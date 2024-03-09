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Sabah Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır? Sabah Namazı Ne Zamana Kadar Kılınır?

Sabah Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır? Sabah Namazı Ne Zamana Kadar Kılınır?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
10.03.2024 - 00:34

Müslümanların inançlarının temelini oluşturan namaz, 'Miraç' olarak kabul edilir ve İslam'ın beş şartından biridir. Beş vakit namaz kılmak, Müslümanların üzerine farz kılınmış bir ibadettir. Bu namazlar; sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerinde eda edilir. Her birinin rekat sayısı, kılınış biçimi ve okunan duaları farklıdır. Bu namazların içerisinde en erken vakti olanı sabah namazıdır. Peki sabah namazı nasıl kılınır? Sabah namazı kaç rekatten oluşur? Sabah namazı rekatlerinin kaçı sünnet, kaçı farzdır? Sabah namazında hangi dualar okunur? Sabah namazı vakti nedir, kaça kadar kılınır?

İşte sabah namazına dair tüm bu soruların yanıtları...

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Sabah Namazının Önemi Nedir?

Sabah Namazının Önemi Nedir?

Günün ilk ibadeti olan sabah namazının önemini peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) şu sözleri ile açıklamıştır. 

'Sizi atlılar kovalayacak olsa bile sabah namazının iki rekat sünnetini terk etmeyiniz. Her kim sabah namazını kılarsa o kimse Allah-u Teala’nın koruması altındadır. O dünyanın tamamından hayırlıdır.'

Sabah Namazı Kaç Rekat?

Sabah Namazı Kaç Rekat?

Sabah namazı, 4 rekat kılınır. Sabah namazı, iki rekat sünnet ve iki rekat farz olarak kılınır. 

Peki, sabah namazı nasıl kılınır? İşte, sünnet ve farzları ile sabah namazının kılınış şekli 👇

Sabah Namazının 2 Rekat Sünneti Nasıl Kılınır?

Sabah Namazının 2 Rekat Sünneti Nasıl Kılınır?

Sabah Namazı Sünnetinde İlk Rekatın Kılınışı;

  • Namaza 'Allahüekber' sözüyle başlanır. Bu büyük bir çoğunluğa göre farzdır.

  • Besmele çekilir: 'Bismillahirrahmanirrahim'

  • Niyet edilir: 'Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının iki rekat sünnetini kılmaya' Niyet sözleri ile ifade edilir. 

  • Tekbir getirilir: 'Allah'u Ekber' denir. (Bu sırada kadınlarda eller göğüs hizasına kaldırılır ve avuç içleri hafif karşıya bakar. Erkeklerde ise, iki el kulak hizasında kaldırılır ve aynı şekilde avuç içleri hafif karşıya dönük olur.) 

  • 'Sübhaneke' Duası okunur.

  • Besmele çekilir: 'Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahirrahmanirrahim'

  • 'Fatiha Suresi' okunur.

  • Zamm-ı sure okunur: (Kur'an-ı Kerim'den en az üç ayet okunur).

  • 'Allah'u Ekber' denilir ve rükuya eğilinir. 

  • Rükuda üç defa 'Sübhane Rabbiyel Azim' denir.

  • Rükudan doğrulurken, 'Semi Allahulimen Hamide - Rabbena lekel Hamd' denir.

  • 'Allahu Ekber' denilerek secdeye gidilir. 

  • Secdedeyken üç kez, 'Subhane Rabbiyel Ala' denir.

  • “Allah’u Ekber” denir ve dizlerin üzerine oturulur. 

  • Tekrar “Allah’u Ekber” denir ve secdeye gidilir.

  • Secdedeyken üç kez “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

  • Ardından “Allah’u Ekber” diyerek 'Kıyam'a geçilir, yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

Sabah Namazı Sünnetinde 2. Rekatın Kılınışı;

  • 'Fatiha Suresi' okunur.

  • Zamm-ı sure okunur: (Kur'an-ı Kerim'den en az üç ayet okunur).

  • 'Allah'u Ekber' denilir ve rükuya eğilinir. 

  • Rükuda üç defa 'Sübhane Rabbiyel Azim' denir.

