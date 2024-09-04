iPhone 16 Çerçevesiyle ve Fiyatıyla Rekora Hazır! iPhone 16 Serisinin Türkiye Fiyatları Ne Kadar Olacak?
iPhone 16 Çerçevesiyle ve Fiyatıyla Rekora Hazır! iPhone 16 Serisinin Türkiye Fiyatları Ne Kadar Olacak?
Önümüzdeki günlerde resmen tanıtılmasını beklediğimiz iPhone 16 serisi için geri sayım başladı! Peki, iPhone 16 serisinin Türkiye fiyatları ne kadar olacak? Webtekno, tarafından yapılan hesaplamaya göre, çok yakında en ucuz iPhone için dahi 60 bin TL'den fazla para ödeyeceğiz.
İşte, iPhone 16 serisinin muhtemel fiyatları...
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Tasarım ve donanam açısından 'devrimsel' olması beklenen iPhone 16 serisi, Eylül ayında tanıtılacak. Serinin tepe modeli olan iPhone 16 Pro Max'in en ince çerçeveli akıllı telefon olarak rekor kırması bekleniyor.
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Yeni iPhone modelleri geçtiğimiz yıl Eylül ayının ikinci haftasında tanıtılmıştı. Yabancı kaynaklar bu yılki lansman için de tarih verdi!
Benzersiz özellikleri ve merakla beklenen iPhone 16 serisinin gelişmiş teknolojisiyle fiyatların da yüksek olacağı söylentiler arasında.
Webtekno tarafından yapılan, iPhone 16 serisi fiyat tahmininlerine göre, yeni modeller 60 bin TL'nin üzerinde olacak.
Yurt dışında 799 dolardan başlayan iPhone 16 fiyatları Türkiye'de 63.999 TL'den başlayabilir. iPhone 16 (128 GB) modeli 63.999 TL'den alıcı bulurken, iPhone 16 Pro Max (1 TB) modeli ise 118.499 TL'den satışa sunulabilir.
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İphone 16 serisinin yurt dışı fiyatlarını keşfetmek ve Türkiye fiyatlarının hesaplanış şeklini daha detaylı bir şekilde incelemek için Webtekno'yu ziyaret etmeyi unutmayın.
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