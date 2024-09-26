Sır Gibi Saklanan UFO'dan İlk Görüntüler! ABD Savaş Uçağı Tarafından Düşürülmeden Önce Kanada Üzerinde Uçtu
Sır Gibi Saklanan UFO'dan İlk Görüntüler! ABD Savaş Uçağı Tarafından Düşürülmeden Önce Kanada Üzerinde Uçtu
Kaynak: https://media-cldnry.s-nbcnews.com/im...
2023 yılında Alaska semalarında bir UFO'nun, Amerikan savaş uçağı tarafından düşürüldüğü iddia edildi. İddiaların ardından uzun bir süre 'silindirik' bir şekle sahip olduğu ifade edilen UFO'ya ait görüntüler yayınlanmadı. Kanada'nın Yukon bölgesi üzerinde görülen bu nesne hakkındaki belirsizlikler sürerken, beklenen görüntüler geldi.
İşte, düşürülen UFO'nun ilk görüntüleri...
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Önce şüpheli balon olarak tanımlandı. Daha sonra UFO olduğu belli oldu!
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Amerikan F22 savaş uçağı ise bu nesneyi ilk kez Alaska üzerinde uçarken tespit etti!
UFO, Kanada hava sahasına girdiğinde hem Amerikan hem de Kanada yetkilileri tarafından tekrar izlenmeye başlandı!
Kanada hükümeti, Yukon UFO'sunun fotoğrafını yayınlamaya hazır olduğunu belirtti. Hükümet görüntülerin sınıflandırmasını kaldırdı ve halkın görmesini onayladı. Ancak bu plan kısa sürede iptal edildi.
Kamu işleri bakan yardımcısı vekili ise görüntünün yayınlanıp yayınlanmaması gerektiğini sorgularken dikkat çeken bir uyarıda bulundu: "Daha fazla soru/karışıklığa yol açabilir."
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Amerikan Başkanı Biden, üç nesnenin düşürüldüğünü doğruladı ancak "Çin'in casus balon programıyla ilgili olduklarına veya başka bir ülkeye ait gözetleme araçları olduklarına dair bir öneri olmadığını" belirtti.
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