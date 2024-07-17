Film Gibi Olay: Uzayda Mahsur Kalan NASA Astronotlarından İlk Açıklama Geldi!
Film Gibi Olay: Uzayda Mahsur Kalan NASA Astronotlarından İlk Açıklama Geldi!
ABD merkezli Boeing'in Satarline mekiğiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) giden iki NASA astronotu, uzayda mahsur kaldı. Haftalardır dünyaya dönmeyi bekleyen astronotlar, yaptıkları basın açıklamasında eve döneceklerinden emin olduklarını söyledi.
Kaynak: Independent
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NASA astronotları, havacılık şirketi Boeing'in Starliner mekiğiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderildi.
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Dönüşleri geciken iki astronot, Sunita Williams ve Butch Wilmore haftalardır Uzay İstasyonu'nda mahsur kaldı.
Yetkililer, dönüş tarihininin verilere ve testlere bağlı olduğunu belirterek astronotların en erken Temmuz ayının sonunda dönebileceğini açıkladı.
Starliner, Boeing şirketinin, Elon Musk'a ait olan SpaceX'e büyük bir rakip olması bekleniyordu.
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