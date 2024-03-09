Sabah Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır? Sabah Namazı Ne Zamana Kadar Kılınır?

Müslümanların inançlarının temelini oluşturan namaz, 'Miraç' olarak kabul edilir ve İslam'ın beş şartından biridir. Beş vakit namaz kılmak, Müslümanların üzerine farz kılınmış bir ibadettir. Bu namazlar; sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerinde eda edilir. Her birinin rekat sayısı, kılınış biçimi ve okunan duaları farklıdır. Bu namazların içerisinde en erken vakti olanı sabah namazıdır. Peki sabah namazı nasıl kılınır? Sabah namazı kaç rekatten oluşur? Sabah namazı rekatlerinin kaçı sünnet, kaçı farzdır? Sabah namazında hangi dualar okunur? Sabah namazı vakti nedir, kaça kadar kılınır?

İşte sabah namazına dair tüm bu soruların yanıtları...