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Wi-Fi Kelimesinin Ne Anlama Geldiğini Bugüne Kadar Hiç Duymadınız!

Wi-Fi Kelimesinin Ne Anlama Geldiğini Bugüne Kadar Hiç Duymadınız!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
09.07.2024 - 12:33

Günümüzde evinde/iş yerinde Wi-Fi kullanmayan, gittiği mekanda internetin şifresini sormayan var mı? Artık Wi-fi hayatımızın vazgeçilmezi. Peki her gün kullandığımız Wi-Fi kelimesinin anlamının ne?

Wi-Fi kelimesinin anlamı hiç de düşündüğünüz gibi değil!

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Wi-Fi artık milyonlarca insanı hayata bağlıyor desek abartmış olmayız herhalde.

Wi-Fi artık milyonlarca insanı hayata bağlıyor desek abartmış olmayız herhalde.

İnternet sayesinde dünyanın öteki ucunda olan olaydan anında haberimiz oluyor. Şimdilerde internetsiz bir yaşam düşünmek birçoğumuz için çok zor.

Wi-Fi kelimesini de günlük hayatımızda sıklıkla kullanıyoruz. Peki hiç anlamını merak ettiniz mi?

Wi-Fi kelimesini de günlük hayatımızda sıklıkla kullanıyoruz. Peki hiç anlamını merak ettiniz mi?

Wi-Fi kelimesinin 'wireless fidelity' yani 'kablosuz bağlantı' anlamına geldiğini düşünebilirsiniz. Bu kelime oldukça mantıklı gibi gözükse de aslında doğruyu yansıtmıyor.

Wi-Fi kısaltmasının aslında hiçbir anlamı yok!

Wi-Fi kısaltmasının aslında hiçbir anlamı yok!

Evet, yanlış duymadınız. IFL Science'ın aktardığına göre, Phil Belanger da bunu onaylıyor. 

1999 yılında, ilk önce WECA adıyla kurulan daha sonra Wi-Fi Alliance adını alan organizasyon, wireless cihazların faaliyetini sağlıyor. Phil Belanger da tahmin edersiniz ki, Wi-Fi Alliance'ın bir üyesi.

"Wi-Fi kelimesi hiçbir şeyi temsil etmiyor. Bir kısaltma değil. Hiçbir anlamı yok." diyor Wi-Fi Alliance üyesi Belanger.

"Wi-Fi kelimesi hiçbir şeyi temsil etmiyor. Bir kısaltma değil. Hiçbir anlamı yok." diyor Wi-Fi Alliance üyesi Belanger.

Peki nereden geldi bu Wi-Fi diyecek olursanız, cevabı pazarlama ekibinden başkası değil.

Wi-Fi terimi, herkesin aklına gelebilecek bir isim bulmakla görevlendirilen pazarlama ekibi Interbrand tarafından uydurulmuş! 

Interbrand, Wi-Fi Alliance'da 10 tane farklı isim sunmuş, ancak önemli olan tüketicilerin bu ismi kolayca hatırlaması olduğu için kazanan terim Wi-Fi olmuş.

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