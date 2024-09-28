Asal Araştırma'nın "Ne Sıklıkla Namaz Kılarsınız?" Anketi Dikkat Çekti! "Namaz Kılmam" Diyenler Arttı mı?

Seçim anketleri ile sık sık gündeme gelen Asal Araştırma, bu kez 'Ne sıklıkla namaz kılarsınız?' diye sordu! 26 ilde gerçekleştirilen anket verileri 2022 yılının verileriyle karşılaştırıldı. Son iki yılda 'Namaz kılmam' yanıtı verenlerin oranı yüzde 2,7 arttı!

İşte, detaylar...