  • Rükudan doğrulurken, 'Semi Allahulimen Hamide - Rabbena lekel Hamd' denir.

  • 'Allahu Ekber' denilerek secdeye gidilir. 

  • Secdedeyken üç kez, 'Subhane Rabbiyel Ala' denir.

  • “Allah’u Ekber” denir ve dizlerin üzerine oturulur. 

  • Tekrar “Allah’u Ekber” denir ve secdeye gidilir.

  • Secdedeyken üç kez “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

  • Dizlerin üzerine oturulur ve 'Ettahiyatü' Duası okunur.

  • 'Salli - Barik' duaları okunur.

  • 'Rabbena Atina – Rabbenağfirli' duaları okunur.

  • Başımız önce sağa ve sonra sola çevirerek selam verilir. Sağ tarafa da sol tarafa da selam verilirken “Es Selamu Aleykum ve Rahmetullah” denir.

Sabah Namazının 2 Rekat Farzı Nasıl Kılınır?

Sabah Namazının 2 Rekat Farzı Nasıl Kılınır?

Sabah Namazı Farzında İlk Rekatın Kılınışı;

  • Namaza 'Allahüekber' sözüyle başlanır. 

  • Besmele çekilir: 'Bismillahirrahmanirrahim'

  • Niyet edilir: 'Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının iki rekat farzını kılmaya' Niyet sözleri ile ifade edilir. 

  • Tekbir getirilir: 'Allah'u Ekber' denir. (Bu sırada kadınlarda eller göğüs hizasına kaldırılır ve avuç içleri hafif karşıya bakar. Erkeklerde ise, iki el kulak hizasında kaldırılır ve aynı şekilde avuç içleri hafif karşıya dönük olur.) 

  • 'Sübhaneke' Duası okunur.

  • Besmele çekilir: 'Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahirrahmanirrahim'

  • 'Fatiha Suresi' okunur.

  • Zamm-ı sure okunur: (Kur'an-ı Kerim'den en az üç ayet okunur).

  • 'Allah'u Ekber' denilir ve rükuya eğilinir. 

  • Rükuda üç defa 'Sübhane Rabbiyel Azim' denir.

  • Rükudan doğrulurken, 'Semi Allahulimen Hamide - Rabbena lekel Hamd' denir.

  • 'Allahu Ekber' denilerek secdeye gidilir. 

  • Secdedeyken üç kez, 'Subhane Rabbiyel Ala' denir.

  • “Allah’u Ekber” denir ve dizlerin üzerine oturulur. 

  • Tekrar “Allah’u Ekber” denir ve secdeye gidilir.

  • Secdedeyken üç kez “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

  • Ardından “Allah’u Ekber” diyerek 'Kıyam'a geçilir, yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

Sabah Namazı Farzında 2. Rekatın Kılınışı;

  • 'Fatiha Suresi' okunur.

  • Zamm-ı sure okunur: (Kur'an-ı Kerim'den en az üç ayet okunur).

  • 'Allah'u Ekber' denilir ve rükuya eğilinir. 

  • Rükuda üç defa 'Sübhane Rabbiyel Azim' denir.

  • Rükudan doğrulurken, 'Semi Allahulimen Hamide - Rabbena lekel Hamd' denir.

  • 'Allahu Ekber' denilerek secdeye gidilir. 

  • Secdedeyken üç kez, 'Subhane Rabbiyel Ala' denir.

  • “Allah’u Ekber” denir ve dizlerin üzerine oturulur. 

  • Tekrar “Allah’u Ekber” denir ve secdeye gidilir.

  • Secdedeyken üç kez “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

  • Dizlerin üzerine oturulur ve 'Ettahiyatü' Duası okunur.

  • 'Salli - Barik' duaları okunur.

  • 'Rabbena Atina – Rabbenağfirli' duaları okunur.

  • Başımız önce sağa ve sonra sola çevirerek selam verilir. Sağ tarafa da sol tarafa da selam verilirken “Es Selamu Aleykum ve Rahmetullah” denir.

  • Selam vermeden önce dua edebilirsiniz.

