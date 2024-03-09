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İkindi Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır ? İkindi Namazında Okunan Dualar Nelerdir?

İkindi Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır ? İkindi Namazında Okunan Dualar Nelerdir?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
10.03.2024 - 00:34

İslam'ın temel direklerinden biri olan namaz, her vaktiyle ayrı bir değer taşır. İkindi namazı da bu vakitler arasında özel bir yere sahiptir. İkindi namazının vaktinde eda edilmesi, dini açıdan büyük bir önem taşırken, birçok hadislerde de bu namazın kılınmasının günahların silinmesine vesile olduğu belirtilmiştir. 'Orta vakit' olarak adlandırılan ikindi namazı, cennetin kapılarını aralayan ibadetler arasında yer alır. Peki, ikindi namazı nasıl kılınır? İkindi namazı kaç rekattan oluşur? Sünnet ve farz rekatları ne kadar? Hangi dualar ve sureler ikindi namazında okunur? İkindi namazının kılınma vakti ne zaman? 

İşte detaylar...

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İkindi Namazının Önemi Nedir?

İkindi Namazının Önemi Nedir?

Ebu Musa tarafından aktarılan rivayetlere göre Rasulullah (S.A.V.) şöyle buyurdu: 

'İki serinlik namazını, sabah ve ikindiyi kılan kimse cennete girer.' 

Hadisin meali: Güneşin doğuşundan ve batışından önceki namazlar, yani sabah ve ikindi namazları cennete girme sebeplerindendir.

İkindi Namazı Kaç Rekat?

İkindi Namazı Kaç Rekat?

İkindi namazı, 'Bakara - 238'de 'orta namaz' yani 'üçüncü vakit' olarak geçer.

  • İnkindi namazı, 8 rekat kılınır. İkindi namazı, 4 rekat sünnet ve 4 rekat farz olarak kılınır.

İkindi Namazının 4 Rekat Sünneti Nasıl Kılınır?

İkindi Namazının 4 Rekat Sünneti Nasıl Kılınır?

İkindi Namazı Sünnetinde İlk Rekatın Kılınışı;

  • Namaza 'Allahüekber' sözüyle başlanır. Bu büyük bir çoğunluğa göre farzdır.

  • Besmele çekilir: 'Bismillahirrahmanirrahim'

  • Niyet edilir: 'Niyet ettim Allah rızası için bugünkü ikindi namazının dört rekat sünnetini kılmaya' Niyet sözleri ile ifade edilir. 

  • Tekbir getirilir: 'Allah'u Ekber' denir. (Bu sırada kadınlarda eller göğüs hizasına kaldırılır ve avuç içleri hafif karşıya bakar. Erkeklerde ise, iki el kulak hizasında kaldırılır ve aynı şekilde avuç içleri hafif karşıya dönük olur.) 

  • 'Sübhaneke' Duası okunur.

  • Besmele çekilir: 'Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahirrahmanirrahim'

  • 'Fatiha Suresi' okunur.

  • Zamm-ı sure okunur: (Kur'an-ı Kerim'den en az üç ayet okunur).

  • 'Allah'u Ekber' denilir ve rükuya eğilinir. 

  • Rükuda üç defa 'Sübhane Rabbiyel Azim' denir.

  • Rükudan doğrulurken, 'Semi Allahulimen Hamide - Rabbena lekel Hamd' denir.

  • 'Allahu Ekber' denilerek secdeye gidilir. 

  • Secdedeyken üç kez, 'Subhane Rabbiyel Ala' denir.

  • “Allah’u Ekber” denir ve dizlerin üzerine oturulur. 

  • Tekrar “Allah’u Ekber” denir ve secdeye gidilir.

  • Secdedeyken üç kez “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

  • Ardından “Allah’u Ekber” diyerek kıyama geçilir, yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

İkindi Namazı Sünnetinde 2. Rekatın Kılınışı;

  • 'Fatiha Suresi' okunur.

  • Zamm-ı sure okunur: (Kur'an-ı Kerim'den en az üç ayet okunur).

