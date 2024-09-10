Tıpta Umut Verici Gelişme! Dünyada İlk Tam Göz Nakli Yapılan Hastanın Gözü Artık Işığa Tepki Veriyor!

Henüz James gözünde herhangi bir ışık algılamıyor. Fakat 'oftalmik değerlendirmelerin birkaç potansiyel olarak olumlu bulgu gösterdi' gözdeki basınç normal aralıkta, kan akışı iyi olmaya devam ediyor ve retinanın yapısının bir kısmı korundu.

En heyecan verici gelişme ise retinanın kendisinin ışığa bir miktar tepki vermesi!