Sabah Namazında Hangi Dualar ve Sureler Okunur?

Sabah Namazında Hangi Dualar ve Sureler Okunur?

  • Sübhaneke

  • Ettehiyyatü 

  • Allahümme Salli

  • Allahümme Barik 

  • Rabbena Atina 

  • Rabbenâğfirlî

  • Kunut Duaları

  • Amentü

Sabah Namazında Okunan Sureler

  • Fatiha Suresi 

  • Zamm-ı Suresidir.

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Sabah Namazı Ne Zamana (Saat Kaça) Kadar Kılınır?

Sabah Namazı Ne Zamana (Saat Kaça) Kadar Kılınır?

İmsak vakti ile başlayan sabah namazı vakti, güneş doğana kadar devam eder. Sabah namazı, güneş doğduktan sonra kerahat vakti çıkana kadar kılınmaz. Sabah namazının kaza vakitleri ise şöyledir; 

  • Kerahet vaktinden öğle namazı vaktine kadar olan vakitte, sabah namazının farzı ve sünneti kaza edilebilir.

  • Öğle namazı vakti geçtikten sonra ise sabah namazının sadece farzı kılınarak kaza edilebilir.

Sabah Namazından Sonra Tesbihat Edilir mi?

Sabah Namazından Sonra Tesbihat Edilir mi?

Sabah namazından sonra tesbihat sünnettir. Farz namazından sonra yani, namaz tamamlandığında; dizlerin üzerinde oturarak tespih çekilir ve dua edilir.

Sabah Namazından Sonra Nasıl Tespih Çekilir ve Hangi Dualar Okunur?

Sabah Namazından Sonra Nasıl Tespih Çekilir ve Hangi Dualar Okunur?

  • 'Allahumme entesselamu ve minkesselam, tebarekte ya zel celali vel ikram.' denir. 

  • 'Alâ Rasulina salavat.' denir.

  • 'Ayetel Kürsi' okunur.

  • 'Ve huvel aliyyul aziymizul celali subhanellah' denir ve 33 defa 'Subhanallah' çekilir. 

  • 'Subhanel bagiy daime nil hamdulillah.' denir ve 33 defa 'Elhamdulillah' çekilir. 

  • 'Rabbil alemiyne teala şanuhu allahu ekber.' denir ve 33 defa 'Allahu ekber' çekilir.

  • Tespih tamamlandıktan sonra; 'Lâ ilâhe illâllahu vahdehû lâ şerike leh. Lehu`l-mulku ve lehu`l-hamdu ve huve alâ kulli şey`in kadîr' denir. 

  • 'Allahummehşurna fi zumretis salihin' denir. 

  • Dua edilir.

  • Duayı toplamak için 'El Fatiha' denir ve 'Fatiha Suresi' okunur.

Sabah Namazı ile İlgili Hadisler

Sabah Namazı ile İlgili Hadisler

  • 'Her kim sabah namazını kılarsa o kimse Allah'ın koruması altındadır.' (Müslim, Mesacid, 262.)

  • 'Allah’ın indinde en faziletli namaz cuma gününün cemaatle kılınan sabah namazıdır.' (Ebu Nuaym El-Hilye: 7/207) 

  • 'Kim sabah namazını cemaatle kılarsa, bütün gece namaz kılmış gibidir.' (Müslim)

  • 'Peygamber Efendimiz sabah namazının sünnetine diğer sünnetlerden daha çok önem vermiş ve bunun terk edilmemesini istemiştir: Düşman süvarisi kovalasa bile sabah namazının iki rekât sünnetini terketmeyin.' (Sünen-i Ebû Davud)

  • 'Sizi gece ve gündüz art arda daima takip eden melekler vardır. Sabah ve ikindi namazında toplanıyorlar. Sizinle geceleyenler gök’e yükseliyorlar. Allah-u Teâlâ onlardan daha iyi bildiği halde onlara kullarımı ne hal üzerine terkettiniz? diye sorar. Diyorlar ki: Onları biz terkederken namaz kılıyorlardı ve onlara gittiğimizde de namaz kılıyorlardı.' (Buhari Fethu’l-Bari: 2/33)

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