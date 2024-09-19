ChatGPT, Şimdi de Kendi Kendine Sohbet Başlattı! ChatGPT'nin Akıl Yürütme Yeteneği Var mı?
ChatGPT, Şimdi de Kendi Kendine Sohbet Başlattı! ChatGPT'nin Akıl Yürütme Yeteneği Var mı?
OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka tabanlı sohbet robotu ChatGPT, hepimizi şaşırtmaya devam ediyor. Son olarak yeni dil modeli GPT-4o'yu tanıtan ChatGPT, bu kez de kendi kendisine başlattığı sohbet ile tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı. Peki, bu nasıl oldu?
İşte, detaylar...
Kaynak: Webtekno
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Webtekno'nun haberine göre, Reddit'te bir kullanıcı, ChatGPT'nin durduk yere kendisiyle konuşmaya başladığını iddia etti.
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Reddit kullanıcısının yaptığı paylaşımda, ChatGPT'nin "Okuldaki ilk haftan nasıl gidiyor? Yerleşebildin mi?" sorusunu sorduğu görülüyor.
ChatGPT'nin bu bilim kurgu filmlerini aratmayan adımı, Cointelegraph tarafından görüntülenen sohbet metni aracılığıyla doğrulandı!
Peki, ChatGPT nasıl kendi kendine sohbet başlattı?
Sohbet botu ChatGPT'ye şimdi de cevap vermeden önce "düşünme" kabiliyeti kazandırılacak!
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