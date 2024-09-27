Bir Asırdır Varsayılan Hücre Keşfedildi! Kronik Hastalıkların Tedavi Yaklaşımlarını Değiştirebilir!
Bir Asırdır Varsayılan Hücre Keşfedildi! Kronik Hastalıkların Tedavi Yaklaşımlarını Değiştirebilir!
Avustralyalı bilim insanları, memeli vücudunun nasıl iyileştiğine dair anlayışımızdaki büyük boşluğu dolduran bir keşifte bulundular! Bir asırdan uzun zamandır var olduğuna inanılan hücre türü sonunda ortaya çıktı: 'EndoMac progenitörleri'. Acaba bu umut vaat eden keşif ile hücrenin potansiyeli bilim dünyasında nasıl bir rüzgar estirecek?
İşte, detaylar...
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Bilim insanları bir asırdan uzun bir süredir memeli vücudunun nasıl iyileştiğine dair anlayışımızdaki büyük boşluğu doldurmaya çalışıyorlardı. 9 yıl süren keşif süreci sonunda, iyileşmede kilit bir rol oynayan hücre türü keşfedildi!
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Hücre, vücutta kan damarlarının büyümesine yardımcı oluyor! Böylece yaralanma veya zayıf kan akışı durumunda aktive olup hızla genişliyorlar.
Hücre kolonileri, diyabetik fare modellerini iyileştirdi!
Şimdi hücrelerin nasıl çalıştığını anlamak için, makrofajların rolüne bakmak gerekiyor!
Bir asır önce, memelilerin kanında dolaşan kök hücrelerin, vücudun çeşitli dokularında yaşayan popülasyonu yenileyerek yeni makrofajlar üretebileceğini varsayan bilim insanları yeni keşifler ile teoriler geliştiriyorlar.
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Tüm bu teoriler henüz tartışılıyor olsa da, Avustralya'daki son fare çalışmaları, bu görüşü destekliyor.
Şimdi, ekip insan aortunda benzer bir hücrenin olup olmadığı araştırılacak!
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