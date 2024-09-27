Bir Asırdır Varsayılan Hücre Keşfedildi! Kronik Hastalıkların Tedavi Yaklaşımlarını Değiştirebilir!

Avustralyalı bilim insanları, memeli vücudunun nasıl iyileştiğine dair anlayışımızdaki büyük boşluğu dolduran bir keşifte bulundular! Bir asırdan uzun zamandır var olduğuna inanılan hücre türü sonunda ortaya çıktı: 'EndoMac progenitörleri'. Acaba bu umut vaat eden keşif ile hücrenin potansiyeli bilim dünyasında nasıl bir rüzgar estirecek?

İşte, detaylar...

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