  • 'Allah'u Ekber' denilir ve rükuya eğilinir. 

  • Rükuda üç defa 'Sübhane Rabbiyel Azim' denir.

  • Rükudan doğrulurken, 'Semi Allahulimen Hamide - Rabbena lekel Hamd' denir.

  • 'Allahu Ekber' denilerek secdeye gidilir. 

  • Secdedeyken üç kez, 'Subhane Rabbiyel Ala' denir.

  • “Allah’u Ekber” denir ve dizlerin üzerine oturulur. 

  • Tekrar “Allah’u Ekber” denir ve secdeye gidilir.

  • Secdedeyken üç kez “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

  • Dizlerin üzerine oturulur ve 'Ettahiyatü' Duası okunur.

  • Ardından “Allah’u Ekber” diyerek kıyama geçilir, yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır.

İkindi Namazı Sünnetinde 3. Rekatın Kılınışı;

  • 'Fatiha Suresi' okunur.

  • Zamm-ı sure okunur: (Kur'an-ı Kerim'den en az üç ayet okunur).

  • 'Allah'u Ekber' denilir ve rükuya eğilinir. 

  • Rükuda üç defa 'Sübhane Rabbiyel Azim' denir.

  • Rükudan doğrulurken, 'Semi Allahulimen Hamide - Rabbena lekel Hamd' denir.

  • 'Allahu Ekber' denilerek secdeye gidilir. 

  • Secdedeyken üç kez, 'Subhane Rabbiyel Ala' denir.

  • “Allah’u Ekber” denir ve dizlerin üzerine oturulur. 

  • Tekrar “Allah’u Ekber” denir ve secdeye gidilir.

  • Secdedeyken üç kez “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

  • Ardından “Allah’u Ekber” diyerek kıyama geçilir, yani ayağa kalkılarak dörtüncü rekata başlanır.

İkindi Namazı Sünnetinde 4. Rekatın Kılınışı;

  • 'Fatiha Suresi' okunur.

  • Zamm-ı sure okunur: (Kur'an-ı Kerim'den en az üç ayet okunur).

  • 'Allah'u Ekber' denilir ve rükuya eğilinir. 

  • Rükuda üç defa 'Sübhane Rabbiyel Azim' denir.

  • Rükudan doğrulurken, 'Semi Allahulimen Hamide - Rabbena lekel Hamd' denir.

  • 'Allahu Ekber' denilerek secdeye gidilir. 

  • Secdedeyken üç kez, 'Subhane Rabbiyel Ala' denir.

  • Allah’u Ekber” denir ve dizlerin üzerine oturulur. 

  • Tekrar “Allah’u Ekber” denir ve secdeye gidilir.

  • Secdedeyken üç kez “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

  • Dizlerin üzerine oturulur ve 'Ettahiyatü' Duası okunur.

  • 'Salli - Barik' duaları okunur.

  • 'Rabbena Atina – Rabbenağfirli' duaları okunur.

  • Başımız önce sağa ve sonra sola çevirerek selam verilir. Sağ tarafa da sol tarafa da selam verilirken “Es Selamu Aleykum ve Rahmetullah” denir.

İkindi Namazının 4 Rekat Farzı Nasıl Kılınır?

İkindi Namazının 4 Rekat Farzı Nasıl Kılınır?

İkindi Namazı Farzında İlk Rekatın Kılınışı;

  • Namaza 'Allahüekber' sözüyle başlanır. Bu büyük bir çoğunluğa göre farzdır.

  • Besmele çekilir: 'Bismillahirrahmanirrahim'

  • Niyet edilir: 'Niyet ettim Allah rızası için bugünkü ikindi namazının dört rekat farzını kılmaya' Niyet sözleri ile ifade edilir.

  • Tekbir getirilir: 'Allah'u Ekber' denir. (Bu sırada kadınlarda eller göğüs hizasına kaldırılır ve avuç içleri hafif karşıya bakar. Erkeklerde ise, iki el kulak hizasında kaldırılır ve aynı şekilde avuç içleri hafif karşıya dönük olur.)

