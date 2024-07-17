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Film Gibi Olay: Uzayda Mahsur Kalan NASA Astronotlarından İlk Açıklama Geldi!

Film Gibi Olay: Uzayda Mahsur Kalan NASA Astronotlarından İlk Açıklama Geldi!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
17.07.2024 - 09:20

ABD merkezli Boeing'in Satarline mekiğiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) giden iki NASA astronotu, uzayda mahsur kaldı. Haftalardır dünyaya dönmeyi bekleyen astronotlar, yaptıkları basın açıklamasında eve döneceklerinden emin olduklarını söyledi.

Kaynak: Independent

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NASA astronotları, havacılık şirketi Boeing'in Starliner mekiğiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderildi.

NASA astronotları, havacılık şirketi Boeing'in Starliner mekiğiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderildi.

5 Haziran'da fırlatılan astronotların, Haziran ayı sonunda Dünya'ya dönmesi bekleniyordu. Fakat uzay istasyonuna yapılan yolculuk sırasında araçta helyum sızıntıları meydana geldi.

Dönüşleri geciken iki astronot, Sunita Williams ve Butch Wilmore haftalardır Uzay İstasyonu'nda mahsur kaldı.

Dönüşleri geciken iki astronot, Sunita Williams ve Butch Wilmore haftalardır Uzay İstasyonu'nda mahsur kaldı.

Yaptıkları basın toplantısında Dünya'ya döneceklerine inandıklarını söyleyen astronotlar, 'Uzay aracının bizi sorunsuz bir şekilde eve getireceğine dair içimizde iyi bir his var' açıklamasında bulundu.

Yetkililer, dönüş tarihininin verilere ve testlere bağlı olduğunu belirterek astronotların en erken Temmuz ayının sonunda dönebileceğini açıkladı.

Yetkililer, dönüş tarihininin verilere ve testlere bağlı olduğunu belirterek astronotların en erken Temmuz ayının sonunda dönebileceğini açıkladı.

Yörüngede fazla vakit geçirmekten şikayetçi olmadıklarını söyleyen iki astronot, aynı zamanda istasyon ekibine de yardımcı olduklarını belirtti.

Uzay araçlarının itici güçlerinin arızalandığını fark ettiklerini söyleyen astronotlar, deneyimleri ve eğitimleri sayesinde bir saatten fazla manuel kontrol sağladıklarını açıkladı.

Starliner, Boeing şirketinin, Elon Musk'a ait olan SpaceX'e büyük bir rakip olması bekleniyordu.

Starliner, Boeing şirketinin, Elon Musk'a ait olan SpaceX'e büyük bir rakip olması bekleniyordu.

Starliner projesi başladığında, belirlenen bütçe 1.5 milyon dolar aşılmıştı. Programın gerisinde kalan şirket, aynı zamanda arızalanan uçaklar yüzünden geçen aylarda Boeing'in ticari uçuş işinde de büyük bir sorunla karşı karşıya geldi.

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