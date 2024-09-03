E-Devlet'ten KOLAS Hizmeti: Kişisel Bilgiler Tek Ekranda! Peki KOLAS Nedir ve Adres Tanımlama Nasıl Yapılır?

KOLAS, ödemelerin telefon numarası, e-posta adresi veya kimlik numarası gibi bilgilerle daha hızlı ve kolay bir şekilde başlatılmasını sağlıyor. Bu yenilikçi sistem sayesinde, kullanıcılar ödemelerini daha hızlı ve daha az karmaşık bir şekilde gerçekleştirebilecek.

BKM'nin açıklamasına göre, bu hizmet e-Devlet Kapısı üzerinden sunulmaya başladındı.