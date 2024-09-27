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Bir Asırdır Varsayılan Hücre Keşfedildi! Kronik Hastalıkların Tedavi Yaklaşımlarını Değiştirebilir!

Bir Asırdır Varsayılan Hücre Keşfedildi! Kronik Hastalıkların Tedavi Yaklaşımlarını Değiştirebilir!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
27.09.2024 - 13:44

Avustralyalı bilim insanları, memeli vücudunun nasıl iyileştiğine dair anlayışımızdaki büyük boşluğu dolduran bir keşifte bulundular! Bir asırdan uzun zamandır var olduğuna inanılan hücre türü sonunda ortaya çıktı: 'EndoMac progenitörleri'. Acaba bu umut vaat eden keşif ile hücrenin potansiyeli bilim dünyasında nasıl bir rüzgar estirecek? 

İşte, detaylar...

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Bilim insanları bir asırdan uzun bir süredir memeli vücudunun nasıl iyileştiğine dair anlayışımızdaki büyük boşluğu doldurmaya çalışıyorlardı. 9 yıl süren keşif süreci sonunda, iyileşmede kilit bir rol oynayan hücre türü keşfedildi!

Bilim insanları bir asırdan uzun bir süredir memeli vücudunun nasıl iyileştiğine dair anlayışımızdaki büyük boşluğu doldurmaya çalışıyorlardı. 9 yıl süren keşif süreci sonunda, iyileşmede kilit bir rol oynayan hücre türü keşfedildi!

Nature Communications dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, Avustralyalı araştırmacılarının keşfettiği bu hücre türü, yetişkin farelerin aortunda bulundu. Ve 'EndoMac progenitörleri' olarak adlandırıldı.

Hücre, vücutta kan damarlarının büyümesine yardımcı oluyor! Böylece yaralanma veya zayıf kan akışı durumunda aktive olup hızla genişliyorlar.

Hücre, vücutta kan damarlarının büyümesine yardımcı oluyor! Böylece yaralanma veya zayıf kan akışı durumunda aktive olup hızla genişliyorlar.
www.drmustafaguler.com

Güney Avustralya Sağlık ve Tıbbi Araştırma Enstitüsü'nden (SAHMRI) tıp bilimci Sanuri Liyanage ve ekibi, bu hücreleri farelerden izole ettiler. Bu sayede laboratuvarda kültüre aldılar ve koloniler oluşturdular.

Hücre kolonileri, diyabetik fare modellerini iyileştirdi!

Hücre kolonileri, diyabetik fare modellerini iyileştirdi!

Laboratuvar ortamında oluşturulan koloni, diyabetik fare modellerine enjekte edildi. Bu hücre kolonilerinin yara iyileşmesini önemli ölçüde hızlandırdığı görüldü!

Şimdi hücrelerin nasıl çalıştığını anlamak için, makrofajların rolüne bakmak gerekiyor!

Şimdi hücrelerin nasıl çalıştığını anlamak için, makrofajların rolüne bakmak gerekiyor!

Makrofajlar, embriyonun ilk bağışıklık hücrelerini oluşturur ve gelişim için hayati öneme sahip. Yetişkinlik döneminde, 'memeli vücudundaki çoğu doku, bu erken aşamada üretilen makrofajları içerir. Bu hücreler, doğumdan sonra kendilerini yenileyerek taze kalır ve patojenleri yutmaya hazır olurlar.'

Bir asır önce, memelilerin kanında dolaşan kök hücrelerin, vücudun çeşitli dokularında yaşayan popülasyonu yenileyerek yeni makrofajlar üretebileceğini varsayan bilim insanları yeni keşifler ile teoriler geliştiriyorlar.

Bir asır önce, memelilerin kanında dolaşan kök hücrelerin, vücudun çeşitli dokularında yaşayan popülasyonu yenileyerek yeni makrofajlar üretebileceğini varsayan bilim insanları yeni keşifler ile teoriler geliştiriyorlar.

Yeni araştırmalar, bu kök hücrelerin aslında sadece birkaç dokuyla sınırlı olduğunu gösteriyor. Artık bazı bilim insanları, 'yetişkinlikte yeni makrofajların, doğumdan çok önce vücutta yerleşmiş ve keşfedilmemiş kök hücrelerden doğduğundan şüpheleniyorlar.'

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Tüm bu teoriler henüz tartışılıyor olsa da, Avustralya'daki son fare çalışmaları, bu görüşü destekliyor.

Tüm bu teoriler henüz tartışılıyor olsa da, Avustralya'daki son fare çalışmaları, bu görüşü destekliyor.

Bulgular, embriyonik progenitor hücrelerin erken gelişim sırasında kalbin aortuna ekildiğini ve fareler yaşlandıkça, bu dolaşan kök hücrelerin dokuya yeni makrofajlar soktuğunu gösteriyor.

Haliyle araştırmacılar bu ilk bulgulara göre, 'EndoMac progenitor hücrelerinin 'isim etiketleri' olmadığı için bağışıklık sisteminin yabancı maddeye saldırması korkusu olmadan nakledilebileceklerini' belirtiyorlar!

Şimdi, ekip insan aortunda benzer bir hücrenin olup olmadığı araştırılacak!

Şimdi, ekip insan aortunda benzer bir hücrenin olup olmadığı araştırılacak!

İlk sonuçlar ise bu hücrelerin kronik yaralardan muzdarip hastalar için tedavi yaklaşımlarını değiştirebileceğini gösteriyor.

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