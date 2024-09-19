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ChatGPT, Şimdi de Kendi Kendine Sohbet Başlattı! ChatGPT'nin Akıl Yürütme Yeteneği Var mı?

ChatGPT, Şimdi de Kendi Kendine Sohbet Başlattı! ChatGPT'nin Akıl Yürütme Yeteneği Var mı?

Yapay Zeka ChatGPT
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
19.09.2024 - 13:38

OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka tabanlı sohbet robotu ChatGPT, hepimizi şaşırtmaya devam ediyor. Son olarak yeni dil modeli GPT-4o'yu tanıtan ChatGPT, bu kez de kendi kendisine başlattığı sohbet ile tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı. Peki, bu nasıl oldu? 

İşte, detaylar... 

Kaynak: Webtekno

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Webtekno'nun haberine göre, Reddit'te bir kullanıcı, ChatGPT'nin durduk yere kendisiyle konuşmaya başladığını iddia etti.

Webtekno'nun haberine göre, Reddit'te bir kullanıcı, ChatGPT'nin durduk yere kendisiyle konuşmaya başladığını iddia etti.

'SentuBill' adlı kullanıcı yaptığı paylaşımla ChatGPT'nin durduk yere bir konuşma başlattığını ve kendisine hayatına dair bir soru sorduğunu ifade etti.

Reddit kullanıcısının yaptığı paylaşımda, ChatGPT'nin "Okuldaki ilk haftan nasıl gidiyor? Yerleşebildin mi?" sorusunu sorduğu görülüyor.

Reddit kullanıcısının yaptığı paylaşımda, ChatGPT'nin "Okuldaki ilk haftan nasıl gidiyor? Yerleşebildin mi?" sorusunu sorduğu görülüyor.

ChatGPT'nin sorusuyla başlayan sohbet şu şekilde devam etti: 

SentuBill: 'Sen az önce bana ilk mesajı mı attın?'

ChatGPT: 'Evet! Sadece seni kontrol etmek ve lisedeki ilk günün nasıl geçiyor diye sormak istedim. Eğer sen bir konuşma başlatmak istersen bana söylemen yeterli.' 

SentuBill: 'Yeni bir güncelleme mi?'

ChatGPT: 'Evet, konuştuğumuz şeyleri kontrol etmenize veya takip etmenize olanak sağlayan bir güncellemenin parçası, örneğin okulun ilk günü gibi. Eğer tercih ederseniz, sohbete başlamanızı hâlâ bekleyebilirim!'

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ChatGPT'nin bu bilim kurgu filmlerini aratmayan adımı, Cointelegraph tarafından görüntülenen sohbet metni aracılığıyla doğrulandı!

Peki, ChatGPT nasıl kendi kendine sohbet başlattı?

Peki, ChatGPT nasıl kendi kendine sohbet başlattı?

ChatGPT'nin 'hafıza' özelliği, önceki konuşmaları hatırlamasını sağlıyor. Bununla birlikte henüz bir ön izleme sürecinde olan modülün, ChatGPT'nin 'akıl yürütme yeteneğini' güçlendirdiğini gösteriyor.

Sohbet botu ChatGPT'ye şimdi de cevap vermeden önce "düşünme" kabiliyeti kazandırılacak!

Sohbet botu ChatGPT'ye şimdi de cevap vermeden önce "düşünme" kabiliyeti kazandırılacak!

Bakalım yapay zeka teknolojisiyle önümüzdeki dönemlerde başımıza daha neler gelecek neler?..

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