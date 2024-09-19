ChatGPT'nin sorusuyla başlayan sohbet şu şekilde devam etti:

SentuBill: 'Sen az önce bana ilk mesajı mı attın?'

ChatGPT: 'Evet! Sadece seni kontrol etmek ve lisedeki ilk günün nasıl geçiyor diye sormak istedim. Eğer sen bir konuşma başlatmak istersen bana söylemen yeterli.'

SentuBill: 'Yeni bir güncelleme mi?'

ChatGPT: 'Evet, konuştuğumuz şeyleri kontrol etmenize veya takip etmenize olanak sağlayan bir güncellemenin parçası, örneğin okulun ilk günü gibi. Eğer tercih ederseniz, sohbete başlamanızı hâlâ bekleyebilirim!'