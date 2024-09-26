Sır Gibi Saklanan UFO'dan İlk Görüntüler! ABD Savaş Uçağı Tarafından Düşürülmeden Önce Kanada Üzerinde Uçtu

Yetkili, 'Görüntü yayınlanırsa, [Kanada Silahlı Kuvvetleri] sosyal medya hesapları aracılığıyla yayınlanacak. Mevcut kamu ortamı ve nesnenin zararsız olduğu yönündeki açıklamalar göz önüne alındığında, görüntünün yayınlanması, gönderiye eşlik edecek metin ne olursa olsun daha fazla soru/karışıklığa yol açabilir.' şeklinde yazdı.

Daha sonra Kanada bakanlığının 'ABD'nin katılımına bağlı olarak' yayınlanmasını beklemesi önerildi ve bu da fotoğrafın 1.5 yıldan fazla bir süre kamuya açıklanmamasına neden oldu.