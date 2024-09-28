Akşam Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır? Akşam Namazında Hangi Dualar Okunur?

Günde beş vakit, toplam 40 rekat namaz kılan Müslümanlar, İslam'ın ikinci şartı olan ve 'Miraç' olarak nitelendirilen namaz ibadetinin faziletlerinin son derece fazla olduğunu bilirler. Elbette her namazın kılınışı ve rekat sayısı gibi faziletleri de farklıdır.

Akşam namazı, ikinci vakti ile akşam vakti arasında kılınır. Bu namazın, kişinin günahlarından arınmasını sağladığı rivayet edilmiştir. Kimi alimler, akşam namazı ile kişinin maddi ve manevi anlamda sıkıntılarından arınacağını ifade etmişlerdir. Peki akşam namazı kaç rekat? Akşam namazı nasıl kılınır? İşte detaylar...