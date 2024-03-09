Görüş Bildir
Haberler
Blog
İnanç
Öğle Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır? Öğle Namazı Ne Zamana Kadar Kılınır?

Öğle Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır? Öğle Namazı Ne Zamana Kadar Kılınır?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
10.03.2024 - 00:34

Namaz, İslam dininin ikinci şartıdır ve dinin temel direği olarak nitelendirilir. Her Müslümanın günde beş vakit namaz kılması gerektiği buyrulmuştur. Bu namazlar sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olarak sıralanır. Her birinin rekat ve dua sayısı farklıdır. Özellikle öğle namazı, gök kapılarının açıldığı ve günün en yoğun saatlerine denk geldiği için büyük bir öneme sahiptir. Peki, öğle namazı nasıl kılınmalıdır? Öğle namazı kaç rekatten oluşur? Öğle namazı rekatlerinin kaçı ilk sünnet, kaçı farz, kaçı son sünnettir? Öğle namazında hangi dualar okunur? Öğle namazından sonra nasıl tesbihat çekilir? 

İşte öğle namazı hakkında bilmeniz gerekenler...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Öğle Namazının Önemi Nedir?

Öğle Namazının Önemi Nedir?

Günün en yoğun saatlerine denk gelen öğle namazının önemini peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) şu sözleri ile açıklıyor. 

'Bu vakit gök kapılarının açıldığı bir vakittir. O saatte, iyi bir amelimin Allah'ın huzuruna çıkmasını isterim.'

Hz. Muhammed (S.A.V.) öğle namazlarının sünnetlerini hiç terk etmezmiş.

Öğle Namazı Kaç Rekat?

Öğle Namazı Kaç Rekat?

Öğle namazı, 10 rekat kılınır. Öğle namazı, 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olarak kılınır.

Öğle Namazının 4 Rekat İlk Sünneti Nasıl Kılınır?

Öğle Namazının 4 Rekat İlk Sünneti Nasıl Kılınır?

Öğle Namazı İlk Sünnetinde İlk Rekatın Kılınışı;

  • Namaza 'Allahüekber' sözüyle başlanır. Bu büyük bir çoğunluğa göre farzdır.

  • Besmele çekilir: 'Bismillahirrahmanirrahim'

  • Niyet edilir: 'Niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğle namazının dört rekat ilk sünnetini kılmaya' Niyet sözleri ile ifade edilir. 

  • Tekbir getirilir: 'Allah'u Ekber' denir. (Bu sırada kadınlarda eller göğüs hizasına kaldırılır ve avuç içleri hafif karşıya bakar. Erkeklerde ise, iki el kulak hizasında kaldırılır ve aynı şekilde avuç içleri hafif karşıya dönük olur.) 

  • 'Sübhaneke' Duası okunur.

  • Besmele çekilir: 'Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahirrahmanirrahim'

  • 'Fatiha Suresi' okunur.

  • Zamm-ı sure okunur: (Kur'an-ı Kerim'den en az üç ayet okunur).

  • 'Allah'u Ekber' denilir ve rükuya eğilinir. 

  • Rükuda üç defa 'Sübhane Rabbiyel Azim' denir.

  • Rükudan doğrulurken, 'Semi Allahulimen Hamide - Rabbena lekel Hamd' denir.

  • 'Allahu Ekber' denilerek secdeye gidilir. 

  • Secdedeyken üç kez, 'Subhane Rabbiyel Ala' denir.

  • “Allah’u Ekber” denir ve dizlerin üzerine oturulur. 

  • Tekrar “Allah’u Ekber” denir ve secdeye gidilir.

  • Secdedeyken üç kez “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

  • Ardından “Allah’u Ekber” diyerek kıyama geçilir, yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

Öğle Namazı İlk Sünnetinde 2. Rekatın Kılınışı;

  • 'Fatiha Suresi' okunur.

