Dünya Bu Hafta Sonu "İkinci Ay"ı Yakalayacak! İşte Mini Ay Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Ay, Dünya'nın üzerindeki gece gökyüzüne en az ayın yarısı boyunca hakim olsa da, 2024 PT5 ortalama bir gökyüzü gözlemcisi tarafından gözlemlenemez. Ancak profesyonel gökbilimciler bu geçici hizalanmanın bazı görüntülerini yakalayabilirler.

Bunun başlıca nedeni, iki gövde arasındaki büyük boyut farkıdır. Ay'ın çapı 2.159 mil (3.475 km) iken, 2024 PT5'in sadece 37 fit genişliğinde olduğu tahmin ediliyor. Bu, Ay'ın, asteroit 2024 PT5'ten tam 308.108 kat daha geniş olduğu anlamına geliyor.