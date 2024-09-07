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Uzayda Mahsur Kalan NASA Astronotlarının Uzay Mekiği Starliner Boş Olarak Dünya'ya Döndü

Uzayda Mahsur Kalan NASA Astronotlarının Uzay Mekiği Starliner Boş Olarak Dünya'ya Döndü

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
07.09.2024 - 17:48

Haziran ayının başlarında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen NASA astronotları, uzayda mahsur kaldı. Son olarak 2025 yılında dönecekleri söylenen iki astronotun uzay mekiği Boeing'in Starliner aracı, Dünya'ya boş bir şekilde döndü.

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Son zamanlarda adını genellikle felaketlerle duyduğumuz havacılık şirketi Boeing, Starliner aracıyla NASA'nın iki astronotunu uzaya taşıdı.

Son zamanlarda adını genellikle felaketlerle duyduğumuz havacılık şirketi Boeing, Starliner aracıyla NASA'nın iki astronotunu uzaya taşıdı.

Fırlatma, Haziran ayında başarılı bir şekilde gerçekleşti. İki astronot görevlerini tamamladı, dönüş yolculuğu için hazırdı.

Fakat NASA astronotlarının uzay aracı Starliner, bazı sorunlar çıkarmış ve dönüşün başarılı olmayacağı aktarılmıştı.

Fakat NASA astronotlarının uzay aracı Starliner, bazı sorunlar çıkarmış ve dönüşün başarılı olmayacağı aktarılmıştı.

Temmuz ayında dönmesi beklenen astronotların evlerine dönüşlerinin Temmuz ayında yapılacağı açıklanmıştı.

Fakat haftalar geçti, astronotlar uzayda mahsur kalmaya devam etti.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda diğer görevlilere yardım eden astronotlar, bir gün Dünya'ya döneceklerine inandıklarını söylemişti.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda diğer görevlilere yardım eden astronotlar, bir gün Dünya'ya döneceklerine inandıklarını söylemişti.

Ağustos ayında yapılan açıklamada ise insanlı dönüşün hala başarılı olamayacağı, bu sebeple Boeing'in uzay aracı Starliner'ın otomatik pilotla Dünya'ya döneceği belirtilmişti.

Mahsur kalan astronotların, neden başka bir seçenekleri olmadığını ise burada detaylı bir şekilde aktarmıştık;

Uzaya iki insanı götüren fakat geri getirmeyi başaramayan Starliner, yaklaşık altı saatlik bir uçuşun ardından Dünya'ya iniş yaptı.

Uzaya iki insanı götüren fakat geri getirmeyi başaramayan Starliner, yaklaşık altı saatlik bir uçuşun ardından Dünya'ya iniş yaptı.

Astronotları olmadan Dünya'ya dönüş yapan Starliner, Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico çölüne indi. 

Astronotlar ise Şubat ayında SpaceX kapsülüyle eve dönecek.

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