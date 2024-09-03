E-Devlet'ten KOLAS Hizmeti: Kişisel Bilgiler Tek Ekranda! Peki KOLAS Nedir ve Adres Tanımlama Nasıl Yapılır?
E-Devlet'ten KOLAS Hizmeti: Kişisel Bilgiler Tek Ekranda! Peki KOLAS Nedir ve Adres Tanımlama Nasıl Yapılır?
Bankacılık işlemlerinin daha hızlı ilerlemesini sağlayacak Kolay Adres Sorgulama (KOLAS) hizmeti, e-Devlet'te! Kişisel bilgileri bir araya toplayarak para transfer işlemini hızlandıran KOLAS, hesap numarası ya da IBAN hatırlama derdine son verecek. Dahası, FAST işlemlerini de kolaylaştıracak! Peki, kimler KOLAS kullanabilir? KOLAS ücretli mi, güvenli mi?
İşte, detaylar...
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Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) öncülüğünde geliştirdiği FAST Sistemi'nin bir bileşeni olan Kolay Adres Sorgulama (KOLAS) ile ilgili yeni bir duyuru yaptı.
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Peki, KOLAS Nedir?
KOLAS'a Hangi Bilgiler Tanımlanabilir?
Kimler KOLAS Kullanabilir?
Kolay Adres Tanımlama İşlemi Ücretli mi?
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Kolay Adres Tanımlama İşlemi Nasıl Yapılır?
Kolay Adres Tanımlama ile FAST Nasıl Yapılır?
KOLAS İşleminde Bir Sınır Var mı? En Fazla Kaç Kolay Adres Tanınmanır?
Döviz Hesabı İçin KOLAS Hizmeti Var mı?
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