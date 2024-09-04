Görüş Bildir
Haberler
Teknoloji
iPhone 16 Çerçevesiyle ve Fiyatıyla Rekora Hazır! iPhone 16 Serisinin Türkiye Fiyatları Ne Kadar Olacak?

iPhone 16 Çerçevesiyle ve Fiyatıyla Rekora Hazır! iPhone 16 Serisinin Türkiye Fiyatları Ne Kadar Olacak?

Akıllı telefon
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
04.09.2024 - 18:47 Son Güncelleme: 04.09.2024 - 18:55

Önümüzdeki günlerde resmen tanıtılmasını beklediğimiz iPhone 16 serisi için geri sayım başladı! Peki, iPhone 16 serisinin Türkiye fiyatları ne kadar olacak? Webtekno, tarafından yapılan hesaplamaya göre, çok yakında en ucuz iPhone için dahi 60 bin TL'den fazla para ödeyeceğiz. 

İşte, iPhone 16 serisinin muhtemel fiyatları...

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Tasarım ve donanam açısından 'devrimsel' olması beklenen iPhone 16 serisi, Eylül ayında tanıtılacak. Serinin tepe modeli olan iPhone 16 Pro Max'in en ince çerçeveli akıllı telefon olarak rekor kırması bekleniyor.

Tasarım ve donanam açısından 'devrimsel' olması beklenen iPhone 16 serisi, Eylül ayında tanıtılacak. Serinin tepe modeli olan iPhone 16 Pro Max'in en ince çerçeveli akıllı telefon olarak rekor kırması bekleniyor.

iPhone 16 Pro'nun 6.3 inç, iPhone 16 Pro Max'in ise ise 6.9 inçlik bir ekranla karşımıza çıkacağını işitmiştik. Son haberlere göre, iPhone 15 Pro Max'a kıyasla yüzde 40 daha ince çerçeveyle 16 serisi rekora hazırlanıyor. 

Rapora göre, iPhone 16 Pro 1,2 mm ve Pro Max 1,15 mm çerçeve boyutlarıyla göz kamaştıracak. Border Reduction Structure (BRS) teknolojiyle donatılmış yeni modellerde; bakır kabloların yukarıya doğru kıvrılması ile panelin alt kısmındaki çerçevenin inceltildiği söylentiler arasında.

Yeni iPhone modelleri geçtiğimiz yıl Eylül ayının ikinci haftasında tanıtılmıştı. Yabancı kaynaklar bu yılki lansman için de tarih verdi!

Yeni iPhone modelleri geçtiğimiz yıl Eylül ayının ikinci haftasında tanıtılmıştı. Yabancı kaynaklar bu yılki lansman için de tarih verdi!

Teknoloji kaynaklarına göre, iPhone 16 serisi 9 Eylül'de tanıtılacak. Fakat henüz Amerikalı teknoloji devinden herhangi bir açıklama gelmedi.

Benzersiz özellikleri ve merakla beklenen iPhone 16 serisinin gelişmiş teknolojisiyle fiyatların da yüksek olacağı söylentiler arasında.

Benzersiz özellikleri ve merakla beklenen iPhone 16 serisinin gelişmiş teknolojisiyle fiyatların da yüksek olacağı söylentiler arasında.

Geçtiğimiz yıl iPhone 15 (128 GB) için 48.999 TL fiyat etiketi öngören ve resmi rakamın 49.999 TL olarak açıklanmasıyla dikkat çeken bir başarı elde eden Webtekno, iPhone 16 serisi için de detaylı bir hesaplama çalışması yaptı.

Webtekno tarafından yapılan, iPhone 16 serisi fiyat tahmininlerine göre, yeni modeller 60 bin TL'nin üzerinde olacak.

Webtekno tarafından yapılan, iPhone 16 serisi fiyat tahmininlerine göre, yeni modeller 60 bin TL'nin üzerinde olacak.

Hesaplama sırasında 4 Eylül 2024 tarihili dolar kurunu baz alan teknoloji portalı, bugünkü tahminlerinin biraz üzerinde fiyat etiketleri görmeyi bekliyor. Apple Türkiye'nin olası maddi zararlara karşı yıl sonu dolar kuru tahminini baz almasını bekleyen Webtekno, ayrıca iPhone 16 serisinin yurt dışı fiyatlarına zam yapılmayacağını öngörerek hesaplama yaptığını da belirtiyor. Çünkü yurt dışında fiyatlar çok sık değişiklik göstermiyor. Peki, Türkiye'de iPhone 16 ne kadara satılacak? 

Gelin öğrenelim 👇

Yurt dışında 799 dolardan başlayan iPhone 16 fiyatları Türkiye'de 63.999 TL'den başlayabilir. iPhone 16 (128 GB) modeli 63.999 TL'den alıcı bulurken, iPhone 16 Pro Max (1 TB) modeli ise 118.499 TL'den satışa sunulabilir.

Yurt dışında 799 dolardan başlayan iPhone 16 fiyatları Türkiye'de 63.999 TL'den başlayabilir. iPhone 16 (128 GB) modeli 63.999 TL'den alıcı bulurken, iPhone 16 Pro Max (1 TB) modeli ise 118.499 TL'den satışa sunulabilir.

  • iPhone 16 (128 GB) 63.999 TL

  • iPhone 16  (256 GB) 68.499 TL

  • iPhone 16  (512 GB) 78.999 TL

  • iPhone 16 Plus (128 GB) 72.499 TL

  • iPhone 16 Plus  (256 GB) 77.999 TL

  • iPhone 16 Plus  (512 GB) 87.999 TL

  • iPhone 16 Pro (128 GB) 82.999 TL

  • iPhone 16 Pro  (256 GB) 87.999 TL

  • iPhone 16 Pro  (512 GB) 98.499 TL

  • iPhone 16 Pro (1 TB) 107.999 TL

  • iPhone 16 Pro Max  (256 GB) 98.499 TL

  • iPhone 16 Pro Max  (512 GB) 107.999 TL

  • iPhone 16 Pro Max (1 TB) 118.499 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İphone 16 serisinin yurt dışı fiyatlarını keşfetmek ve Türkiye fiyatlarının hesaplanış şeklini daha detaylı bir şekilde incelemek için Webtekno'yu ziyaret etmeyi unutmayın.

İphone 16 serisinin yurt dışı fiyatlarını keşfetmek ve Türkiye fiyatlarının hesaplanış şeklini daha detaylı bir şekilde incelemek için Webtekno'yu ziyaret etmeyi unutmayın.

Webtekno'dan Beyazıt Kartal yazdı! Detaylar için tıklayın.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
10
4
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın