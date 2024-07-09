Wi-Fi Kelimesinin Ne Anlama Geldiğini Bugüne Kadar Hiç Duymadınız!
Wi-Fi Kelimesinin Ne Anlama Geldiğini Bugüne Kadar Hiç Duymadınız!
Günümüzde evinde/iş yerinde Wi-Fi kullanmayan, gittiği mekanda internetin şifresini sormayan var mı? Artık Wi-fi hayatımızın vazgeçilmezi. Peki her gün kullandığımız Wi-Fi kelimesinin anlamının ne?
Wi-Fi kelimesinin anlamı hiç de düşündüğünüz gibi değil!
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Wi-Fi artık milyonlarca insanı hayata bağlıyor desek abartmış olmayız herhalde.
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Wi-Fi kelimesini de günlük hayatımızda sıklıkla kullanıyoruz. Peki hiç anlamını merak ettiniz mi?
Wi-Fi kısaltmasının aslında hiçbir anlamı yok!
"Wi-Fi kelimesi hiçbir şeyi temsil etmiyor. Bir kısaltma değil. Hiçbir anlamı yok." diyor Wi-Fi Alliance üyesi Belanger.
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