  • Zamm-ı sure okunur: (Kur'an-ı Kerim'den en az üç ayet okunur).

  • 'Allah'u Ekber' denilir ve rükuya eğilinir. 

  • Rükuda üç defa 'Sübhane Rabbiyel Azim' denir.

  • Rükudan doğrulurken, 'Semi Allahulimen Hamide - Rabbena lekel Hamd' denir.

  • 'Allahu Ekber' denilerek secdeye gidilir. 

  • Secdedeyken üç kez, 'Subhane Rabbiyel Ala' denir.

  • “Allah’u Ekber” denir ve dizlerin üzerine oturulur. 

  • Tekrar “Allah’u Ekber” denir ve secdeye gidilir.

  • Secdedeyken üç kez “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

  • Dizlerin üzerine oturulur ve 'Ettahiyatü' Duası okunur.

  • Ardından “Allah’u Ekber” diyerek kıyama geçilir, yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır.

Öğle Namazı İlk Sünnetinde 3. Rekatın Kılınışı;

  • 'Fatiha Suresi' okunur.

  • Zamm-ı sure okunur: (Kur'an-ı Kerim'den en az üç ayet okunur).

  • 'Allah'u Ekber' denilir ve rükuya eğilinir. 

  • Rükuda üç defa 'Sübhane Rabbiyel Azim' denir.

  • Rükudan doğrulurken, 'Semi Allahulimen Hamide - Rabbena lekel Hamd' denir.

  • 'Allahu Ekber' denilerek secdeye gidilir. 

  • Secdedeyken üç kez, 'Subhane Rabbiyel Ala' denir.

  • “Allah’u Ekber” denir ve dizlerin üzerine oturulur. 

  • Tekrar “Allah’u Ekber” denir ve secdeye gidilir.

  • Secdedeyken üç kez “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

  • Ardından “Allah’u Ekber” diyerek kıyama geçilir, yani ayağa kalkılarak dörtüncü rekata başlanır.

Öğle Namazı İlk Sünnetinde 4. Rekatın Kılınışı;

  • 'Fatiha Suresi' okunur.

  • Zamm-ı sure okunur: (Kur'an-ı Kerim'den en az üç ayet okunur).

  • 'Allah'u Ekber' denilir ve rükuya eğilinir. 

  • Rükuda üç defa 'Sübhane Rabbiyel Azim' denir.

  • Rükudan doğrulurken, 'Semi Allahulimen Hamide - Rabbena lekel Hamd' denir.

  • 'Allahu Ekber' denilerek secdeye gidilir. 

  • Secdedeyken üç kez, 'Subhane Rabbiyel Ala' denir.

  • Allah’u Ekber” denir ve dizlerin üzerine oturulur. 

  • Tekrar “Allah’u Ekber” denir ve secdeye gidilir.

  • Secdedeyken üç kez “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

  • Dizlerin üzerine oturulur ve 'Ettahiyatü' Duası okunur.

  • 'Salli - Barik' duaları okunur.

  • 'Rabbena Atina – Rabbenağfirli' duaları okunur.

  • Başımız önce sağa ve sonra sola çevirerek selam verilir. Sağ tarafa da sol tarafa da selam verilirken “Es Selamu Aleykum ve Rahmetullah” denir.

Öğle Namazının 4 Rekat Farzı Nasıl Kılınır?

Öğle Namazının 4 Rekat Farzı Nasıl Kılınır?

Öğle Namazı Farzında İlk Rekatın Kılınışı;

  • Namaza 'Allahüekber' sözüyle başlanır. Bu büyük bir çoğunluğa göre farzdır.

  • Besmele çekilir: 'Bismillahirrahmanirrahim'

  • Niyet edilir: 'Niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğle namazının dört rekat farzını kılmaya' Niyet sözleri ile ifade edilir.

