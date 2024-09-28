Akşam Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır? Akşam Namazında Hangi Dualar Okunur?
Akşam Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır? Akşam Namazında Hangi Dualar Okunur?
İslam'ın beş şartından ikincisi olan namaz, 'Miraç' olarak kabul edilir. Günde beş vakit kılınan namaz ibatenin kılınışı ve rekat sayısı vaktine göre değişiklik gösterir. Akşam namazı ise farz ve sünnet olmak üzere 5 rekattır. Peki akşam namazı nasıl kılınır? Akşam namazı rekatlerinin kaçı sünnet, kaçı farzdır? Akşam namazında hangi dualar okunur? Akşam namazı vakti nedir, kaça kadar kılınır?
İşte akşam namazına dair tüm bu soruların yanıtları...
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