Uzayda Mahsur Kalan NASA Astronotlarının Uzay Mekiği Starliner Boş Olarak Dünya'ya Döndü
Uzayda Mahsur Kalan NASA Astronotlarının Uzay Mekiği Starliner Boş Olarak Dünya'ya Döndü
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Son zamanlarda adını genellikle felaketlerle duyduğumuz havacılık şirketi Boeing, Starliner aracıyla NASA'nın iki astronotunu uzaya taşıdı.
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Fakat NASA astronotlarının uzay aracı Starliner, bazı sorunlar çıkarmış ve dönüşün başarılı olmayacağı aktarılmıştı.
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda diğer görevlilere yardım eden astronotlar, bir gün Dünya'ya döneceklerine inandıklarını söylemişti.
Uzaya iki insanı götüren fakat geri getirmeyi başaramayan Starliner, yaklaşık altı saatlik bir uçuşun ardından Dünya'ya iniş yaptı.
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