Öğle Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır? Öğle Namazı Ne Zamana Kadar Kılınır?

Namaz, İslam dininin ikinci şartıdır ve dinin temel direği olarak nitelendirilir. Her Müslümanın günde beş vakit namaz kılması gerektiği buyrulmuştur. Bu namazlar sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olarak sıralanır. Her birinin rekat ve dua sayısı farklıdır. Özellikle öğle namazı, gök kapılarının açıldığı ve günün en yoğun saatlerine denk geldiği için büyük bir öneme sahiptir. Peki, öğle namazı nasıl kılınmalıdır? Öğle namazı kaç rekatten oluşur? Öğle namazı rekatlerinin kaçı ilk sünnet, kaçı farz, kaçı son sünnettir? Öğle namazında hangi dualar okunur? Öğle namazından sonra nasıl tesbihat çekilir?

İşte öğle namazı hakkında bilmeniz gerekenler...