  • Tekbir getirilir: 'Allah'u Ekber' denir. (Bu sırada kadınlarda eller göğüs hizasına kaldırılır ve avuç içleri hafif karşıya bakar. Erkeklerde ise, iki el kulak hizasında kaldırılır ve aynı şekilde avuç içleri hafif karşıya dönük olur.)

  • 'Sübhaneke' Duası okunur.

  • Besmele çekilir: 'Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahirrahmanirrahim'

  • 'Fatiha Suresi' okunur.

  • Zamm-ı sure okunur: (Kur'an-ı Kerim'den en az üç ayet okunur).

  • 'Allah'u Ekber' denilir ve rükuya eğilinir.

  • Rükuda üç defa 'Sübhane Rabbiyel Azim' denir.

  • Rükudan doğrulurken, 'Semi Allahulimen Hamide - Rabbena lekel Hamd' denir.

  • 'Allahu Ekber' denilerek secdeye gidilir.

  • Secdedeyken üç kez, 'Subhane Rabbiyel Ala' denir.

  • “Allah’u Ekber” denir ve dizlerin üzerine oturulur.

  • Tekrar “Allah’u Ekber” denir ve secdeye gidilir.

  • Secdedeyken üç kez “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

  • Ardından “Allah’u Ekber” diyerek kıyama geçilir, yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

Öğle Namazı Farzında 2. Rekatın Kılınışı;

  • 'Fatiha Suresi' okunur.

  • Zamm-ı sure okunur: (Kur'an-ı Kerim'den en az üç ayet okunur).

  • 'Allah'u Ekber' denilir ve rükuya eğilinir.

  • Rükuda üç defa 'Sübhane Rabbiyel Azim' denir.

  • Rükudan doğrulurken, 'Semi Allahulimen Hamide - Rabbena lekel Hamd' denir.

  • 'Allahu Ekber' denilerek secdeye gidilir.

  • Secdedeyken üç kez, 'Subhane Rabbiyel Ala' denir.

  • “Allah’u Ekber” denir ve dizlerin üzerine oturulur.

  • Tekrar “Allah’u Ekber” denir ve secdeye gidilir.

  • Secdedeyken üç kez “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

  • Dizlerin üzerine oturulur ve 'Ettahiyatü' Duası okunur.

  • Ardından “Allah’u Ekber” diyerek kıyama geçilir, yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır.

Öğle Namazı Farzında 3. Rekatın Kılınışı;

  • 'Fatiha Suresi' okunur.

  • 'Allah'u Ekber' denilir ve rükuya eğilinir.

  • Rükuda üç defa 'Sübhane Rabbiyel Azim' denir.

  • Rükudan doğrulurken, 'Semi Allahulimen Hamide - Rabbena lekel Hamd' denir.

  • 'Allahu Ekber' denilerek secdeye gidilir.

  • Secdedeyken üç kez, 'Subhane Rabbiyel Ala' denir.

  • “Allah’u Ekber” denir ve dizlerin üzerine oturulur.

  • Tekrar “Allah’u Ekber” denir ve secdeye gidilir.

  • Secdedeyken üç kez “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

  • Ardından “Allah’u Ekber” diyerek kıyama geçilir, yani ayağa kalkılarak dörtüncü rekata başlanır.

Öğle Namazı Farzında 4. Rekatın Kılınışı;

  • 'Fatiha Suresi' okunur.

  • 'Allah'u Ekber' denilir ve rükuya eğilinir.

  • Rükuda üç defa 'Sübhane Rabbiyel Azim' denir.

  • Rükudan doğrulurken, 'Semi Allahulimen Hamide - Rabbena lekel Hamd' denir.

  • 'Allahu Ekber' denilerek secdeye gidilir.

  • Secdedeyken üç kez, 'Subhane Rabbiyel Ala' denir.

  • Allah’u Ekber” denir ve dizlerin üzerine oturulur.

  • Tekrar “Allah’u Ekber” denir ve secdeye gidilir.

