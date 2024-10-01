Görüş Bildir
Haberler
Seyahat
Green Card Başvurusundan Önce Bilmeniz Gerekenler! Peki Green Card Başvurusu Nasıl Yapılır?

Green Card Başvurusundan Önce Bilmeniz Gerekenler! Peki Green Card Başvurusu Nasıl Yapılır?

Amerika Birleşik Devletleri Green Card
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
01.10.2024 - 13:02

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama hakkı sağlayan yeşil kart çekilişi için başvuru heyecanı başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ABD'de çalışma ve oturma izni almak için milyonlar başvuru hazırlığına başladı. Peki, 2024 Green Card başvuruları ne zaman? Green Card başvurularında dikkat edilmesi gerekenler neler? Başvuru ücreti ödeniyor mu? 

İşte, detaylar... 

Kaynak

Green Card Başvuruları Ne Zaman?

Green Card Başvuruları Ne Zaman?

Geçtiğimiz yıl Green Card başvuru tarihleri 4 Ekim 2023 ile 7 Kasım 2023 olarak belirlenmişti. Bu yılın başvuru tarihleri henüz belirlenmemişti ki sosyal medyada başvuru tarihleri için 2 Kasım Çarşamba günü işaret edildi.

ABD'de kalıcı olarak oturma izni sağlayacak programa başvurarak Green Card sahibi olmak isteyenler, "Green Card başvurusu nasıl yapılır?" sorusuna yanıt aramaya başladılar.

ABD'de kalıcı olarak oturma izni sağlayacak programa başvurarak Green Card sahibi olmak isteyenler, "Green Card başvurusu nasıl yapılır?" sorusuna yanıt aramaya başladılar.

Başvuru sürecinde resmi internet sitesi, başvuru tarihleri, başvuru formunun doldurulması, fotoğraf yükleme ve başvuru tamamlama süreçleri ile ilgili önemli bilgiler ise X hesabı üzerinden Ali Tekin tarafından paylaşıldı. 

Green Card başvurusu için ücret ödenmeyeceğini hatırlatan Tekin, başvuru aşamalarını da detaylı bir şekilde anlattı. İşte, Green Card başvurusundan önce bilmeniz gerekenler. 👇

Kimse şansınızı artıramaz. Fakat yapmanız gereken bazı doğrular var! 👇

Kimse şansınızı artıramaz. Fakat yapmanız gereken bazı doğrular var! 👇
twitter.com

Green Card Başvurusu Nereden Yapılır? Para Ödenir mi?

Green Card Başvurusu Nereden Yapılır? Para Ödenir mi?
twitter.com

Green Card Başvuru Formunu Doldururken Dikkat Edilmesi Gerekenler 👇

Green Card Başvuru Formunu Doldururken Dikkat Edilmesi Gerekenler 👇
twitter.com

Green Card'da "Pasaport zorunluluğu kaldırıldı."

Green Card'da "Pasaport zorunluluğu kaldırıldı."
twitter.com

Türkiye'dekinden farklı: "Ay/ Gün Yıl dizilimine dikkat" 👇

Türkiye'dekinden farklı: "Ay/ Gün Yıl dizilimine dikkat" 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Green Card başvurusuna fotoğraf yüklerken ise bunlara dikkat edin 👇

Green Card başvurusuna fotoğraf yüklerken ise bunlara dikkat edin 👇
twitter.com

Fotoğraf ölçüsü 600x600 olmalı 👇

Fotoğraf ölçüsü 600x600 olmalı 👇
twitter.com

İletişim için E-postanın doğruluğu önemli! 👇

İletişim için E-postanın doğruluğu önemli! 👇
twitter.com

"Green Card başvurusu yapabilmeniz için en az lise mezunu olmanız gerekiyor." 👇

"Green Card başvurusu yapabilmeniz için en az lise mezunu olmanız gerekiyor." 👇
twitter.com

Lise mezunu değilseniz, bu kez de bazı sertifikalarınız olması gerekiyor. 👇

Lise mezunu değilseniz, bu kez de bazı sertifikalarınız olması gerekiyor. 👇
twitter.com

Evliyseniz, eşinizin bilgilerini de gerekiyor. 👇

Evliyseniz, eşinizin bilgilerini de gerekiyor. 👇
twitter.com

"Çocuk kısmına 21 yaş altı evlenmemiş çocuk bilgisi girebilirsiniz." 👇

"Çocuk kısmına 21 yaş altı evlenmemiş çocuk bilgisi girebilirsiniz." 👇
twitter.com

Green Card Başvurusu Hata Verirse Ne Yapmalı?

Green Card Başvurusu Hata Verirse Ne Yapmalı?
twitter.com

Peki Green Card Başvurusunun Başarılı Olduğunu Nasıl Anlarsınız?

Peki Green Card Başvurusunun Başarılı Olduğunu Nasıl Anlarsınız?
twitter.com

Mutlaka kaydedin: “Confirmation Number”

İlginizi Çekebilir

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın