olabilir zaten. Dolayısıyla Nisan 2022'deki araştırma az da olsa şişirme olmuş. Bunları cemaatsiz kalan ve... Devamını Gör

Arwen

Dizlere bakın, dizler yalan söylemez. :))