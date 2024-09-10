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Tıpta Umut Verici Gelişme! Dünyada İlk Tam Göz Nakli Yapılan Hastanın Gözü Artık Işığa Tepki Veriyor!

Tıpta Umut Verici Gelişme! Dünyada İlk Tam Göz Nakli Yapılan Hastanın Gözü Artık Işığa Tepki Veriyor!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
10.09.2024 - 11:14

Arkansas'tan 46 yaşındaki asker emeklisi Aaron James, Haziran 2021'de geçirdiği kaza sonucunda sol gözünü ve göz kapağını, burnunu, dudaklarını ve yüz dokusunun büyük bir bölümünü kaybetmişti. Dünyanın ilk tam göz ve kısmi yüz naklini gerçekleştiren doktorlar, bir yıl sonra James'in umut vaat eden ilerlemesiyle tıp tarihine geçtiler: Göz artık ışığa tepki veriyor! 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.iflscience.com/worlds-fir...
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Arkansas'tan 46 yaşındaki asker emeklisi Aaron James, 2021 yılının Haziran ayında, çalıştığı yüksek voltajlı elektrik hattında neredeyse hayatına mal olacak büyük bir kaza geçirdi.

Arkansas'tan 46 yaşındaki asker emeklisi Aaron James, 2021 yılının Haziran ayında, çalıştığı yüksek voltajlı elektrik hattında neredeyse hayatına mal olacak büyük bir kaza geçirdi.

Kaza sonucunda sol gözünü ve göz kapağını, burnunu, dudaklarını ve yüz dokusunun büyük bir bölümünü kaybeden James, cilt greftleri ve kurtarılamayacak kadar ciddi şekilde hasar görmüştü. Bu nedenle James, ağrıya neden olan göz küresinin çıkarılması da dahil olmak üzere geleneksel bir rekonstrüksiyon geçirdi.

James iyileşti ama burun kanallarındaki yara izleri ve hasarlar nedeniyle yaşamında önemli zorluklar devam etti. New York Üniversitesi’ne bağlı Langone Health Tıp Merkezi’ndeki sağlık ekibi, duruma hem göz nakli hem de kısmi yüz nakli ile tarihi bir müdahalede bulundu.

James iyileşti ama burun kanallarındaki yara izleri ve hasarlar nedeniyle yaşamında önemli zorluklar devam etti. New York Üniversitesi’ne bağlı Langone Health Tıp Merkezi’ndeki sağlık ekibi, duruma hem göz nakli hem de kısmi yüz nakli ile tarihi bir müdahalede bulundu.

James, bunun deneysel bir prosedür olduğunu biliyordu. Doktorlar, gözünün büyük ihtimalle asla görme yeteneği kazanamayacağını düşünüyorlardı. Çalışan sağ gözün zarar görme riski ve ömür boyu bağışıklık baskılanması gibi pek çok faktör dikkatlice düşünüldükten sonra uygun bir donör belirlenerek Mayıs 2023'te beklenen ameliyat gerçekleştirildi.

5 ay sonraki ilk ilerleme raporu heyecan vericiydi: "Harika bir kan akışı gösteren bir retina ile eşleştirilmişti"

5 ay sonraki ilk ilerleme raporu heyecan vericiydi: "Harika bir kan akışı gösteren bir retina ile eşleştirilmişti"

James, bağışıklık reddi olmadan iyi bir şekilde iyileşti nakil cerrahı Bruce E. Gelb'in ilk açıklaması 'Gözde gördüğümüz ilerleme olağanüstü, özellikle de işlemden beş ay sonra harika bir kan akışı gösteren bir retina ile eşleştirilmiş canlı bir korneamız olduğunu düşünürsek.' şeklindeydi.

Ameliyatın üzerinden 1 yıl geçti: Nakledilen göz artık ışığa tepki veriyor!

Ameliyatın üzerinden 1 yıl geçti: Nakledilen göz artık ışığa tepki veriyor!

Henüz James gözünde herhangi bir ışık algılamıyor. Fakat 'oftalmik değerlendirmelerin birkaç potansiyel olarak olumlu bulgu gösterdi' gözdeki basınç normal aralıkta, kan akışı iyi olmaya devam ediyor ve retinanın yapısının bir kısmı korundu. 

En heyecan verici gelişme ise retinanın kendisinin ışığa bir miktar tepki vermesi!

Dr. Eduardo D. Rodriguez ise "Birçok uzman burada olacağımızı bile düşünmüyordu, ancak bağışıklık reddi olmadan bir gözü başarıyla nakletti ve koruduk." açıklamasında bulundu.

Dr. Eduardo D. Rodriguez ise "Birçok uzman burada olacağımızı bile düşünmüyordu, ancak bağışıklık reddi olmadan bir gözü başarıyla nakletti ve koruduk." açıklamasında bulundu.

Görme restorasyonu henüz mümkün olmasa da gelecek için hedef olmaya devam ediyor. 

Dr. Rodriguez, Journal of the American Medical Association'da yayınlanan çalışmada 'Şimdi, bir sonraki zorluk görmenin nasıl geri kazanılacağını anlamak. Bu araştırmayı, benzersiz araçlar ve en iyi terapilerle bu keşifleri hızlandırmak için akademi genelinde iş birliği içinde sürdürmeyi dört gözle bekliyorum' dedi.

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