İkindi Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır ? İkindi Namazında Okunan Dualar Nelerdir?

İslam'ın temel direklerinden biri olan namaz, her vaktiyle ayrı bir değer taşır. İkindi namazı da bu vakitler arasında özel bir yere sahiptir. İkindi namazının vaktinde eda edilmesi, dini açıdan büyük bir önem taşırken, birçok hadislerde de bu namazın kılınmasının günahların silinmesine vesile olduğu belirtilmiştir. 'Orta vakit' olarak adlandırılan ikindi namazı, cennetin kapılarını aralayan ibadetler arasında yer alır. Peki, ikindi namazı nasıl kılınır? İkindi namazı kaç rekattan oluşur? Sünnet ve farz rekatları ne kadar? Hangi dualar ve sureler ikindi namazında okunur? İkindi namazının kılınma vakti ne zaman?

İşte detaylar...