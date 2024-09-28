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Akşam Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır? Akşam Namazında Hangi Dualar Okunur?

Akşam Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır? Akşam Namazında Hangi Dualar Okunur?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
28.09.2024 - 23:48

İslam'ın beş şartından ikincisi olan namaz, 'Miraç' olarak kabul edilir. Günde beş vakit kılınan namaz ibatenin kılınışı ve rekat sayısı vaktine göre değişiklik gösterir. Akşam namazı ise farz ve sünnet olmak üzere 5 rekattır. Peki akşam namazı nasıl kılınır? Akşam namazı rekatlerinin kaçı sünnet, kaçı farzdır? Akşam namazında hangi dualar okunur? Akşam namazı vakti nedir, kaça kadar kılınır?

İşte akşam namazına dair tüm bu soruların yanıtları...

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Akşam Namazının Önemi Nedir?

Akşam Namazının Önemi Nedir?

Günde beş vakit, toplam 40 rekat namaz kılan Müslümanlar, İslam'ın ikinci şartı olan ve 'Miraç' olarak nitelendirilen namaz ibadetinin faziletlerinin son derece fazla olduğunu bilirler. Elbette her namazın kılınışı ve rekat sayısı gibi faziletleri de farklıdır. 

Akşam namazı, ikinci vakti ile akşam vakti arasında kılınır. Bu namazın, kişinin günahlarından arınmasını sağladığı rivayet edilmiştir. Kimi alimler, akşam namazı ile kişinin maddi ve manevi anlamda sıkıntılarından arınacağını ifade etmişlerdir. Peki akşam namazı kaç rekat? Akşam namazı nasıl kılınır? İşte detaylar...

Akşam Ezanı Kaç Rekat?

Akşam Ezanı Kaç Rekat?

Akşam namazı; 3 rekat farz, 2 rekat sünnet olmak üzere toplam 5 rekat olarak kılınır.

Akşam Namazının 3 Rekat Farzı Nasıl Kılınır?

Akşam Namazının 3 Rekat Farzı Nasıl Kılınır?

İlk Rekat:

  • “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının üç rekat farzını kılmaya” diyerek niyet edilir.

  • “Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır.

  • Sübhaneke duası okunur.

  • “Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim” denilerek Euzü Besmele çekilir.

  • Fatiha suresi okunur.

  • Zamm-ı sure okunur.

  • Allah'u Ekber” denir ve Rükü'a eğilinir burada üç kez “Subhane Rabbiyel Azim” denir.

  • Rükü'dan doğrulur: “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd” denir.

  • “Allahü Ekber” diyerek iki defa “Secde”ye gidilir ve her defasında üç kez “Sübhane Rabbiyel-a'lâ” denir.

  • “Allahü Ekber” diyerek “Kıyam”a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

İkinci Rekat:

  • “Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim” denilerek Euzü Besmele çekilir.

  • Fatiha suresi okunur.

  • Zamm-ı sure okunur.

  • “Allah'u Ekber” denir ve Rükü'a eğilinir: “Subhane Rabbiyel Azim” üç kere denir.

  • Rükü' dan doğrulur: “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd” denir.

  • “Allah'u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir. “Allah'u Ekber” denir.

  • Doğrularak oturulur, sonra tekrar. “Allah'u Ekber” denir.

  • Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

  • Oturarak Ettehıyyatü okunur.

  • “Allah'u Ekber” denir ve Üçüncü rekat için ayağa kalkılır.

Üçüncü Rekat:

  • “Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim” denilerek Euzü Besmele çekilir.

  • Fatiha suresi okunur.

  • “Allah'u Ekber” denir ve Rükü'a eğilinir: “Subhane Rabbiyel Azim” üç kere denir.

  • “Allahü Ekber” diyerek iki defa “Secde”ye gidilir.

  • Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

  • Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. “Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah” denir ve akşam namazının farzı tamamlanır.

Akşam Namazının 2 Rekat Sünneti Nasıl Kılınır?

Akşam Namazının 2 Rekat Sünneti Nasıl Kılınır?

İlk Rekat:

  • Niyet edilir. “”Niyet ettim Allah rızası için bu günkü Akşam namazının iki rekat sünnetini kılmaya” diyerek niyet edilir.

  • İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve “Allah'u Ekber” denilerek tekbir getirilir.

  • Sübhanake duası okunur.

  • “Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim” denilerek Euzü Besmele çekilir.

  • Fatiha suresi okunur.

  • Zamm-ı sure okunur.

  • “Allah'u Ekber” denir ve Rükü'a eğilinir burada “Subhane Rabbiyel Azim” üç kere denir.

  • Rükü'dan doğrulur: “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd” denir.

  • “Allahü Ekber” diyerek iki defa “Secde”ye gidilir ve üç defa “Sübhane Rabbiyel-a'lâ” denir.

  • “Allahü Ekber” diyerek “Kıyam”a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

İkinci Rekat:

  • “Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim” denilerek Euzü Besmele çekilir.

  • Fatiha suresi okunur.

  • Zamm-ı sure okunur.

  • “Allah'u Ekber” denir ve Rükü'a eğilinir: “Subhane Rabbiyel Azim” üç kere denir.

  • Rükü' dan doğrulur: “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd” denir.

  • “Allah'u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir. “Allah'u Ekber” denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. “Allah'u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

  • Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okunur.

  • “Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah” diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.

Akşam Namazında Hangi Dualar ve Sureler Okunur?

Akşam Namazında Hangi Dualar ve Sureler Okunur?

Akşam namazında farz ve sünnet olmak üzere Sübhaneke, Fatiha, Kur'an'dan bir sure, Ettahhiyyatu, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena sureleri okunur.

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Akşam Namazı Ne Zamana (Saat Kaça) Kadar Kılınır?

Akşam Namazı Ne Zamana (Saat Kaça) Kadar Kılınır?

Diyanet İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, akşam namazının vakti, güneşin batması ile başlar. İmam Ebû Hanîfe’ye göre güneşin batışından sonra ufukta kalan aydınlık kaybolana kadar akşam namazı kılınabilir. 

Hz. Peygamber (s.a.s.), 'Akşam namazı vaktinin başlangıcı güneşin batışı, sonu da ufkun kayboluşudur.' şeklinde buyurmuştur.

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