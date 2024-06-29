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Japonya'da İnternet Bağlantı Hızı Rekoru Kırıldı! Türkiye'deki Ortalama İnternetin 8 Milyon Katına Ulaşıldı!

Japonya'da İnternet Bağlantı Hızı Rekoru Kırıldı! Türkiye'deki Ortalama İnternetin 8 Milyon Katına Ulaşıldı!

İnternet
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
29.06.2024 - 21:22

Teknoloji ve bilgi çağında hızlı iletişim ve veri alışverişi, ilerlemenin yegane anahtarı haline geldi. Bu noktada, Japon araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen bir çalışma, internet hızının sınırlarını zorlayarak yeni bir dünya rekoru kırdı. 

İşte, detaylar...

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Japonya'da rekor kıran internet bağlantı hızına ulaşıldı!

Japonya'da rekor kıran internet bağlantı hızına ulaşıldı!

Japonya Ulusal Bilgi ve İletişim Teknolojileri Enstitüsü (NICT) öncülüğünde Fotonik Ağ Laboratuvarından gerçekleştirilen bu buluş, verilerin dünya çapında daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde aktarılabilmesi için yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

90'lı yıllarda internet bağlantısının kopmaması için telefonu açmadığımız günlerden beri en hızlı internet bağlantısı: 402 Terabit!

90'lı yıllarda internet bağlantısının kopmaması için telefonu açmadığımız günlerden beri en hızlı internet bağlantısı: 402 Terabit!

Tüm dünyanın dikkatini çeken bu çığır açan çalışmayla, Japon araştırmacılar, ticari olarak satılan optik fiberi kullanarak saniyede 402 terabitlik bir veri iletim hızına ulaşmayı başardılar. Bu hız, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ortalama geniş bant hızından yaklaşık 1,6 milyon kat daha hızlı. Ülkemizdeki ortalama bağlantı hızının ise tam 8 milyon 760 katına denk geliyor! Çalışmanın dikkat çeken başarısı, standart optik fiberlerin tüm iletim bantlarını kullanarak ve çeşitli amplifikasyon teknolojilerini uygulayarak elde edildi.

Bu hızla, Netflix'teki tüm içerikleri 1 saniyede 3 kez indirebilirsiniz!

Bu hızla, Netflix'teki tüm içerikleri 1 saniyede 3 kez indirebilirsiniz!

Daha net verilerle anlatmak gerekirse, ortalama internet bağlantısı ile aralıksız olacak şekilde 100 gün 8 saatte yapabileceğiniz indirme işlemini; bu büyükteki bağlantı hızı ile sadece 1 saniyede yapabilirsiniz!

NICT, bu yenilikçi teknolojinin, optik altyapının iletişim kapasitesini önemli ölçüde artırarak, gelecekteki veri hizmetlerine yönelik artan talebi karşılayabileceğini belirtiyor.

NICT, bu yenilikçi teknolojinin, optik altyapının iletişim kapasitesini önemli ölçüde artırarak, gelecekteki veri hizmetlerine yönelik artan talebi karşılayabileceğini belirtiyor.

Bu, özellikle internet ve veri hizmetlerine olan talebin artmasıyla, optik iletim bant genişliğine olan ihtiyacın da arttığı bir dönemde büyük önem taşıyor. Dünya rekoruna imza atan yeni teknoloji, çok bantlı dalga boyu bölmeli çoğullama (WDM) teknolojisi kullanılarak, yeni spektral pencereler kullanarak fiber optik iletim bant genişliğini genişletiyor.

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