Japonya'da İnternet Bağlantı Hızı Rekoru Kırıldı! Türkiye'deki Ortalama İnternetin 8 Milyon Katına Ulaşıldı!
Japonya'da İnternet Bağlantı Hızı Rekoru Kırıldı! Türkiye'deki Ortalama İnternetin 8 Milyon Katına Ulaşıldı!
Teknoloji ve bilgi çağında hızlı iletişim ve veri alışverişi, ilerlemenin yegane anahtarı haline geldi. Bu noktada, Japon araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen bir çalışma, internet hızının sınırlarını zorlayarak yeni bir dünya rekoru kırdı.
İşte, detaylar...
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Japonya'da rekor kıran internet bağlantı hızına ulaşıldı!
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90'lı yıllarda internet bağlantısının kopmaması için telefonu açmadığımız günlerden beri en hızlı internet bağlantısı: 402 Terabit!
Bu hızla, Netflix'teki tüm içerikleri 1 saniyede 3 kez indirebilirsiniz!
NICT, bu yenilikçi teknolojinin, optik altyapının iletişim kapasitesini önemli ölçüde artırarak, gelecekteki veri hizmetlerine yönelik artan talebi karşılayabileceğini belirtiyor.
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