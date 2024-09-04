iPhone 16 Çerçevesiyle ve Fiyatıyla Rekora Hazır! iPhone 16 Serisinin Türkiye Fiyatları Ne Kadar Olacak?

Önümüzdeki günlerde resmen tanıtılmasını beklediğimiz iPhone 16 serisi için geri sayım başladı! Peki, iPhone 16 serisinin Türkiye fiyatları ne kadar olacak? Webtekno, tarafından yapılan hesaplamaya göre, çok yakında en ucuz iPhone için dahi 60 bin TL'den fazla para ödeyeceğiz.

İşte, iPhone 16 serisinin muhtemel fiyatları...

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