Japonya'da İnternet Bağlantı Hızı Rekoru Kırıldı! Türkiye'deki Ortalama İnternetin 8 Milyon Katına Ulaşıldı!

Tüm dünyanın dikkatini çeken bu çığır açan çalışmayla, Japon araştırmacılar, ticari olarak satılan optik fiberi kullanarak saniyede 402 terabitlik bir veri iletim hızına ulaşmayı başardılar. Bu hız, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ortalama geniş bant hızından yaklaşık 1,6 milyon kat daha hızlı. Ülkemizdeki ortalama bağlantı hızının ise tam 8 milyon 760 katına denk geliyor! Çalışmanın dikkat çeken başarısı, standart optik fiberlerin tüm iletim bantlarını kullanarak ve çeşitli amplifikasyon teknolojilerini uygulayarak elde edildi.