  • Secdedeyken üç kez “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

  • Dizlerin üzerine oturulur ve 'Ettahiyatü' Duası okunur.

  • 'Salli - Barik' duaları okunur.

  • 'Rabbena Atina – Rabbenağfirli' duaları okunur.

  • Başımız önce sağa ve sonra sola çevirerek selam verilir. Sağ tarafa da sol tarafa da selam verilirken “Es Selamu Aleykum ve Rahmetullah” denir.

Öğle Namazının 2 Rekat Son Sünneti Nasıl Kılınır?

Öğle Namazının 2 Rekat Son Sünneti Nasıl Kılınır?

Öğle Namazı Son Sünnetinde İlk Rekatın Kılınışı;

  • Namaza 'Allahüekber' sözüyle başlanır. Bu büyük bir çoğunluğa göre farzdır.

  • Besmele çekilir: 'Bismillahirrahmanirrahim'

  • Niyet edilir: 'Niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğle namazının iki rekat son sünnetini kılmaya' Niyet sözleri ile ifade edilir. 

  • Tekbir getirilir: 'Allah'u Ekber' denir. (Bu sırada kadınlarda eller göğüs hizasına kaldırılır ve avuç içleri hafif karşıya bakar. Erkeklerde ise, iki el kulak hizasında kaldırılır ve aynı şekilde avuç içleri hafif karşıya dönük olur.) 

  • 'Sübhaneke' Duası okunur.

  • Besmele çekilir: 'Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahirrahmanirrahim'

  • 'Fatiha Suresi' okunur.

  • Zamm-ı sure okunur: (Kur'an-ı Kerim'den en az üç ayet okunur).

  • 'Allah'u Ekber' denilir ve rükuya eğilinir. 

  • Rükuda üç defa 'Sübhane Rabbiyel Azim' denir.

  • Rükudan doğrulurken, 'Semi Allahulimen Hamide - Rabbena lekel Hamd' denir.

  • 'Allahu Ekber' denilerek secdeye gidilir. 

  • Secdedeyken üç kez, 'Subhane Rabbiyel Ala' denir.

  • “Allah’u Ekber” denir ve dizlerin üzerine oturulur. 

  • Tekrar “Allah’u Ekber” denir ve secdeye gidilir.

  • Secdedeyken üç kez “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

  • Ardından “Allah’u Ekber” diyerek kıyama geçilir, yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

Öğle Namazı Sünnetinde 2. Rekatın Kılınışı;

  • 'Fatiha Suresi' okunur.

  • Zamm-ı sure okunur: (Kur'an-ı Kerim'den en az üç ayet okunur).

  • 'Allah'u Ekber' denilir ve rükuya eğilinir. 

  • Rükuda üç defa 'Sübhane Rabbiyel Azim' denir.

  • Rükudan doğrulurken, 'Semi Allahulimen Hamide - Rabbena lekel Hamd' denir.

  • 'Allahu Ekber' denilerek secdeye gidilir. 

  • Secdedeyken üç kez, 'Subhane Rabbiyel Ala' denir.

  • “Allah’u Ekber” denir ve dizlerin üzerine oturulur. 

  • Tekrar “Allah’u Ekber” denir ve secdeye gidilir.

  • Secdedeyken üç kez “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

  • Dizlerin üzerine oturulur ve 'Ettahiyatü' Duası okunur.

  • 'Salli - Barik' duaları okunur.

  • 'Rabbena Atina – Rabbenağfirli' duaları okunur.

  • Başımız önce sağa ve sonra sola çevirerek selam verilir. Sağ tarafa da sol tarafa da selam verilirken “Es Selamu Aleykum ve Rahmetullah” denir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Öğle Namazında Hangi Dualar ve Sureler Okunur?

