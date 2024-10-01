Green Card Başvurusundan Önce Bilmeniz Gerekenler! Peki Green Card Başvurusu Nasıl Yapılır?

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama hakkı sağlayan yeşil kart çekilişi için başvuru heyecanı başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ABD'de çalışma ve oturma izni almak için milyonlar başvuru hazırlığına başladı. Peki, 2024 Green Card başvuruları ne zaman? Green Card başvurularında dikkat edilmesi gerekenler neler? Başvuru ücreti ödeniyor mu?

İşte, detaylar...

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