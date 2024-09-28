Dünya Bu Hafta Sonu "İkinci Ay"ı Yakalayacak! İşte Mini Ay Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Dünya Bu Hafta Sonu "İkinci Ay"ı Yakalayacak! İşte Mini Ay Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Kaynak: https://www.space.com/earth-will-capt...
Bilim insanları, bu hafta sonundan itibaren neredeyse iki ay boyunca alışılmışın dışında bir astronomik olaya tanıklık edeceğimizi duyurdu. NASA tarafından yapılan açıklamaya göre, Dünya'nın çevresinde iki ay dolacak! Tüm dünya şimdiden gözünü 'Mini ay'a çevirdi.
İşte, detaylar...
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Dünya, bu hafta sonu kısa süreliğine "ikinci bir ay" yakalayacak: "Mini Ay"
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Dünya'nın ikinci bir aya sahip olması fikri biraz garip gelebilir. Oysa bu tür yerçekimi yakalamaları oldukça sık görülür.
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