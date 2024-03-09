İkindi Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır ? İkindi Namazında Okunan Dualar Nelerdir?
İkindi Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır ? İkindi Namazında Okunan Dualar Nelerdir?
İslam'ın temel direklerinden biri olan namaz, her vaktiyle ayrı bir değer taşır. İkindi namazı da bu vakitler arasında özel bir yere sahiptir. İkindi namazının vaktinde eda edilmesi, dini açıdan büyük bir önem taşırken, birçok hadislerde de bu namazın kılınmasının günahların silinmesine vesile olduğu belirtilmiştir. 'Orta vakit' olarak adlandırılan ikindi namazı, cennetin kapılarını aralayan ibadetler arasında yer alır. Peki, ikindi namazı nasıl kılınır? İkindi namazı kaç rekattan oluşur? Sünnet ve farz rekatları ne kadar? Hangi dualar ve sureler ikindi namazında okunur? İkindi namazının kılınma vakti ne zaman?
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
İkindi Namazının Önemi Nedir?
İkindi Namazı Kaç Rekat?
İkindi Namazının 4 Rekat Sünneti Nasıl Kılınır?
İkindi Namazının 4 Rekat Farzı Nasıl Kılınır?
İkindi Namazında Okunacak Dualar ve Sureler
İçeriğin Devamı Aşağıda
İkindi Namazı Ne Zaman Kılınır?
İkindi Namazından Sonra Tesbihat Edilir mi?
İkindi Namazından Sonra Nasıl Tespih Çekilir ve Hangi Dualar Okunur?
İkindi Namazı ile İlgili Hadisler
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda