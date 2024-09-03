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E-Devlet'ten KOLAS Hizmeti: Kişisel Bilgiler Tek Ekranda! Peki KOLAS Nedir ve Adres Tanımlama Nasıl Yapılır?

E-Devlet'ten KOLAS Hizmeti: Kişisel Bilgiler Tek Ekranda! Peki KOLAS Nedir ve Adres Tanımlama Nasıl Yapılır?

e-devlet
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
03.09.2024 - 14:15

Bankacılık işlemlerinin daha hızlı ilerlemesini sağlayacak Kolay Adres Sorgulama (KOLAS) hizmeti, e-Devlet'te! Kişisel bilgileri bir araya toplayarak para transfer işlemini hızlandıran KOLAS, hesap numarası ya da IBAN hatırlama derdine son verecek. Dahası, FAST işlemlerini de kolaylaştıracak! Peki, kimler KOLAS kullanabilir? KOLAS ücretli mi, güvenli mi? 

İşte, detaylar...

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Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) öncülüğünde geliştirdiği FAST Sistemi'nin bir bileşeni olan Kolay Adres Sorgulama (KOLAS) ile ilgili yeni bir duyuru yaptı.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) öncülüğünde geliştirdiği FAST Sistemi'nin bir bileşeni olan Kolay Adres Sorgulama (KOLAS) ile ilgili yeni bir duyuru yaptı.

KOLAS, ödemelerin telefon numarası, e-posta adresi veya kimlik numarası gibi bilgilerle daha hızlı ve kolay bir şekilde başlatılmasını sağlıyor. Bu yenilikçi sistem sayesinde, kullanıcılar ödemelerini daha hızlı ve daha az karmaşık bir şekilde gerçekleştirebilecek. 

BKM'nin açıklamasına göre, bu hizmet e-Devlet Kapısı üzerinden sunulmaya başladındı.

Peki, KOLAS Nedir?

Peki, KOLAS Nedir?

KOLAS, yani E-Devlet'in Kolay Adres Sorgulama hizmeti, vatandaşların farklı bankalar ve elektronik para kuruluşlarındaki (EPK) kolay adres bilgilerini tek bir platformda sorgulayabilmesine olanak sağlıyor. T.C. Merkez Bankası iş birliği ile gerçekleştirilen bu hizmet sayesinde kullanıcıların hesap numaralarını (IBAN) hatırlamasına gerek kalmadan, para transferi veya ödeme yapılacak kişilerle paylaşılabilecek bilgiler tek bir çatı altında toplanıyor.

KOLAS'a Hangi Bilgiler Tanımlanabilir?

KOLAS'a Hangi Bilgiler Tanımlanabilir?

  • Cep telefonu numarası

  • e-Posta adresi

  • T.C. kimlik numarası

  • Vergi kimlik numarası

  • Yabancı kimlik numarası

  • Pasaport numarası

Kimler KOLAS Kullanabilir?

Kimler KOLAS Kullanabilir?

Banka hesabına sahip olan herkes, müşterisi olduğu banka ya da bankaların dijital kanalları üzerinden KOLAS tanımlaması yapabilir.

Kolay Adres Tanımlama İşlemi Ücretli mi?

Kolay Adres Tanımlama İşlemi Ücretli mi?

Bankaların dijital kanalları üzerinden yapılacak Kolay Adres Tanımlama işlemi ücretsizdir!

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Kolay Adres Tanımlama İşlemi Nasıl Yapılır?

Kolay Adres Tanımlama İşlemi Nasıl Yapılır?

Müşterisi olduğunuz banka ya da bankaların, Mobil Bankacılık hizmetlerini kullanarak Kolay Adres Tanımlama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. 

Kolay Adres Tanımlama işlemi genellikle mobil şubeye giriş yaptıktan sonra 'Hesaplarım' menüsü üzerinden 'Kolay Adreslerim' başlığı altında karşınıza çıkacaktır. Bu hizmet üzerinden adres tanımlama, adres güncelleme ve silme işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Kolay Adres Tanımlama ile FAST Nasıl Yapılır?

Kolay Adres Tanımlama ile FAST Nasıl Yapılır?

Yine bankaların mobil bankacılık şubeleri üzerinden IBAN'a gerek kalmadan Hızlı PAra Transferi işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bu noktada para göndermek istediğiniz kişinin cep telefonu, kimlik, pasaport, vergi numarası ve e-posta adresi bilgilerinden hangisi Kolay Adres olarak tanımlandıysa kullanabilirsiniz. 

Para transferi için 'Kolay Adrese Transfer' seçeneğine tıklamalısınız.

KOLAS İşleminde Bir Sınır Var mı? En Fazla Kaç Kolay Adres Tanınmanır?

KOLAS İşleminde Bir Sınır Var mı? En Fazla Kaç Kolay Adres Tanınmanır?

Kolay Adres Tanımı, en fazla 5 adet IBAN için yapılabilir.

Döviz Hesabı İçin KOLAS Hizmeti Var mı?

Döviz Hesabı İçin KOLAS Hizmeti Var mı?

Kolay Adres Tanımlama işlemleri yalnızca TL cinsinden cari hesaplar için gerçekleştirilebilir. Henüz, döviz hesapları için benzer bir çalışma yapılmamaktadır.

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