Uzayda Mahsur Kalan NASA Astronotlarının Uzay Mekiği Starliner Boş Olarak Dünya'ya Döndü

Haziran ayının başlarında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen NASA astronotları, uzayda mahsur kaldı. Son olarak 2025 yılında dönecekleri söylenen iki astronotun uzay mekiği Boeing'in Starliner aracı, Dünya'ya boş bir şekilde döndü.