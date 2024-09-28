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Dünya Bu Hafta Sonu "İkinci Ay"ı Yakalayacak! İşte Mini Ay Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Dünya Bu Hafta Sonu "İkinci Ay"ı Yakalayacak! İşte Mini Ay Hakkında Bilmeniz Gerekenler

NASA
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
29.09.2024 - 01:06 Son Güncelleme: 29.09.2024 - 01:26

Bilim insanları, bu hafta sonundan itibaren neredeyse iki ay boyunca alışılmışın dışında bir astronomik olaya tanıklık edeceğimizi duyurdu. NASA tarafından yapılan açıklamaya göre, Dünya'nın çevresinde iki ay dolacak! Tüm dünya şimdiden gözünü 'Mini ay'a çevirdi. 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.space.com/earth-will-capt...
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Dünya, bu hafta sonu kısa süreliğine "ikinci bir ay" yakalayacak: "Mini Ay"

Dünya, bu hafta sonu kısa süreliğine "ikinci bir ay" yakalayacak: "Mini Ay"

NASA'nın bilim insanları, Dünya'nın 29 Eylül 2024 Pazar gününden itibaren 'mini ay' olarak adlandırılan bir asteroit yakalayacağını tahmin ediyor. 

Bir süreliğine Dünyamıza ikinci bir ay olacak bu küçük asteroit, çoğunlukla Dünya'yı takip eden bir asteroit kuşağından geliyor ve '2024 PT5' olarak isimlendiriliyor.

Mini Ay Ne Zamana Kadar "İkinci Ay" Olacak?

Mini Ay Ne Zamana Kadar "İkinci Ay" Olacak?

Gezegenimizin ana uydusu olan Ay, yaklaşık 4 milyar yıldır Dünya'nın etrafında dönüyor. Mini ay ise kısa bir süre Dünya'nın etrafında kalacak.

Universidad Complutense de Madrid profesörü Carlos de la Fuente Marcos Çarşamba günü Space.com'a yaptığı açıklamada, NASA'nın Jet Propulsion Laboratory Horizons sisteminden alınan son verilere göre mini ayın yakalanma sürecini ele aldı. Marcos'a göre bu geçici uydu yakalaması 29 Eylül 2024'te başlayacak ve 25 Kasım 2024'te sona erecek.

"Mini Ay" ile Gerçek Ay Arasındaki Fark Ne?

"Mini Ay" ile Gerçek Ay Arasındaki Fark Ne?

Ay, Dünya'nın üzerindeki gece gökyüzüne en az ayın yarısı boyunca hakim olsa da, 2024 PT5 ortalama bir gökyüzü gözlemcisi tarafından gözlemlenemez. Ancak profesyonel gökbilimciler bu geçici hizalanmanın bazı görüntülerini yakalayabilirler.

Bunun başlıca nedeni, iki gövde arasındaki büyük boyut farkıdır. Ay'ın çapı 2.159 mil (3.475 km) iken, 2024 PT5'in sadece 37 fit genişliğinde olduğu tahmin ediliyor. Bu, Ay'ın, asteroit 2024 PT5'ten tam 308.108 kat daha geniş olduğu anlamına geliyor.

Mini Ay Gözle Görülebilecek mi?

Mini Ay Gözle Görülebilecek mi?

Ne yazık ki mini ayı çıplak gözle görmek mümkün olmayacak. Bu eşsiz olayı gözlemlemek için profesyonel ekipman gerekecek. Mini ayı gözlemlemek için en az 30 inç çapında bir teleskop ve bir CCD veya CMOS dedektörü gerekecek.

Dünya'nın ikinci bir aya sahip olması fikri biraz garip gelebilir. Oysa bu tür yerçekimi yakalamaları oldukça sık görülür.

Dünya'nın ikinci bir aya sahip olması fikri biraz garip gelebilir. Oysa bu tür yerçekimi yakalamaları oldukça sık görülür.

Dünya'yı ziyaret edecek olan bu gök cismi ise Arjuna adı verilen bir asteroit kuşağına ait. Bu kuşak, Dünya'nın yörüngesine benzer yörüngelerde hareket eden ve güneşe ortalama 93 milyon mil (150 milyon kilometre) uzaklıkta bulunan uzay taşlarından oluşuyor.

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Mini Ay, Dünya etrafında tam bir tur bile tamamlamayacak!

Mini Ay, Dünya etrafında tam bir tur bile tamamlamayacak!

Arjuna asteroit kuşağından bazı nesneler, Dünya'ya yaklaşık 2,8 milyon mil (4,5 milyon kilometre) yakın mesafeden ve saatte 2.200 milden (3.540 km/s) daha düşük hızla yaklaşabilir. Ancak, 2024 PT5 asteroiti, Dünya etrafında tam bir yörünge oluşturmayacak.

Dünya'nın etrafında kısa bir süre döndükten sonra, 2024 PT5 asteroiti, Arjuna asteroit ailesinin bir parçası olarak Güneş'in etrafında dönmeye devam edecek.

2024 PT5 ilk de değil: Dünya daha önce başka asteroidleri de yakalanıp mini bir aya dönüştürdü!

2024 PT5 ilk de değil: Dünya daha önce başka asteroidleri de yakalanıp mini bir aya dönüştürdü!

Bilim insanları daha önce de yaklaşık bir hafta süren ve 10 yılda birkaç kez meydana geldiği düşünülen bir tür asteroit yakalama olayı belgelediler. Öte yandan, haftalar yerine yıllar boyunca sürebilen ve yakalanan asteroitlerin Dünya'nın bir veya daha fazla tam yörüngesini tamamlamasına yol açan iki önceki daha nadir 'uzun süreli yakalama' olayını da biliyoruz.

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