Öğle Namazında Hangi Dualar ve Sureler Okunur?
i0.wp.com

  • Sübhaneke

  • Ettehiyyatü 

  • Allahümme Salli

  • Allahümme Barik 

  • Rabbena Atina 

  • Rabbenâğfirlî

  • Kunut Duaları

  • Amentü

Öğle Namazında Okunan Sureler

  • Fatiha Suresi 

  • Zamm-ı Sureler

Öğle Namazı Ne Zamana (Saat Kaça) Kadar Kılınır?

Öğle Namazı Ne Zamana (Saat Kaça) Kadar Kılınır?

Güneş'in gökyüzündeki konumu tam ortadan geçtikten sonra öğle namazı vakti başlar. Eski zamanlarda öğle namazının vakti, cisimlerin gölgelerinin doğuya doğru uzamaya başladığı an olarak bilinirdi.  

Öğle namazı ikinci ikindi olarak bilinen asr-ı saniye kadar gecikmemelidir. Eski zamanlarda öğle vaktinin bitiş saati, cismin gölgesi kendisinin iki misli olana kadar şeklinde ifade edilirdi.

Öğle Namazından Sonra Tesbihat Edilir mi?

Öğle Namazından Sonra Tesbihat Edilir mi?

Öğle namazından sonra tesbihat farz değildir. Lakin her namazdan sonra tesbihat çok önemlidir. Zira dua etmek, Allah'a sığınmak, şükretmek ve Rabbi anmak için en değerli vakitlerden biridir. 

Öğle namazının son sünnetinden sonra yani, namaz tamamlandığında; dizlerin üzerinde oturarak tespih çekilir ve dua edilir.

Öğle Namazından Sonra Nasıl Tespih Çekilir ve Hangi Dualar Okunur?

Öğle Namazından Sonra Nasıl Tespih Çekilir ve Hangi Dualar Okunur?

Her namazdan sonra şu şekilde tesbihat edilebilir: 

  • 'Allahumme entesselamu ve minkesselam, tebarekte ya zel celali vel ikram.' denir. 

  • Salavat getirilir: 'Alâ Rasulina salavat.' denir.

  • 'Ayetel Kürsi' okunur.

  • 'Ve huvel aliyyul aziymizul celali subhanellah' denir ve ardından 33 defa 'Subhanallah' çekilir. 

  • 'Subhanel bagiy daime nil hamdulillah.' denir ve ardından 33 defa 'Elhamdulillah' çekilir. 

  • 'Rabbil alemiyne teala şanuhu allahu ekber.' denir ve ardından 33 defa 'Allahu ekber' çekilir.

  • Tespih tamamlandıktan sonra: 'Lâ ilâhe illâllahu vahdehû lâ şerike leh. Lehu`l-mulku ve lehu`l-hamdu ve huve alâ kulli şey`in kadîr' denir. 

  • 'Allahummehşurna fi zumretis salihin' denir. 

  • İçten geldiğince dua edilir.

  • Duayı toplamak için ise 'El Fatiha' denir ve ardından 'Fatiha Suresi' okunur.

Öğle Namazı ile İlgili Hadisler

Öğle Namazı ile İlgili Hadisler

  • 'Peygamber Aleyhisselam öğle namazının farzından önce dört rekat namaz kılmayı hiç ihmal etmezdi.' (Aişe Radıyallahı Anha, Teheccüd 34)

  • 'Bir kimse öğle namazının farzından önce dört, farzından sonra da dört rekat sünneti devamlı olarak kılarsa, Allah Teâlâ onu cehenneme haram kılar.' (Ebu Davud, İkâmet 108) 

  • 'Bu vakit, gök kapılarının açıldığı bir zamandır. O saatte iyi bir amelimin Allah'ın huzuruna çıkmasını isterim.' (Tirmizi, Vitir 16)

  • 'Allah’ın yarattığı şeylerin gölgeleri sağa sola vurarak, Allah’a boyun eğerek secde etmekte olduklarını görmüyorlar mı?' (Nahl 48).

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?