  • 'Sübhaneke' Duası okunur.

  • Besmele çekilir: 'Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahirrahmanirrahim'

  • 'Fatiha Suresi' okunur.

  • Zamm-ı sure okunur: (Kur'an-ı Kerim'den en az üç ayet okunur).

  • 'Allah'u Ekber' denilir ve rükuya eğilinir.

  • Rükuda üç defa 'Sübhane Rabbiyel Azim' denir.

  • Rükudan doğrulurken, 'Semi Allahulimen Hamide - Rabbena lekel Hamd' denir.

  • 'Allahu Ekber' denilerek secdeye gidilir.

  • Secdedeyken üç kez, 'Subhane Rabbiyel Ala' denir.

  • “Allah’u Ekber” denir ve dizlerin üzerine oturulur.

  • Tekrar “Allah’u Ekber” denir ve secdeye gidilir.

  • Secdedeyken üç kez “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

  • Ardından “Allah’u Ekber” diyerek kıyama geçilir, yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

İkindi Namazı Farzında 2. Rekatın Kılınışı;

  • 'Fatiha Suresi' okunur.

  • Zamm-ı sure okunur: (Kur'an-ı Kerim'den en az üç ayet okunur).

  • 'Allah'u Ekber' denilir ve rükuya eğilinir.

  • Rükuda üç defa 'Sübhane Rabbiyel Azim' denir.

  • Rükudan doğrulurken, 'Semi Allahulimen Hamide - Rabbena lekel Hamd' denir.

  • 'Allahu Ekber' denilerek secdeye gidilir.

  • Secdedeyken üç kez, 'Subhane Rabbiyel Ala' denir.

  • “Allah’u Ekber” denir ve dizlerin üzerine oturulur.

  • Tekrar “Allah’u Ekber” denir ve secdeye gidilir.

  • Secdedeyken üç kez “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

  • Dizlerin üzerine oturulur ve 'Ettahiyatü' Duası okunur.

  • Ardından “Allah’u Ekber” diyerek kıyama geçilir, yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır.

İkindi Namazı Farzında 3. Rekatın Kılınışı;

  • 'Fatiha Suresi' okunur.

  • 'Allah'u Ekber' denilir ve rükuya eğilinir.

  • Rükuda üç defa 'Sübhane Rabbiyel Azim' denir.

  • Rükudan doğrulurken, 'Semi Allahulimen Hamide - Rabbena lekel Hamd' denir.

  • 'Allahu Ekber' denilerek secdeye gidilir.

  • Secdedeyken üç kez, 'Subhane Rabbiyel Ala' denir.

  • “Allah’u Ekber” denir ve dizlerin üzerine oturulur.

  • Tekrar “Allah’u Ekber” denir ve secdeye gidilir.

  • Secdedeyken üç kez “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

  • Ardından “Allah’u Ekber” diyerek kıyama geçilir, yani ayağa kalkılarak dörtüncü rekata başlanır.

İkindi Namazı Farzında 4. Rekatın Kılınışı;

  • 'Fatiha Suresi' okunur.

  • 'Allah'u Ekber' denilir ve rükuya eğilinir.

  • Rükuda üç defa 'Sübhane Rabbiyel Azim' denir.

  • Rükudan doğrulurken, 'Semi Allahulimen Hamide - Rabbena lekel Hamd' denir.

  • 'Allahu Ekber' denilerek secdeye gidilir.

  • Secdedeyken üç kez, 'Subhane Rabbiyel Ala' denir.

  • Allah’u Ekber” denir ve dizlerin üzerine oturulur.

  • Tekrar “Allah’u Ekber” denir ve secdeye gidilir.

  • Secdedeyken üç kez “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

  • Dizlerin üzerine oturulur ve 'Ettahiyatü' Duası okunur.

  • 'Salli - Barik' duaları okunur.

  • 'Rabbena Atina – Rabbenağfirli' duaları okunur.

  • Başımız önce sağa ve sonra sola çevirerek selam verilir. Sağ tarafa da sol tarafa da selam verilirken “Es Selamu Aleykum ve Rahmetullah” denir.

