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Sır Gibi Saklanan UFO'dan İlk Görüntüler! ABD Savaş Uçağı Tarafından Düşürülmeden Önce Kanada Üzerinde Uçtu

Sır Gibi Saklanan UFO'dan İlk Görüntüler! ABD Savaş Uçağı Tarafından Düşürülmeden Önce Kanada Üzerinde Uçtu

NASA UFO UZAYLI
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
26.09.2024 - 11:21

2023 yılında Alaska semalarında bir UFO'nun, Amerikan savaş uçağı tarafından düşürüldüğü iddia edildi. İddiaların ardından uzun bir süre 'silindirik' bir şekle sahip olduğu ifade edilen UFO'ya ait görüntüler yayınlanmadı. Kanada'nın Yukon bölgesi üzerinde görülen bu nesne hakkındaki belirsizlikler sürerken, beklenen görüntüler geldi. 

İşte, düşürülen UFO'nun ilk görüntüleri...

Kaynak: https://media-cldnry.s-nbcnews.com/im...
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Önce şüpheli balon olarak tanımlandı. Daha sonra UFO olduğu belli oldu!

Önce şüpheli balon olarak tanımlandı. Daha sonra UFO olduğu belli oldu!

CTVNews'in haberine göre, bulanık ve yeşil tonlu görüntü, 2023 Şubat'ında Kanada'nın 40.000 fit üzerinde 'silindir şeklinde' bir 'şüpheli balon' olarak tanımlanan UFO'yu yakaladı. Görüntüyü elde etmek için CTVNews, Kanada Ulusal Savunma Bakanlığı'na bilgi talebinde bulundu.

Amerikan F22 savaş uçağı ise bu nesneyi ilk kez Alaska üzerinde uçarken tespit etti!

Amerikan F22 savaş uçağı ise bu nesneyi ilk kez Alaska üzerinde uçarken tespit etti!

10 Şubat ile 12 Şubat arasında, sırasıyla Alaska, Yukon ve Huron Gölü üzerinde uçarken görüntülenen 3 nesne tespit edildi. Amerikan F22 savaş uçağı Alaska üzerinde uçan UFO'yu 11 Şubat 2023 tarihinde gökyüzünden düşürdü.

UFO, Kanada hava sahasına girdiğinde hem Amerikan hem de Kanada yetkilileri tarafından tekrar izlenmeye başlandı!

UFO, Kanada hava sahasına girdiğinde hem Amerikan hem de Kanada yetkilileri tarafından tekrar izlenmeye başlandı!

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 16.50'den hemen sonra düşürme emrini verdi. Daha önce 'metalik bir balon taşıyan küçük bir nesne' olarak tanımlanan UFO, Kuzey Amerika semalarında tanımlanamayan nesnelerle ilgili üç olaydan birinde görüldü.

Kanada hükümeti, Yukon UFO'sunun fotoğrafını yayınlamaya hazır olduğunu belirtti. Hükümet görüntülerin sınıflandırmasını kaldırdı ve halkın görmesini onayladı. Ancak bu plan kısa sürede iptal edildi.

Kanada hükümeti, Yukon UFO'sunun fotoğrafını yayınlamaya hazır olduğunu belirtti. Hükümet görüntülerin sınıflandırmasını kaldırdı ve halkın görmesini onayladı. Ancak bu plan kısa sürede iptal edildi.

Kanada askeri liderlerinin 15 Şubat 2023 tarihli bir e-postasında 'Yayınlanması onaylanan bir görüntü ektedir. Size daha iyisini göndermek için araştırma yapıyoruz.' ifadesini kullandığı belirtildi.

Kamu işleri bakan yardımcısı vekili ise görüntünün yayınlanıp yayınlanmaması gerektiğini sorgularken dikkat çeken bir uyarıda bulundu: "Daha fazla soru/karışıklığa yol açabilir."

Kamu işleri bakan yardımcısı vekili ise görüntünün yayınlanıp yayınlanmaması gerektiğini sorgularken dikkat çeken bir uyarıda bulundu: "Daha fazla soru/karışıklığa yol açabilir."

Yetkili, 'Görüntü yayınlanırsa, [Kanada Silahlı Kuvvetleri] sosyal medya hesapları aracılığıyla yayınlanacak. Mevcut kamu ortamı ve nesnenin zararsız olduğu yönündeki açıklamalar göz önüne alındığında, görüntünün yayınlanması, gönderiye eşlik edecek metin ne olursa olsun daha fazla soru/karışıklığa yol açabilir.' şeklinde yazdı.

Daha sonra Kanada bakanlığının 'ABD'nin katılımına bağlı olarak' yayınlanmasını beklemesi önerildi ve bu da fotoğrafın 1.5 yıldan fazla bir süre kamuya açıklanmamasına neden oldu.

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Amerikan Başkanı Biden, üç nesnenin düşürüldüğünü doğruladı ancak "Çin'in casus balon programıyla ilgili olduklarına veya başka bir ülkeye ait gözetleme araçları olduklarına dair bir öneri olmadığını" belirtti.

Amerikan Başkanı Biden, üç nesnenin düşürüldüğünü doğruladı ancak "Çin'in casus balon programıyla ilgili olduklarına veya başka bir ülkeye ait gözetleme araçları olduklarına dair bir öneri olmadığını" belirtti.

New York Post'un haberine göre, bu açıklamada 4 Şubat'ta tespit edilen Çin'in casus balon programına işaret edildi. Böylece üç nesnenin enkazları için bir süre aramalar yapıldı. Fakat hem Kanada Atlı Polisi hem de ABD, birkaç gün sonra bu çalışmalarına son verdi. Arama çalışmalarının durdurulmasına ilişkin kararın sebepleri arasında, kötü hava koşulları ve enkaz alanlarının bulunma ihtimalinin düşük olması yer aldı.

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