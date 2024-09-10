Tıpta Umut Verici Gelişme! Dünyada İlk Tam Göz Nakli Yapılan Hastanın Gözü Artık Işığa Tepki Veriyor!
Tıpta Umut Verici Gelişme! Dünyada İlk Tam Göz Nakli Yapılan Hastanın Gözü Artık Işığa Tepki Veriyor!
Kaynak: https://www.iflscience.com/worlds-fir...
Arkansas'tan 46 yaşındaki asker emeklisi Aaron James, Haziran 2021'de geçirdiği kaza sonucunda sol gözünü ve göz kapağını, burnunu, dudaklarını ve yüz dokusunun büyük bir bölümünü kaybetmişti. Dünyanın ilk tam göz ve kısmi yüz naklini gerçekleştiren doktorlar, bir yıl sonra James'in umut vaat eden ilerlemesiyle tıp tarihine geçtiler: Göz artık ışığa tepki veriyor!
İşte, detaylar...
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Arkansas'tan 46 yaşındaki asker emeklisi Aaron James, 2021 yılının Haziran ayında, çalıştığı yüksek voltajlı elektrik hattında neredeyse hayatına mal olacak büyük bir kaza geçirdi.
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James iyileşti ama burun kanallarındaki yara izleri ve hasarlar nedeniyle yaşamında önemli zorluklar devam etti. New York Üniversitesi’ne bağlı Langone Health Tıp Merkezi’ndeki sağlık ekibi, duruma hem göz nakli hem de kısmi yüz nakli ile tarihi bir müdahalede bulundu.
5 ay sonraki ilk ilerleme raporu heyecan vericiydi: "Harika bir kan akışı gösteren bir retina ile eşleştirilmişti"
Ameliyatın üzerinden 1 yıl geçti: Nakledilen göz artık ışığa tepki veriyor!
Dr. Eduardo D. Rodriguez ise "Birçok uzman burada olacağımızı bile düşünmüyordu, ancak bağışıklık reddi olmadan bir gözü başarıyla nakletti ve koruduk." açıklamasında bulundu.
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