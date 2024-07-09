Wi-Fi Kelimesinin Ne Anlama Geldiğini Bugüne Kadar Hiç Duymadınız!

Günümüzde evinde/iş yerinde Wi-Fi kullanmayan, gittiği mekanda internetin şifresini sormayan var mı? Artık Wi-fi hayatımızın vazgeçilmezi. Peki her gün kullandığımız Wi-Fi kelimesinin anlamının ne?

Wi-Fi kelimesinin anlamı hiç de düşündüğünüz gibi değil!