İkindi Namazında Okunacak Dualar ve Sureler

İkindi Namazında Okunacak Dualar ve Sureler

  • Sübhaneke

  • Ettehiyyatü 

  • Allahümme Salli

  • Allahümme Barik 

  • Rabbena Atina 

  • Rabbenâğfirlî

  • Kunut Duaları

  • Amentü

İkindi Namazında Okunan Sureler

  • Fatiha Suresi 

  • Zamm-ı Sureler

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İkindi Namazı Ne Zaman Kılınır?

İkindi Namazı Ne Zaman Kılınır?

İkindi namazı güneş ışınlarının sararmaya başladığı süreye kadar geciktirmemelidir. 

  • İkindi namazı, güneşin batmasından bir diğer deyişle akşam ezanı vaktinden 45 ila 50 dakika öncesine kadar kılınmalı. 

  • İkindi namazının kazasına durmak istiyorsanız, akşam ezanına 45 ila 50 dakika kalana kadar sünneti ve farzı kılabilirsiniz. 

  • İkindi namazının vakti kerahat vakti olarak bilinen güneşin batışına kadar geciktirildiyse, namaz kazaya bırakılmaz. Bu vakitte sünnet terk edilerek yalnızca farz kılınabilir. 

Bazı hadislere göre, ikindi namazının sünnetinin terk edilmemesi, sünnetinin zamanında kılınması mükafatlandırılır.

İkindi Namazından Sonra Tesbihat Edilir mi?

İkindi Namazından Sonra Tesbihat Edilir mi?

İkindi namazından sonra tesbihat farz değildir. Fakat her namazdan sonra tesbihat edilmesi dini açıdan hoş karşılanır. Namaz sonrası yaradan ile baş başa kalmak, şükretmek, dua etmek ve huzur bulmak için tesbihat çok önemlidir. 

İkindi namazının son sünnetinden sonra, namaz tamamlandığında; dizlerin üzerinde oturarak tespih çekilir ve dua edilir.

İkindi Namazından Sonra Nasıl Tespih Çekilir ve Hangi Dualar Okunur?

İkindi Namazından Sonra Nasıl Tespih Çekilir ve Hangi Dualar Okunur?

  • 'Allahumme entesselamu ve minkesselam, tebarekte ya zel celali vel ikram.' denir. 

  • 'Alâ Rasulina salavat.' denir.

  • 'Ayetel Kürsi' okunur.

  • 'Ve huvel aliyyul aziymizul celali subhanellah' denir ve 33 defa 'Subhanallah' çekilir. 

  • 'Subhanel bagiy daime nil hamdulillah.' denir ve 33 defa 'Elhamdulillah' çekilir. 

  • 'Rabbil alemiyne teala şanuhu allahu ekber.' denir ve 33 defa 'Allahu ekber' çekilir.

  • Tespih tamamlandıktan sonra; 'Lâ ilâhe illâllahu vahdehû lâ şerike leh. Lehu`l-mulku ve lehu`l-hamdu ve huve alâ kulli şey`in kadîr' denir. 

  • 'Allahummehşurna fi zumretis salihin' denir. 

  • Dua edilir.

  • Duayı toplamak için 'El Fatiha' denir ve 'Fatiha Suresi' okunur.

İkindi Namazı ile İlgili Hadisler

İkindi Namazı ile İlgili Hadisler

  • 'İkindi namazını terk eden kişinin amelleri boşa gider.' (Mevakit, 15)

  • 'İkindi namazını kaçıran kimse sanki ailesini ve malını yitirmiş kimse gibidir.'

  • 'Güneş doğmadan ve batmadan önce namaz kılan bir kimse cehenneme girmeyecektir.' (Ebu Davud, Salat 9)

  • 'İkindi namazının farzında önce dört rekat kılan kimseye Allah rahmet ihsan etsin.'

  • 'Melekler sabah ve ikindi namazlarında sizin aranızda bulunurlar' (Nesai, Salat 21)

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